Алекс Terrible Шиколай дебют в Bare Knuckle, бой с Кэмероном Делано, голые кулаки, Slaughter to Prevail

Дебют музыканта не удался. Алекса Шиколая нокаутировали в бою на голых кулаках
Александр Фролов
Алекс Шиколай
Но концерт был хорош.

Александр Шиколай — мягко говоря, нетипичная рок-звезда. Лидер группы Slaughter to Prevail, известный всему музыкальному миру под псевдонимом Alex Terrible, уже в зрелом возрасте внезапно решил заняться кулачными боями. И успел провести несколько схваток: после двух уверенных побед над не самыми серьёзными оппонентами Шиколай приехал на Top Dog и устроил кровавую зарубу с Данилом Алеевым. Поединок с Регбистом стал одним из самых брутальных в 2025 году, и, несмотря на серьёзный принятый урон, Алекс решил не останавливаться.

Сегодня Шиколай дебютировал в главном кулачном промоушене мира — Bare Knuckle. Организация подошла к сотрудничеству с музыкальной звездой максимально креативно: турнир Blood for Blood совместили с концертом, в котором участвовали сразу несколько знаменитых рок-групп. В главном событии, естественно, вышел сам музыкант. Его соперником оказался Кэмерон Делано, который тоже не был профессиональным бойцом: Делано большую часть жизни занимался участием в опасных родео, но и на голых кулаках успел провести несколько поединков.

«В США люди зажрались». Звезда рок-музыки — о жизни и боях на голых кулаках
Бой начался для Шиколая неудачно, он нарвался на встречное попадание и оступился — рефери решил засчитать ему нокдаун. Потом началась перестрелка в клинче: Делано постоянно прижимал соперника к канатам, но концовку постарался забрать россиянин. Во втором раунде Александр слишком резко рванул вперёд и снова нарвался на контратаку, что привело к нокдауну. Однако почти тут же нокдаун отсчитали Делано, который пропустил серийную атаку. В целом второй раунд Шиколай провёл неплохо, показав намного более конкурентную работу.

Начало третьего раунда получилось практически полной копией предыдущего. Александр опять пошёл вперёд кавалерийским наскоком, вроде бы донёс до оппонента попадания, но тут же поймал очередной встречный удар. Из третьего нокдауна Шиколаю подняться уже не удалось: он попытался, но ноги уже плохо слушались и рефери решил пожалеть залитого кровью музыканта. Таким образом, Алекс проигрывает свой дебютный бой в BKFC, но он устроил отличное шоу и, скорее всего, в ближайшее время мы снова увидим бои Шиколая на голых кулаках.

