Чимаев и Стрикленд — новые Хабиб с Конором. Этот бой нельзя пропускать

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, состоится грандиозный турнир UFC 328. Возглавит его ожидаемый и многообещающий титульный поединок в среднем весе: Хамзат Чимаев проведёт первую защиту пояса против Шона Стрикленда.

Это противостояние назревало несколько лет и теперь, кажется, достигло своей кульминации. Неспроста предстоящий поединок сравнивают с самым жарким боем за всю историю UFC – между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Сходств действительно много, и главное заключается в том, что противостояние Шона и Хамзата вышло за пределы октагона и спортивной составляющей – оно уже сильно личное.

Как и Хабиб с Конором, Чимаев со Стриклендом не сразу стали врагами. Несколько лет назад Шон и Хамзат тренировались в одном зале и были спарринг-партнёрами. Друзьями и приятелями они так и не оказались, но и ни о каких конфликтах тогда речи не шло. Макгрегор и Нурмагомедов тоже начинали с уважения и даже делали совместные фотографии.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд Фото: Из личного архива Шона Стрикленда

«Он из тех, кто на все 100% подходит мне в качестве спарринг-партнёра. Он особенный, если ты спаррингуешь с ним, то это до смерти. Нельзя встать с ним в пару, думая: «Мы просто проведём тренировочный бой, и я возьму верх». Ничего подобного, нужно выходить туда с мыслью: «Один из нас сдохнет». Если у тебя нет такого мышления, он тебя размажет», — вдохновлённо рассказывал Шон про совместные тренировки с Чимаевым.

Но затем всё перевернулось с ног на голову. Чем ближе становился потенциальный поединок Стрикленда и Чимаева, тем больше американец начинал «поджигать» в различных интервью и на своей странице в социальных сетях. Изначально, как и в случае с Хабибом и Конором, это было безобидно, Шон, как и ирландец, просто упражнялся в трэш-токе, обещал уничтожить соперника и так далее. Но со временем Стрикленд пошёл по стопам Макгрегора и перешёл на личности и конкретные оскорбления – опять же, в стиле Конора.

«Ты не мужик, твой уровень характера — собачье дерьмо. Участвовал в криптовалютных аферах, продался [Рамзану] Кадырову за машины и сбежал на Ближний Восток. Оставайся на своём пути, шведский парень», — и это лишь малое из того, что говорил Стрикленд.

Чем всё закончилось в противостоянии Конора и Хабиба, нвы прекрасно помните. Та потасовка, которая случилась уже после поединка, стала как раз следствием того, что Конор наговорил слишком много. Даже, наверное, история, когда Макгрегор напал на автобус с Хабибом, не была катализатором того прыжка из октагона от Нурмагомедова – катализатором были слова и личные оскорбления.

Может ли повториться история у Чимаева и Стрикленда? Да вполне. Шон позволяет себе слишком много, и кто знает, насколько хватит терпения у Хамзата. Да, сейчас Чимаев ведёт себя сдержанно, однако далеко не факт, что эта сдержанность будет всегда. От Хабиба тоже мало кто ожидал той знаменитой разборки после поединка, но сработал накопительный эффект. Поэтому ко всем активностям UFC 328 и, конечно, к самому турниру и главному поединку приковано колоссальное внимание. А в UFC предпринимают меры, чтобы конфликт Шона и Хамзата решался исключительно в клетке: на ивенте будет много охраны и полиции, парней расселят по разным отелям, отменили даже стердаун, чтобы избежать лишних поводов для провокаций и стычек.

Когда между бойцами висит такое напряжение, то и поединок становится принципиальным и ожидаемым. Здесь, к слову, тоже есть сходства с Хабибом и Конором: базовый борец сойдётся в клетке с базовым ударником. А противостояние стилей всегда придаёт дополнительный интерес к бою.

Будет ли Хамзат традиционно лезть в борьбу уже на первых секундах? Сможет ли Стрикленд держать дистанцию за счёт фирменных джебов и фронт-киков? Тот же Хабиб, например, к борьбе прибегал не сразу – он будто бы и не старался быстро финишировать Конора, а хотел сделать это в доминирующем стиле, в том числе и в стойке. У Чимаева, кстати, тоже проскакивали такие слова, так что, если Хамзат будет рубиться со Стриклендом в стойке, не удивляйтесь. Это, конечно, повысит шансы Шона на победу, однако при этом сделает бой ещё более интересным.

Как и в противостоянии Конора и Хабиба, оба выйдут искать финиш. Оба хотят нанести друг другу максимальный ущерб и завершить бой досрочно – нокаут или сдача поставят жирную точку .

«Самое паршивое [в нашем поединке], что тот, кто победит, будет хвастаться, а проигравшему придётся до конца жизни жрать дерьмо. Думаю, мы с Хамзатом умрём врагами», — приводит слова Стрикленда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.