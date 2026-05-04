Кроме Чимаева. Выбрали ещё топ-5 боёв UFC 328

В ночь с 9 на 10 мая в США состоится грандиозный турнир UFC 328. Основное внимание будет приковано к титульному противостоянию Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда. Но и без него любители единоборств станут свидетелями других топовых поединков. Мы выбрали пять боёв, которые не оставят вас равнодушными.

Полный кард турнира UFC 328

Основной кард:

Предварительный кард:

Атеба Готье — Оззи Диас;

Джим Миллер — Джаред Гордон;

Грант Доусон — Матеуш Ребецки;

Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;

Пэт Сабатини — Уильям Гомис;

Роман Копылов — Марко Тулио;

Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;

Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.

Джошуа Ван — Тацуро Таира

Помимо боя Чимаева и Стрикленда, в карде UFC 328 состоится ещё один титульник. Новоиспечённый чемпион Джошуа Ван проведёт защиту пояса в бою с Тацуро Таирой. Удивительно, ещё недавно наилегчайший вес считался одним из самых скучных и консервативных в UFC. Но в предстоящем титульнике не будет ни Александра Пантожи, который долгое время правил в дивизионе, ни ветеранов Брэндона Морено, Брэндона Ройвала и других бойцов, которые уже успели приесться фанатам.

Им на смену пришли другие спортсмены, которые дали дивизиону второе дыхание, и двое из них сойдутся в титульнике. У Вана кинематографичная история: 24-летний беженец из Мьянмы попал в UFC всего три года назад, за это время он провёл 10 боёв, одержал девять побед и забрал пояс у доминирующего чемпиона. При этом поединки Джошуа всегда жаркие и интересные, а сам Ван не жалеет себя, выходит на коротких уведомлениях и закатывает рубки даже с травмами. Таира тоже проделал серьёзный путь к титульному бою. У Тацуро на один бой в UFC меньше: японец выиграл восемь боёв из девяти, после чего получил главный шанс в своей жизни. И нет никаких сомнений, что поединок Вана и Таиры станет украшением UFC 328.

Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста

В карде UFC 328 пройдёт поединок топовых тяжеловесов, который вполне можно было бы окрестить претендентским, если бы не одно «но». Александр Волков прошлой осенью уже дрался в претендентском бою, выиграл у Жаилтона Алмейды, однако титульник так и не получил. В тяжёлом весе UFC сейчас настоящий бардак, который в руководстве пытаются разгрести необычным способом. Чемпион Том Аспиналл восстанавливается после тычка в глаз от Сириля Гана, Ган же, в свою очередь, несмотря на инцидент в бою с Аспиналлом, получил ещё один поединок за пояс и оспорит временный титул с Алексом Перейрой. Для Поатана это будет бой за пояс в третьем дивизионе, и история, конечно, красивая. Но страдают от неё другие тяжеловесы, в первую очередь Александр Волков.

Мало того, что россиянина откровенно обокрали во втором поединке с Ганом, Дана Уайт ещё и не сдержал обещание и оставил Драго за пределами титульной гонки. Волкову снова предстоит непростой поединок с опасным соперником, в котором нужно будет доказывать свои претензии на пояс. Вальдо Кортес-Акоста – самый активный тяжеловес на сегодняшний день, бой с Волковым станет для него уже седьмым с марта прошлого года. В пяти случаях доминиканец нокаутировал своих соперников, так что для Александра это будет непростое испытание. В любом случае бой второго и четвёртого номеров рейтинга тяжеловесов обещает быть интересным.

Шон Брэди — Хоакин Бакли

В карде UFC 328 состоится поединок двух парней, которых в своё время называли серьёзной угрозой для Ислама Махачева в полусреднем весе. Шон Брэди долгое время занимал первую позицию в рейтинге со скальпами Кевина Гастелума, Гилберта Бёрнса и Леона Эдвардса в активе, Хоакин Бакли перезагрузил карьеру в полусреднем весе, одержав шесть побед подряд. Но одно поражение откинуло обоих от титула: полусредний вес сегодня является одним из самых конкурентных в UFC. Брэди проиграл нокаутом Майклу Моралесу, Бакли, много болтавший в адрес всех подряд, не справился с ветераном Камару Усманом. Теперь они занимают шестую и девятую строчки в рейтинге соответственно и встретятся друг с другом. И поединок этот видится крайне принципиальным. Обоим нужна победа, чтобы вернуться в титульную гонку, при этом второе поражение подряд точно оставит любого из бойцов за её пределами. Так что Бакли и Брэди будут рубиться до победного конца.

Атеба Готье — Оззи Диас

На UFC 328 выступит один из самых обсуждаемых проспектов лиги – средневес Атеба Готье, которого вполне заслуженно называют вторым Нганну. Атебу сравнивают с Фрэнсисом из-за внешнего сходства: Готье – такая же гора мышц, как и бывший чемпион UFC. И, собственно, Атеба сносит практически всех своих соперников, как и Нганну. Единственным бойцом в UFC, кто прошёл с Готье всю дистанцию, стал Андрей Пуляев: россиянин проиграл судейским решением. Но в любом случае за Атебой интересно наблюдать, его физическая мощь поражает, и в каждом поединке он нацелен на нокаут. Очередной жертвой Атебы станет Оззи Диас. У американца рекорд 12-3, все три поражения он потерпел досрочно, так что в этом бою зрители точно могут рассчитывать на красивый нокаут от Готье, который будет в противостоянии большим фаворитом. Даже несмотря на то, что Пуляев в последнем поединке обнажил проблемы Атебы.

Роман Копылов — Марко Тулио

В предварительном карде UFC 328 состоится очередной поединок российского средневеса Романа Копылова. Выступления выходца из рукопашного боя всегда получаются яркими и интересными, даже если складываются не в его пользу. В активе Романа пять побед нокаутами, два бонуса за выступление вечера и один – за лучший бой вечера. Да, сейчас Копылов идёт на серии из двух поражений от бразильцев Пауло Косты и Грегори Родригеса, однако в карьере Романа уже были подобные неудачные серии, после которых он выдавал яркие победы. Соперник у Копылова снова бразилец, но менее известный – Марко Тулио. Марко тоже возвращается в октагон после поражения, в ноябре он проиграл нокаутом Кристиану Лерою Данкану, и это единственная неудача в карьере Тулио. При этом из 12 побед девять он одержал нокаутами, так что его поединок с Копыловым на бумаге выглядит крайне интригующим.