Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
UFC 328 взвешивание, Чимаев — Стрикленд, итоги, какие цифры показали на весах, стердаун

Взвешивание UFC 328: турнир близко! Будут ли проблемы с весом у Чимаева и Стрикленда? LIVE
Яхья Гасанов
UFC 328: Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
Позже пройдут финальные стердауны.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 328. В рамках главного события вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд, с которым у уроженца Чечни громкий конфликт.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Джошуа Ван — Тацуро Таира
10 мая 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Тацуро Таира
Не началось
Джошуа Ван

На этом же турнире свои поединки проведут и ряд других россиян. Александр Волков в очередной раз попытается заполучить долгожданный титульный шанс и будет биться с Вальдо Кортес-Акостой.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

Роман Копылов, идущий на серии поражений, встретится с бразильцем Марко Тулио. А непобеждённый Байсангур Сусуркаев проведёт третий бой в UFC — его соперником станет Джорден Сантос.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Роман Копылов — Марко Тулио
10 мая 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Роман Копылов
Не началось
Марко Тулио
UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос
10 мая 2026, воскресенье. 00:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Не началось
Джорден Сантос

8 мая состоится официальное взвешивание перед турниром. Позже, в ночь на 9 мая, пройдут церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания и событий вокруг неё.

Чимаев через многое прошёл:
От каморки «метр на метр» до огромных гонораров и титула UFC. Жёсткий путь Хамзата Чимаева
Где смотреть турнир UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд Дата и время турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд Полный кард турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Live Яхья Гасанов

👐 Роган уверяет, что Стрикленд может победить

«Стрикленд — один из лучших бойцов на планете, настоящий чемпион. Шон привык к пятираундовым боям, у него феноменальная выносливость. Шон один из самых жёстких парней в ММА. Послушайте меня как эксперта: у него, как мне кажется, одна из лучших защит от тейкдаунов в спорте и недооценённый грэпплинг. У Стрикленда есть реальный шанс… Говорю вам, Шон может победить», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

09:50 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд

Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:49 Яхья Гасанов

👀 Шон Стрикленд пообещал избивать Хамзата Чимаева все 25 минут

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд высказался насчёт предстоящего боя против непобеждённого 31-летнего обладателя титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ. Их встреча станет главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

«Я буду драться как мужчина – руки вверх и погнали. Я буду избивать Хамзата руками все 25 минут. У меня был отличный тренировочный лагерь, я подхожу к бою в хорошей форме, здоровым, тело полностью восстановилось. Приятно выходить на титульный бой без травм. Я в предвкушении и жду с нетерпением», – приводит слова Стрикленда портал Bloody Elbow.

09:49 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд

Турнир состоится в Ньюарке, США, на арене «Prudential Center» в ночь на 10 мая. Начало ивента — в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.

09:49 Яхья Гасанов

❌ Один из боёв турнира с участием Богдана Гуськова отменён

Царевич должен был биться с Яном Блаховичем в реванше, но поляк повредил колено. Замену для Гуськова не нашли и на турнире он не выступит.

09:49 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд

Основной кард:

  • Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
  • Джошуа Ван — Тацуро Таира;
  • Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
  • Шон Брэди — Хоакин Бакли;
  • Кинг Грин — Джереми Стивенс.

Предварительный кард:

  • Атеба Готье — Оззи Диас;
  • Джим Миллер — Джаред Гордон;
  • Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
  • Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
  • Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
  • Роман Копылов — Марко Тулио;
  • Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
  • Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.
