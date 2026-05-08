Взвешивание UFC 328: турнир близко! Будут ли проблемы с весом у Чимаева и Стрикленда? LIVE

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 328. В рамках главного события вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд, с которым у уроженца Чечни громкий конфликт.
В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой.
На этом же турнире свои поединки проведут и ряд других россиян. Александр Волков в очередной раз попытается заполучить долгожданный титульный шанс и будет биться с Вальдо Кортес-Акостой.
Роман Копылов, идущий на серии поражений, встретится с бразильцем Марко Тулио. А непобеждённый Байсангур Сусуркаев проведёт третий бой в UFC — его соперником станет Джорден Сантос.
8 мая состоится официальное взвешивание перед турниром. Позже, в ночь на 9 мая, пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов.
👐 Роган уверяет, что Стрикленд может победить
«Стрикленд — один из лучших бойцов на планете, настоящий чемпион. Шон привык к пятираундовым боям, у него феноменальная выносливость. Шон один из самых жёстких парней в ММА. Послушайте меня как эксперта: у него, как мне кажется, одна из лучших защит от тейкдаунов в спорте и недооценённый грэпплинг. У Стрикленда есть реальный шанс… Говорю вам, Шон может победить», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.
Где смотреть турнир UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
👀 Шон Стрикленд пообещал избивать Хамзата Чимаева все 25 минут
Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался насчёт предстоящего боя против непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).
«Я буду драться как мужчина – руки вверх и погнали. Я буду избивать Хамзата руками все 25 минут. У меня был отличный тренировочный лагерь, я подхожу к бою в хорошей форме, здоровым, тело полностью восстановилось. Приятно выходить на титульный бой без травм. Я в предвкушении и жду с нетерпением», – приводит слова Стрикленда портал Bloody Elbow.
Дата и время турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Турнир состоится в Ньюарке, США, на арене «Prudential Center» в ночь на 10 мая. Начало ивента — в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.
❌ Один из боёв турнира с участием Богдана Гуськова отменён
Царевич должен был биться с Яном Блаховичем в реванше, но поляк повредил колено. Замену для Гуськова не нашли и на турнире он не выступит.
Полный кард турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Основной кард:
- Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
- Джошуа Ван — Тацуро Таира;
- Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
- Шон Брэди — Хоакин Бакли;
- Кинг Грин — Джереми Стивенс.
Предварительный кард:
- Атеба Готье — Оззи Диас;
- Джим Миллер — Джаред Гордон;
- Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
- Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
- Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
- Роман Копылов — Марко Тулио;
- Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
- Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.