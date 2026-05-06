Три причины, почему бой Чимаева и Стрикленда может быть скучным

В ночь на 10 мая в Ньюарке действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев выйдет на первую защиту титула против экс-обладателя пояса Шона Стрикленда. Поединок станет главным событием вечера на турнире UFC 328. Ивент покажут на телеканале «Матч ТВ», основной кард начнётся в 4:00 мск.

Этому бою предшествовала очень агрессивная раскрутка. Впервые за долгое время биться будут антагонисты, которые друг друга не переваривают. Отсюда идут и сравнения боя Чимаев — Стрикленд с противостоянием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора . Ожидания, конечно, тоже высокие, но есть три причины, по которым поединок не оправдает ваших надежд и получится скучным.

Стрикленд — не зрелищный боец

Да, у Шона есть свежая досрочная победа над Энтони Эрнандесом, где американец выступил здорово. Но глобально, как часто вы ждёте бои Стрикленда с мыслью о том, что это будет яркий и зрелищный поединок? Скорее всего, никогда, потому что Шон — тот тип бойца, который ярче смотрится, когда у него есть микрофон в руках. В октагоне это уже другой человек : немного цаплевидная стойка, потому что поджимает одну ногу и прикрывается плечом, и набор нехитрых комбинаций: джеб-двойка, фронт-кик в корпус, джеб. При всём этом Стрикленд прессингует соперников, однако у него нет мощи, чтобы нокаутировать сразу. Он может вымотать и забить, бо́льшая часть побед в UFC добыты решениями судей, и поражений, кстати, тоже. Ровно две трети боёв с участием Стрикленда в организации проходили всю дистанцию .

При этом Шон всегда обещает закатить войну для фанатов или устроить кровавую баню. Это уже превратилось в мем, потому что все знают, чего на самом деле надо ждать от Стрикленда. После реванша с Дрикусом дю Плесси, где обещанной войны американец не устроил и проиграл, даже его тренер Эрик Никсик не выдержал: «Я согласен с критикой в адрес Шона, он дрался без огонька. Ему дали возможность побороться за пояс! Многие бойцы даже близко не подходят к чему-то подобному. В этом спорте есть люди, которые никогда не реализуют свой потенциал. Возможность подраться за титул — достаточная мотивация поднять нас с дивана. По-моему, мы не выступили. Это вина всей команды: моя, тренеров и Шона. Стрикленду нужно подумать, чего он хочет от этого спорта. Если просто зарабатывать деньги — без проблем. Но тогда пусть даст нам знать, потому что я хочу тренировать чемпионов. У меня своя мотивация. А просто выходить в октагон и не подтверждать слова делом — меня это не вдохновляет».

Стрикленд обещает пять раундов кикбоксинга с Чимаевым, потому что борьба Хамзата не сработает . Если так, то не сомневайтесь, Шон сделает поединок очень скучным. Это не будет что-то в духе Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс.

Превосходство Чимаева в борьбе окажется колоссальным, но он не будет рисковать

В целом Хамзата сложно назвать скучным бойцом. После предыдущего выступления Борза с дю Плесси многие повесили на Чимаева клеймо залёживателя, но это совсем не так. До встречи с Дрикусом уроженец Чечни провёл в UFC восемь поединков и оформил в них шесть финишей. Ещё два боя с Бёрнсом и Камару Усманом скучными назвать никак нельзя . Было и напряжённо, и порой близко к финишу.

Что тогда случилось в бою с дю Плесси? Уровень борьбы оказался на совершенно разных полушариях. Любой заход Хамзата в борьбу приносил результат, оттуда Чимаев дважды выходил в распятие, суммарно нанёс 529 (!) ударов, но большинство их них были лёгкими тычками (только 37 акцентированных попаданий), хотя по лицу Дрикуса этого и не скажешь. Это было доминирование, однако Чимаев не рисковал. Вероятно, опасался растратить кардио, потому что дю Плесси довольно габаритный парень и нужны силы на то, чтобы его контролировать. В итоге получилось разложить силы на 25 минут, но по зрелищности ударило, и часть болельщиков остались недовольны. Со Стриклендом такой сценарий исключать не стоит, потому что Шон тоже большой, неплохо поднимается из партера и наверняка обладает достаточным уровнем грэпплинга, чтобы не постучать при первой попытке сабмишена. Чимаев точно сможет перевести Шона, но вопрос, готов ли он рисковать и тратить больше сил ради финиша ? Либо можем получить сценарий из боя Чимаев — дю Плесси.

Чимаев и Стрикленд перегорят из-за шумихи вокруг боя

Мощная раскрутка и настоящий, не искусственный конфликт между бойцами — хорошо для поединка. Но если постоянно повышать градус, а именно это сейчас и происходит, то есть риск перегореть. Впереди основные мероприятия недели боя, возможная битва взглядов, куда пригонят кучу охраны, а ещё надо следить, чтобы команды бойцов не пересекались вне этих активностей. Наэлектризованная атмосфера может сыграть как в плюс, так и в минус.

Помните, как мощно раскручивался бой Мухаммада Мокаева и Манела Капе? И наверняка помните, что было в самом поединке. Дана Уайт в итоге плевался на пресс-конференции. Понятно, что масштаб поединков разный и на кону титул, однако это всё ещё люди, которые могут сгореть психологически. На фоне такой раскрутки, возможно, мысли будут, скорее, о том, что нельзя проиграть, а не о том, что нужно выиграть . Такого не хочется, но всё возможно.

Однако мы как болельщики будем надеяться на то, что бой будет соответствовать ожиданиям и раскрутке конфликта. Планка высокая, и это тоже может повлиять на восприятие, но тем не менее — пусть Чимаев и Стрикленд дадут обещанного огня.

