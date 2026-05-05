Лёгкие деньги или тяжёлый вызов для Чимаева? Чем Стрикленд может удивить чемпиона

В ночь на 10 мая в городе Ньюарк, США, состоится номерной турнир UFC 328. Главным событием вечера станет титульный бой в средней весовой категории между действующим чемпионом Хамзатом Чимаевым и экс-обладателем пояса Шоном Стриклендом. Это противостояние уже считается одним из самых ожидаемых за последние годы, потому что между бойцами реальный конфликт и в UFC уже вслух опасаются, что в неделю боя будут возникать какие-то инциденты. Такого не было уже давно, но тем интереснее. Остаётся узнать, что нас ждёт в октагоне.

Имя: Шон Стрикленд

Шон Стрикленд Дата рождения: 27 февраля 1991 года

27 февраля 1991 года Место рождения: Анахайм, Калифорния, США

Анахайм, Калифорния, США Рост: 185 см

185 см Размах рук: 193 см

193 см Рекорд: 30-7

30-7 Весовая категория: средняя

средняя Место в дивизионе: третье

третье Команда: Xtreme Couture

Xtreme Couture Прозвище: Тарзан

На бумаге – классическое противостояние борца с ударником. Обычно под «ударником» подразумевается нокаутёр, но в случае со Стриклендом это не совсем так. Шон известен тем, что абсолютно всегда обещает закатить войну в октагоне, однако его стиль, что немного иронично, этого вообще не предполагает. Но Стрикленд очень хорош в том, чтобы держать дистанцию и при этом постоянно прессинговать соперника. Шон занимает второе место в истории UFC по акцентированным попаданиям. В среднем за минуту он наносит более шести ударов . Как правило, борцам тяжелее подстроиться именно под тех, кто постоянно давит сам.

Навыки Стрикленда в стойке сильно недооценивают. Во многом из-за того, что выглядит это немного нелепо, кто-то сравнивает стиль с цаплей, кто-то подбирает более оскорбительные эпитеты. Но зато это работает и делает Шона одним из самых неудобных бойцов во всём дивизионе. К нему сложно подступиться, потому что он сбрасывает атаки соперников и им приходится начинать сначала. Перестрелять в стойке его тоже нелегко, защита от ударов на уровне (61%), есть немного видоизменённый филли шелл.

В атаках у Стрикленда в первую очередь выделяются джеб, двойка и фронт-кик в корпус, так называемый тип-кик. Может использовать и колено в корпус или голову . За счёт этих незамысловатых, но отработанных комбинаций Шон и перерабатывает соперников. Так он перебил и уронил топового ударника Исраэля Адесанью, а до этого – Нассурдина Имавова, разобрался с Пауло Костой в одну калитку (а мы убедились, что бразилец ещё в порядке) и не так давно снёс Энтони Эрнандеса. На секундочку, этого человека котировали как самую большую угрозу для Чимаева в среднем весе из-за удачного сочетания сильных сторон — борьба + кардио. В итоге за весь бой Стрикленд вообще не дал Эрнандесу к себе подойти, не позволил взвинтить темп и начисто заблокировал борьбу. Каждый раз, как только Энтони пытался сблизиться, он натыкался на джеб или тип-кик. Когда пошёл ва-банк, то был нокаутирован.

В этом же поединке Стрикленд показал, что готов к тому, что с ним будут бороться. За всё время выступлений в UFC Шона переводили всего 15 раз, причём семь раз это сделал Дрикус дю Плесси. Защита от тейкдаунов у Стрикленда — 77% . Достаточно хороший процент, однако у Шона немало боёв, где его даже не пытались пробарывать. С другой стороны, надо отдать должное за то, что Стрикленд очень хорошо встаёт и его сложно удержать, что удивительно, потому что это на самом деле габаритный парень. Такое может сильно вымотать соперника. И Чимаев должен быть готов к такому повороту.

Роберт Уиттакер, который уверен в том, что Хамзат переедет Стрикленда, отмечает, что у Шона есть сильные стороны, которые могут доставить проблемы Борзу: «Честно, думаю, джеб станет раздражающим препятствием для Чимаева, когда он будет пытаться проходить. Но также помехой станет и то, как Шон поднимает колено, чтобы ударить. То есть он поднимает колено, а затем в этот же момент выбрасывает джеб. Так что я думаю, что это колено будет сдерживать простые проходы Чимаева. Если он сделает это в не нужный момент, то напорется прямо на колено. И неважно, кто ты, это колено доставит тебе неприятностей».

Сам Стрикленд полностью уверен, что справится с борьбой Чимаева: «Часть Хамзата знает, что, если мы будем бороться, я просто буду сопротивляться и вставать. А ещё он знает, что не сможет меня перевести. У нас будет пять раундов кикбоксинга. Его это выбесит, а я буду делать всё, что захочу».

А Дрикус дю Плесси, бившийся с обоими, выделил сильные стороны американца: «В стойке Стрикленд однозначно лучше Хамзата. Удерживать его внизу невероятно сложно — Шон гораздо сильнее, чем многие думают. Я считаю, что в этом бою у него очень хорошие шансы».

Надо отметить, что если Стрикленда переводят через корпус, то он чаще всего стоит на ногах . Джо Роган подчёркивает, что грэпплинг Шона тоже недооценён: «100% у него есть шанс. Послушайте меня как эксперта: У него одна из лучших защит от тейкдаунов в этой игре и один из самых недооценённых грэпплингов. У Стрикленда есть реальный шанс».

При всём этом Шон — кардиомашина, он не проседает на дистанции в пять раундов, даже взвинчивает темп . В итоге получается неплохая комбинация качеств, которая на бумаге позволяет рассчитывать как минимум на конкурентный бой. Но всё это разбивается о то, что Стрикленд не бился с такими бойцами, как Чимаев. Тут другая агрессия, другая борьба и контроль, Хамзат быстро меняет захваты, создаёт завязки, и ему не нужно готовить тейкдауны — он проводит их практически сразу, ныряет очень низко, и заблокировать перевод будет тяжело.

Психологический фактор тоже может сыграть свою роль. Чимаеву важно грамотно рассчитывать силы и не лететь за быстрым финишем. В принципе, то же самое проговаривалось и перед его боем с дю Плесси, однако сейчас в соперниках человек, который не только неудобен любому бойцу чисто стилистически, но ещё и пытается залезть Хамзату в голову. Однако если Чимаев сможет от этого абстрагироваться и сохранить хладнокровие, то сильные стороны Стрикленда могут быть нивелированы. Но Шон будет опасен.