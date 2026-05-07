Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд пресс-конференция, 08 мая 2026 года — прямая онлайн-трансляция, UFC 328, что сказали

Пресс-конференция UFC 328: Стрикленд провоцирует. Сможет ли сдержаться Чимаев? LIVE
Сергей Сорокин
Кажется, потасовки не избежать.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 328. В рамках главного события вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд, с которым у уроженца Чечни громкий конфликт.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой.

На этом же турнире свои поединки проведут и ряд других россиян. Александр Волков в очередной раз попытается заполучить долгожданный титульный шанс и будет биться с Вальдо Кортес-Акостой.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

Роман Копылов, идущий на серии поражений, встретится с бразильцем Марко Тулио. А непобеждённый Байсангур Сусуркаев проведёт третий бой в UFC — его соперником станет Джорден Сантос.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Роман Копылов — Марко Тулио
10 мая 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Роман Копылов
Не началось
Марко Тулио
UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос
10 мая 2026, воскресенье. 00:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Не началось
Джорден Сантос

А в ночь с 7 на 8 мая состоится пресс-конференция. Бойцы получат возможность обратиться друг к другу и провести стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Борза сложно считать баловнем судьбы:
От каморки «метр на метр» до огромных гонораров и титула UFC. Жёсткий путь Хамзата Чимаева
Сергей Сорокин

😈 Не только Чимаев не любит Стрикленда

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов заявил, что предпочёл бы титульному бою с Хамзатом Чимаевым реванш с Шоном Стриклендом.

«Если завтра из UFC позвонят и предложат выбрать, учитывая всю ту ненависть, что у меня в сердце, то, конечно же, это будет Шон Стрикленд. А потом я смогу сразиться с Хамзатом или с кем-то ещё. Но сейчас я хочу только одного — стереть из памяти это поражение, которое я потерпел несколько лет назад, и победить этого парня, потому что я его ненавижу.

Мне не нравится, как он говорит. Мне не нравится, как он думает. Мне не нравится, как он говорит о моих людях. Так что, как я уже сказал, и даже с точки зрения боя могу вам сказать, ребята, что оба этих боя будут настоящими мировыми войнами. Оба этих боя будут сумасшедшими. Но бой с Шоном? Я оставлю его мёртвым в клетке», — приводит слова Имавова издание MMA Fighting.

11:47 Сергей Сорокин

👀 Шон Стрикленд пообещал избивать Хамзата Чимаева все 25 минут

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался насчёт предстоящего боя против непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

«Я буду драться как мужчина – руки вверх и погнали. Я буду избивать Хамзата руками все 25 минут. У меня был отличный тренировочный лагерь, я подхожу к бою в хорошей форме, здоровым, тело полностью восстановилось. Приятно выходить на титульный бой без травм. Я в предвкушении и жду с нетерпением», – приводит слова Стрикленда портал Bloody Elbow.

11:47 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию перед UFC 328

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

11:47 Сергей Сорокин

🏆 Волков: для полной коллекции мне не хватает пояса UFC

— У тебя был внутренний восторг, когда тебя подписали в UFC? Сейчас ты рассказываешь так, будто это всё было просто.
— Был, наверное. Времени уже много прошло. Я всегда мечтал и стремился наверх. Я изначально хотел попасть в UFC и не быть здесь статистом, я хотел прийти к бою за пояс. Я зашёл в UFC с таким настроем. Может быть, именно поэтому я и не спешил в UFC — нужно было поднабраться опыта и уверенности в себе. А когда я подписался в UFC, то у меня уже было два чемпионских пояса — M-1 и Bellator. А теперь не хватает пояса UFC для полной коллекции. Эмоции? Они у меня всегда бывают смешанные. Радостно было, конечно, но была и мысль: «Блин, там мне точно дадут люлей». Я понимал, что ставки повысятся. Каждый новый пояс — это новая ответственность, — сказал Волков в интервью на YouTube-канале KOVALENKO.

11:47 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции перед UFC 328

Пресс-конференция перед турниром UFC 328 состоится в ночь с 7 на 8 мая. Она стартует в полночь по московскому времени.

11:46 Сергей Сорокин

😐 «Это не бои». Масвидаль раскритиковал выступления Чимаева в UFC

Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался о действующем обладателе титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«У тебя есть шанс ударить, но ты просто держишь парня на земле, потому что боишься, что он выскользнет. Да, ты лучше в партере, но это не бои. Стрикленд, возможно, станет первым, кто бросит вызов Чимаеву на земле. Даже если Хамзат проведёт тейкдаун, ему придётся сильно постараться, чтобы удержать Шона», – сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

11:46 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд

Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

11:46 Сергей Сорокин

❌ Один из боёв турнира с участием Богдана Гуськова отменён

Царевич должен был биться с Яном Блаховичем в реванше, но поляк повредил колено. Замену для Гуськова не нашли и на турнире он не выступит.

11:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд

Турнир состоится в Ньюарке, США, на арене «Prudential Center» в ночь на 10 мая. Начало ивента — в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.

11:46 Сергей Сорокин

😨 Чимаев ответил, когда завершит карьеру в ММА

«Останавливаться сейчас рано. Перед моим последним боем некоторые говорили, что после него я закончу карьеру и так далее. Что касается меня, то мне нужно ещё долго работать. Когда я перестану получать удовольствие, тогда и закончу. Но сейчас я счастлив», — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.

11:46 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд

Основной кард:

  • Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
  • Джошуа Ван — Тацуро Таира;
  • Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
  • Шон Брэди — Хоакин Бакли;
  • Кинг Грин — Джереми Стивенс.

Предварительный кард:

  • Атеба Готье — Оззи Диас;
  • Джим Миллер — Джаред Гордон;
  • Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
  • Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
  • Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
  • Роман Копылов — Марко Тулио;
  • Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
  • Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.
