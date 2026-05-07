Реальный конкурент UFC. Всё важное про первый турнир промоушена Джейка Пола

Дата и время турнира с главным боем Ронда Роузи — Джина Карано

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, состоится дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Его старт запланирован на 1:00 мск. Главный кард начнётся в 4:00 мск.

В главном событии вечера сойдутся Ронда Роузи и Джина Карано. Девушки давно не выступали по правилам MMA, но о таком поединке давно мечтали все – и болельщики, и организаторы.

В соглавном событии будет биться Фрэнсис Нганну. Его оппонентом станет Фелипе Линс. Хищник проведёт первый поединок после ухода из PFL.

К звёздам добавилась ещё одна — Нейт Диаз, давно покинувший UFC, однако остающийся на радарах мира единоборств. На дебютном турнире лиги он сразится с Майком Перри.

Кроме того, на турнире выступит большое количество ярких бойцов. В рамках ивента пройдёт бой между британцем дагестанского происхождения Мухаммадом Мокаевым и бразильцем Адриано Мораесом в наилегчайшем весе, а также бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе бразильцем Джуниором дос Сантосом и кубинцем Робелисом Деспанье.

Прямая трансляция турнира с боем Нганну — Линс

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира

Ронда Роузи – Джина Карано

Фрэнсис Нганну – Филипе Линс

Нейт Диаз – Майк Перри

Саладин Парнасс – Кеннет Кросс

Джуниор дос Сантос – Робелис Деспанье

Мухаммад Мокаев – Адриано Мораес

Намо Фазил – Джейк Бабиан

Давид Мгоян – Альберт Моралес

Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бои турнира

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили выразил уверенность, что американка Джина Карано сможет победить Ронду Роузи в предстоящем поединке.

«Для меня было большой честью тренироваться с ней, и я был приятно удивлён тем, насколько она хороша. База Ронды Роузи — дзюдо, как и у меня. Но, зная, насколько хороша Джина Карано, думаю, что она выиграет этот бой. Никогда раньше не видел её боёв, однако после тренировок с ней нахожусь под большим впечатлением. Она настоящая, реальная угроза, полагаю, она может победить Ронду Роузи. Джина заставит выглядеть плохо бойца UFC и дзюдо, мне кажется, что она победит», — приводит слова Двалишвили talkSPORT.

Российский боец PFL Татьяна Постарнакова поделилась мнением о возвращении экс-чемпионки UFC в женском легчайшем весе американки Ронды Роузи и бывшей претендентки на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественницы Джины Карано.

«Что выбрала бы для просмотра — Харрисон vs Нуньес или Роузи vs Карано? Харрисон и Нуньес. Из-за спортивной составляющей. По поводу Роузи и Карано тяжело сказать что-то после такого простоя. Думаю, этот бой больше как шоу, для привлечения внимания», — сказала Постарнакова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.