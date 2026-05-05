«Нет того Копылова, к которому мы привыкли». Что с карьерой яркого ударника?

В ночь с 9 на 10 мая в США состоится масштабный турнир UFC 328. В карде вечера выступят и российские бойцы – в частности средневес Роман Копылов. После двух поражений подряд от бразильцев Пауло Косты и Грегори Родригеса российскому бойцу снова предстоит бой против представителя Бразилии – Марко Тулио.

Карьера Копылова в UFC напоминает американские горки. В лучшей лиге мира Роман оказался со скромным рекордом 8-0, но в статусе чемпиона Fight Nights Global. Выходец из рукопашного боя впечатлил матчмейкеров UFC своей статистикой и умением ярко и разнообразно побеждать. Копылов выносил одного соперника за другим: случались эффектные финиши и вертушкой, и хай-киками, и мощными ударами по корпусу. Ударная техника Романа была на высочайшем уровне, поэтому его без сомнений подписали в UFC.

Дебют получился неудачным: сначала Роман проиграл Карлу Роберсону, затем – Альберту Дураеву и оказался на грани увольнения. Однако это послужило толчком для дальнейшего прогресса Копылова. В следующих четырёх поединках он оформил четыре нокаута, забрал два бонуса за выступление вечера и сильно поднял свои котировки. Но дальше были неоправданный риск в виде короткого уведомления на поединок с топовым Энтони Эрнандесом и очевидное поражение в партере. И Копылову пришлось начинать всё заново.

В боях с крепкими Сезаром Алмейдой, который, между прочим, в кикбоксинге побеждал самого Алекса Перейру, и Крисом Кёртисом Роману пришлось проявлять характер. Не всё складывалось гладко, где-то не хватало функциональной подготовки, но россиянин рубился до конца – один хай-кик на последних секундах боя с Кёртисом чего стоит. Однако после этого были два почти однотипных поражения от Пауло Косты и Грегори Родригеса, которые повесили в воздухе вопрос: «А что с Копыловым?».

Поражения от Карла Роберсона и Альберта Дураева можно было списать на неудачный дебют, поражение от Эрнандеса – на короткое уведомление и неудобный для Копылова борцовский стиль соперника. Однако Коста и Родригес – пусть и крепкие бойцы хорошего уровня, но вполне подходящие Роману по стилю. Никто из бразильцев особо не лез в борьбу, оба дрались с Копыловым в его стихии – в стойке. И оба явно перебили мастера рукопашного боя .

Показалось, что Копылов просел психологически, особенно после неудачи в бою с Костой. В поединке с Родригесом Роман был сам не свой, не шёл вперёд, много осторожничал, что для него не особо свойственно. Практически не оказалось привычных комбинаций, эффектных и эффективных киков, не было агрессии и желания. Собственно, и в поединке с Пауло сложилась аналогичная картина.

«Какой ступор уже второй бой подряд. Нет того Копылова, к которому мы привыкли. Ещё одно такое выступление, и, скорее всего, UFC с Романом Копыловым попрощается», — резюмировал известный промоутер Камил Гаджиев на своём YouTube-канале.

У Романа, безусловно, есть данные, чтобы выступать на высоком уровне. Это отмечал ещё Абдулманап Нурмагомедов в 2018 году, говоря, что Копылов – один из самых интересных бойцов страны. Он даже звал Романа на сборы в Дагестан, что сейчас, кстати, кажется совсем не лишним. Есть ощущение, что Копылову необходимо сменить обстановку, возможно, сменить тренировочный лагерь – нужны встряска и перезагрузка – как моральная, так и физическая . Но это уже на будущее, после поединка на UFC 328, как бы он ни закончился.

В соперниках у Романа оказался очередной ударник из Бразилии Марко Тулио. Он, конечно, менее статусный, чем Коста с Родригесом, да ещё и возвращается в октагон после поражения нокаутом от Кристиана Лероя Данкана. Но при этом у Тулио 10 побед из 14 одержаны нокаутами, он любит и умеет рубиться в стойке и имеет в своём активе большие победы – например, над Юсри Белгаруи, который прошлой осенью разобрался с Азаматом Бекоевым. В общем, парень не из простых, однако при этом он подходит Роману стилистически. В UFC снова дали Копылову ударника, и это шанс для россиянина ещё раз перезапустить карьеру и вернуть лучшую версию себя. В противном случае перспективы Романа в лучшей лиге мира будут туманными.