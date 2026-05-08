UFC 328 надо смотреть с самого начала. Сусуркаев — будущий супертоп

В ночь с 9 на 10 мая в США состоится масштабный турнир UFC 328, в карде которого будет много интересных противостояний. Зрители увидят два титульника, в том числе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом, противостояние Александра Волкова и Вальдо Кортес-Акосты. При этом будет на кого посмотреть и в прелимах – с самого начала турнира. Во втором поединке вечера выступит непобеждённый российский проспект Байсангур Сусуркаев, который разделит клетку с Джорденом Сантосом.

Турнир UFC 328 состоится на арене «Prudential Center» в ночь на 10 мая. Начало ивента — в 00:00 мск, бои основного карда начнутся в 4:00 мск. Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Сегодня Сусуркаева многие считают большим проспектом в UFC, хотя путь Байсангура в смешанных единоборствах был непростым. В юности он бросил единоборства ради футбола и вернулся в ММА только в 17 лет. Дальше был яркий дебют в России, где он за 2,5 года набил рекорд 6-0, а затем Байсангур отправился покорять США с мечтой попасть в UFC.

В Штатах не всё складывалось легко, больше 2,5 года он не мог получить поединки, работал курьером, разнорабочим, водителем и охранником – одним словом, выживал. Но шанс проявить себя всё же появился, и Сусуркаев этим шансом воспользовался. Байсангур провёл два поединка в малоизвестных лигах, выиграв оба, а переломным моментом в карьере российского бойца стало приглашение в лагерь Хамзата Чимаева. Во время совместных тренировок Сусуркаев проявил себя, набрался опыта, а вскоре получил возможность выступить в Претендентской серии Даны Уайта.

С этого момента началась другая глава в жизни и карьере Байсангура – суперуспешная. За четыре дня он не только победил нокаутом в Контендере, но и успел дебютировать в UFC – и тоже победить досрочно.

«Слушайте, этот парень принял бой на четырёхдневном уведомлении, победил, вернулся и снова подрался на четырёхдневном уведомлении. Само давление, с которым парню пришлось столкнуться [и которое пришлось преодолеть], впечатляет», — восхищался Сусуркаевым президент UFC Дана Уайт.

Последний бой Сусуркаев провёл в ноябре прошлого года, где оформил очередной нокаут. И пока карьера Сусуркаева складывается отлично. Байсангуру 25 лет, у него идеальный рекорд 11-0, в его активе девять нокаутов и один сабмишен . Единственный бой, который дошёл до судейского решения, был как раз после длительной паузы в США. Сусуркаев – мастер спорта по панкратиону, то есть, как и многие бойцы новой школы, универсален. При этом основной акцент он делает на стойке, на ударной технике, и всегда нацелен на нокаут – а это в UFC любят и ценят. Байсангур старается быть активным в медиапространстве и бросает громкие вызовы – например, американской звезде борьбы Бо Никалу. Это всё тоже в лиге одобряют.

Безусловно, Байсангур пока далеко не идеален, даже в поединках с малоизвестными Эриком Нолланом и Эриком Макконико у него возникали определённые проблемы. Сусуркаев много пропускает в разменах, не так хорош в борьбе, как тот же Чимаев, с которым его часто сравнивают, не всегда идеально готов в функциональном плане. Всё это может сыграть с ним злую шутку в определённый момент.

Однако не забываем, что Сусуркаев только начинает свой путь в лучшей лиге мира. И начинает его с двух досрочных побед. Байсангур продолжает тренироваться с Хамзатом и набирается опыта: если учитывать, как добавил Чимаев в плане кардио после ухода к бывшему тренеру Ти Джея Диллашоу Сэму Калавите, Сусуркаев тоже может прибавить в этом аспекте. Ну а про борьбу и вовсе говорить не стоит – тренировки с Чимаевым точно не проходят бесследно. А со стойкой у Сусуркаева и так полный порядок — девять нокаутов говорят сами за себя.

У Сусуркаева точно есть данные, чтобы стать супертопом в UFC. При грамотной и усердной работе Байсангур в скором времени сможет добраться до рейтинга и больших поединков, в которых по-настоящему будет виден потенциал российского проспекта.