«Хочу стать Даной Уайтом лиги MVP». А вы ещё не устали от Ронды Роузи?

В ночь на 17 мая состоится официальное возвращение Ронды Роузи, которая возглавит первый ММА-турнир промоушена MVP. Биться бывшая чемпионка UFC будет с Джиной Карано, другой легендой прошлых лет. Большие имена, большое возвращение, однако за все эти месяцы ожидания ивента Роузи очень многих утомила. Возможно, как-то повлияла долгая пауза, во время которой Ронда почти не появлялась в медиапространстве, но после анонса камбэка девушка просто не останавливается.

К своей сопернице Роузи относится очень уважительно, никакого трэш-тока, но зато достаётся UFC, Хантеру Кэмпбеллу, Кайле Харрисон и другим бойцам лиги, где Ронда сделала себе имя . Поначалу было забавно, потому что экс-звезда посчитала себя носителем благотворительной миссии ради Карано: «Я всегда говорила, что Джина — единственный человек, ради которого я бы вернулась в бои. Я как-то увидела её интервью, у неё всё было не очень хорошо, и я подумала: «Ей это нужно. Ей нужен этот бой». А потом всё больше думала и поняла: «Мне это тоже нужно. Мне нужен этот бой». Я связалась с Дана Уайтом и спросила, заинтересован ли он, но с UFC всё получилось не совсем так, как мы хотели. Тем не менее это привело нас туда, где мы находимся сейчас».

Потом Роузи рассказала, что хотела этим боем помочь UFC : «Мне кажется, что вся история вокруг этого — уже не просто бой, а во многом противостояние MVP и UFC. Сначала мы обратились к UFC, хотели им помочь, потому что они страдают от отсутствия конкуренции и не могут каждые пару лет рассматривать коллективный иск как часть издержек ведения бизнеса».

По словам девушки, в промоушене не захотели делать этот бой, потому что пришлось бы платить ей большие деньги, а это создало бы прецедент. Заодно Роузи обвинила Хантера Кэмпбелла, что именно он саботировал сделку, пытаясь свести её с другими соперницами. Версия Ронды заключается в том, что сейчас в UFC Дана Уайт не так активно вовлечён в рабочие процессы, он отошёл от дел, и это вредил организации и её развитию. Также Роузи неоднократно повторила, что UFC слишком комфортно в роли доминирующей силы в индустрии, и они потеряли свой истинный путь .

Придя к такому заключению, Ронда решила, что теперь можно и критиковать лигу: «Раньше UFC было лучшим местом в единоборствах, где можно было зарабатывать на жизнь и получать справедливые деньги, а теперь это уже не так. Сейчас это одно из худших мест, куда можно пойти. Именно поэтому так много их топовых атлетов уходят и ищут деньги в других местах. Поэтому их чемпионки, такие как Валентина Шевченко, продают свои фотографии, понимаете? Многие из этих спортсменов не могут обеспечить свои семьи. Они живут за чертой бедности, при этом дерутся на постоянной основе, а компания только что получила $ 7,7 млрд. Нет ни одной причины, по которой они не могли бы платить своим спортсменам хотя бы прожиточный минимум. Хотя бы сопоставимые деньги с теми, что получают спортсмены в других видах спорта. Почему они думают, что смогут привлечь лучших атлетов и талантливых молодых ребят в ММА? Почему бы им не пойти в американский футбол? Почему не в бокс? Почему не в любой другой вид спорта? Они теряют таланты из-за своей краткосрочной жадности. Они думают о квартальных отчётах, об акционерах и не думают о своей ответственности за будущее этого спорта».

Все эти заявления, как и критика турнира в Белом доме, например, приводят к заочным конфликтам с действующими бойцами UFC . Шевченко не понравилось, что её упомянули, и она ответила, что, видимо, Ронда слишком долго спала после последнего боя. Шон О’Мэлли и Хамзат Чимаев напомнили Роузи, что нужно быть благодарной организации, где она сделала имя. Кайла Харрисон просто раскритиковала поединок Ронды с Карано.

Роузи всё ещё слишком верит в магию своего имени, и постоянные заявления, направленные на привлечение внимания к её бою и новой лиге, уже утомили . Ронда заявляет, что MVP предлагает нечто такое, что поможет конкурировать с UFC, но за плечами лиги нет ничего, кроме соглашения с Netflix: ни ростера, ни какого-то представленного плана по проведению других турниров, ни структуры, ни рейтингов.

А сам бой пытаются продать как нечто великое. Но нет, это две девушки с большими именами, чьи лучшие годы давно позади. Роузи в конце 2016-го была нокаутирована второй раз подряд и с тех пор не дралась, простой составляет уже 9,5 года. Карано недавно исполнилось 44 года, последний бой был в августе 2009-го, тоже поражение техническим нокаутом. Простой составляет уже без малого 17 (!) лет. Точно ли это величайший бой, как подаёт его Ронда? Если бы о поединке говорили как о возможности заработать, то это так не раздражало бы, но тут болельщиков настойчиво пытаются убедить, что это поединок за величие .

Но Роузи мало и этого, она продолжает эпатировать: «Думаю, нет никого более квалифицированного, чем я. Я определённо более квалифицирована, чем тот же Хантер Кэмпбелл. Считаю, что MVP может стать отличным партнёром, а Накиса и Джейк Пол действительно верят в то, что бойцы должны получать справедливое вознаграждение. Спорт находится на перепутье — примерно как тогда, когда я пришла в женские ММА и подумала: «Подождите, здесь есть огромная возможность». Сейчас я вижу это снова — с MVP, Netflix и ММА. Если это событие станет большим успехом, появится шанс отвоевать значительную долю рынка ММА и показать всем, чего им не хватало. Я хотела бы стать для них Даной Уайтом и вести их в будущее. Посмотрим, как всё пройдёт, но, по-моему, это очевидный вариант».