Младший Цзю в огне! Никита устроил непобеждённому испанцу жёсткое избиение

В Ньюкасле (Австралия) на арене «Newcastle Entertainment Centre» состоялся вечер профессионального бокса. Возглавили его два непобеждённых представителя первого среднего веса: младший сын легендарного Кости Цзю – Никита Цзю – и испанец Оскар Диас. А на кону стоял титул WBO International.

Для Никиты Цзю это уже второй поединок в 2026 году, но бой с Майклом Зерафой в январе, который должен был стать самым большим противостоянием в карьере Цзю-младшего, продлился всего два раунда. После столкновения головами во втором отрезке Зерафа посетовал на то, что ничего не видит, и рефери остановил бой, который в итоге был признан несостоявшимся. Поэтому ничего удивительного в быстром возвращении Мясника на ринг нет.

Никита, в отличие от старшего брата Тима, шёл перед боем с Диасом без поражений. 11 поединков из 12, за исключением как раз последней встречи с Зерафой, Цзю-младший выиграл, причём в девяти случаях нокаутировал своих соперников. Никиту многие считают самым зрелищным боксёром семьи Цзю, в каждом поединке Мясник старается закатить рубку и обязательно финишировать соперника, за что, собственно, и получил любовь фанатов.

Очередным соперником Никиты стал непобеждённый испанец Оскар Диас. Он на три года младше Цзю, однако при этом провёл на четыре профессиональных поединка больше. И, как и Никита, одержал победу в каждом из них (шесть нокаутов). Ещё одно сходство с Цзю заключается в том, что Диас все свои поединки проводил дома, в Испании, и для него поединок с Никитой стал первым зарубежным вояжем в карьере. Тем не менее Оскар приехал в Австралию с серьёзным настроем.

«Я посмотрел все его бои, и он никогда не сталкивался с таким соперником, как я. У него нет ни единого шанса против меня. Я выложусь на все сто и нокаутирую его в первых раундах», – сказал Диас.

Цзю с первых секунд поединка прибрал центр ринга, стал поддавливать испанца, активно используя джеб. Оба боксёра много финтили на старте, искали нужную дистанцию. Никита был эффективнее в своих атаках, Диас же постоянно отступал, изредка пытаясь поймать Цзю встречным прямым и набрать очки за счёт джеба. В начале второго раунда Никита оформил первый нокдаун в бою: Цзю поймал отступающего Диаса ударом на движении, и Оскар оказался на полу. Испанец был не сильно потрясён и продолжил поединок, а Цзю, в свою очередь, продолжил агрессивно напирать на Диаса с плотным сериями. Мясник оправдывал своё прозвище, стремился финишировать Диаса и в третьем отрезке, взвинчивая темп и гоняя испанца по всему рингу. Оскар в основном сконцентрировался на защите, отстреливался одиночными ударами после атак Цзю, а в концовке отрезка едва снова не оказался в нокдауне после пропущенной двойки.

Оскар Диас — Никита Цзю Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Не менялась картина к середине боя. Никита работал первым номером, пробовал замедлить испанца ударами по корпусу, много комбинировал. Диас же не предпринимал попыток перехватить инициативу, лишь в моментах пытаясь работать на опережение в разменах. При этом в скорости и тайминге преимущество тоже было на стороне Цзю, который раз за разом доставал соперника и с дальней дистанции прямыми и двойками, и с ближней дистанции боковыми и апперкотами. Периодами Оскар был вынужден просто убегать от очередных серий Цзю.

После экватора Цзю по-прежнему избивал Диаса и под самый гонг шестого раунда оформил второй нокдаун: у Никиты залетела целая серия мощных ударов, после которых Оскар встал на колено. Испанец продолжил бой, но только до перерыва: на седьмой раунд команда Диаса своего боксёра не выпустила. Очередное доминирующее выступление от Никиты Цзю, который продолжает оставаться непобеждённым боксёром.