Шанс мечты для Пирата из России. Шара Буллет берёт дивизион на абордаж

Шара Буллет – самый нестандартный боец UFC прямо сейчас. Круто продуманный образ, яркие высказывания, проблемы со зрением. Всё это заставляет пристально следить за выступлениями Магомедова. Шарабутдин же старается не разочаровывать фанатов. Он выдаёт крутые поединки, получающиеся максимально интригующими. А зачастую – кровавыми. Правда, с 27 июля 2025 года Шара не появлялся в клетке. Но наконец-то получил нового соперника. Спустя ровно 11 месяцев Буллет должен провести новый поединок. Его оппонентом станет бразилец Мишель Перейра. Противостояние просто обязано получиться максимально ярким и интересным. А главное, оно может стать крутой точкой, с которой Шара устремится к своему титульному шансу.

Может показаться странным, однако Буллет в UFC уже четвёртый год. Но, к сожалению, пока до вершин дивизиона далековато. Шара старается, работает и выкладывается на максимум. Однако его карьера складывается «волнообразно». А разве у Пирата могло быть иначе? Достаточно вспомнить, что россиянин не мог дебютировать в лучшей лиге на планете практически год. А всё потому, что в США Буллет не выступает из-за проблем с глазом . Поэтому и приходится выбирать другие страны, где правила намного менее строгие. Это не помешало Шаре одержать четыре победы подряд. Причём дважды всё завершилось досрочно. И даже показалось, что теперь всё пойдёт по накатанной. Но случился тот самый злополучный поединок с Майклом Пейджем.

Британец оказался самым неудобным соперником. Он провёл поединок в привычном стиле. И ничего не позволил сделать россиянину. В тот момент стало понятно – впереди у Шары тяжёлый труд и работа над ошибками. К слову, многие эксперты сошлись во мнении, что Буллета начали слишком рано записывать в чемпионы. Конечно, очень хочется, чтобы Пират добрался до пояса. Однако нужно понимать, что он дерётся в одном из самых сложных и интригующих дивизионов. И пока даже не входит в топ-15 рейтинга средневесов. А чемпионский пояс на данный момент принадлежит мощнейшему Хамзату Чимаеву. Поэтому в ближайшее время рассчитывать на попадание на вершину тяжеловато. Но есть возможность сделать очень важный шаг.

Шара успел закрыть обиднейшее поражение. Он оказался сильнее канадца Марка-Андре Баррио. Да, поединок прошёл всю дистанцию. И завершился лишь решением в пользу россиянина. Но всё равно Буллет сделал важное. Закрыл поражение, сделал рекорд в UFC более привлекательным – 5-1. А главное, подошёл к важнейшему поединку. Следующая победа просто обязана сыграть роль ступени к статусным оппонентам. Возможно, даже выйдет заполучить соперника из топ-15. Но пока нужно правильно провести следующий бой. А там – крайне непростой и опасный южноамериканец.

Перейра, несмотря на возраст – ему всего лишь 32 года – успел наколотить очень большое количество боёв. Поэтому в плане опыта даст Шаре фору. На данный момент профессиональный рекорд бразильца – 32-15 . Но более пугающим фактором выглядит другое. Он универсал. И умеет неплохо бороться. Из 32 побед девять были добыты сабмишенами. И против яркого ударника у него всегда будет план «Б». Кроме того, 11 раз Мишель вырубал своих оппонентов. Он умеет и любит работать в стойке. Поэтому изначально вполне может дать публике именно то, что она хочет – яркое зрелище. Кажется, прямо сейчас Буллет получил самого неудобного соперника, который мог бы быть.

Теперь ситуация выглядит абсолютно простой. Победа в предстоящем поединке – билет в счастливую жизнь для Шары. Кажется, в UFC не просто так подобрали соперника для Буллета. Перейра должен ответить на вопрос, чего же прямо сейчас стоит россиянин. Поражение, скорее всего, окончательно оставит Шару вдалеке от разборок серьёзных парней. Конечно, он продолжит выступать в качестве суперзвезды на турнирах в Азербайджане, ОАЭ. Но вряд ли самого бойца устраивает такая ситуация. Шара прошёл непростой путь, тернистый, полный трудностей. Он сражается не только с соперниками, но и со своим здоровьем. Поэтому совершенно точно хочет быть супертопом лучшей лиги на планете. И именно предстоящий поединок даст ответы на все вопросы.