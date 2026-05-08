Случайные чемпионы UFC всё же бывают? Титульник Таиры и Вана — разрыв шаблонов

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 328. В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой. В Азии в полном восторге от их попадания в такой статусный кард. А на кону ещё и стоит титул. Вот только такие настроения разделяют далеко не все.

Изначально парни должны были драться на UFC 327. Но тогда поединок пришлось перенести. По имеющейся информации, причина крылась в стороне чемпиона. Теперь же бойцам ничего не должно помешать выйти в клетку. Да, соперники заслужили свой титульный шанс. Однако в этой истории слишком много «но»… В данной ситуации, как говорится, карты сошлись.

Почему же поединок пока не вызывает особенного ажиотажа? Во-первых, многие ждут от Вана закрепления статуса чемпиона. И даже называют бой с Александром Пантожей роковой случайностью. А ведь действительно он продлился всего лишь 26 секунд и завершился жуткой травмой бразильца . Джошуа свой чемпионский пояс получил, но осадочек остался. Во-вторых, Таира пока не на том уровне узнаваемости, чтобы его фигура в титульнике воспринималась безапелляционно. Да, японец – очень крутой и яркий, финиширует практически всех оппонентов. Однако нужно поработать над медийной составляющей. Такой шанс у Тацуро точно есть. Вот только пока боец не пользуется им от слова «совсем».

Парни выглядят лишними на этом празднике жизни и из-за того, что сами ведут себя излишне скромно. Азиаты, пожалуй, очень редко балуют фанатов эмоциями. Но пока этому бою совсем не хватает раскачки. Даже без излишней агрессии можно было попытаться показать себя ярко. Вместо этого Ван и Таира сидели на огненной пресс-конференции и просто молчали. Каждый выдал по реплике. Причём Тацуро делал это настолько медленно и потерянно, что даже стал объектом насмешек. А ведь была прекрасная возможность подхватить запал Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда. Но участники соглавного боя этим не воспользовались.

Джошуа Ван на пресс-конференции Фото: Mike Roach/Getty Images

Вот и складывается ситуация, которая на данный момент удивляет противоречием. С одной стороны, бой замахивается на статус исторического. Впервые за такой статусный титул будут биться два представителя Азии. Кроме того, на двоих бойцам всего лишь 50 лет! Естественно, актуальными выглядят разговоры про новое поколение. С другой —особенного запредельного интереса к этому противостоянию нет. А ещё отдельные фанаты поспешили заявить, что парней слишком рано вывели на такой важный для них порог. Поэтому и нет настолько громкого ажиотажа. Сложилось всё действительно удачно для бойцов.

У Джошуа в UFC 9-1 (если учитывать тот самый поединок с Пантожей). Однако досрочек не так много – всего лишь три. И титульник мьянмарец получил после серии из пяти побед. Да, внушительно. Но слишком уж много в лиге парней, которые ждут намного дольше. А ещё у Вана дебют в лучшем промоушене на планете случился лишь в конце 2023 года. Таира зашёл в UFC чуть раньше – в 2022-м. И имеет рекорд 8-1. Шесть побед получились досрочными. Но он проигрывал совсем недавно – Брэндону Ройвалу. С тех пор получилось провести два удачных поединка. Однако хватает ли этого для того, чтобы констатировать настолько уж справедливый титульный шанс? Большой вопрос.

Тацуро Таира Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Вызывает вопросы и сама ситуация в дивизионе. Парням везёт и в том, что оступаются конкуренты и претенденты. Либо находятся «вне зоны доступа». Пантожа продолжает восстанавливаться после ужасного повреждения. Иначе он совершенно точно выступил бы в реванше с Ваном. Ройвал, который и победил Таиру, после этого успел оступиться дважды. А о парнях пониже и говорить толком не приходится. Все они выглядят действительно «загульными». Вот и получается, что Пантожа действительно был королём дивизиона. А любой из победителей предстоящего поединка пока вряд ли тянет на этот статус.

Случайно ли один из парней повесит в воскресенье чемпионский пояс на своё плечо? Пожалуй, так говорить не стоит. Но совпадений и случайностей в их пути к титульнику достаточно много. И этот поединок действительно разрывает шаблоны. И у парней будет прекрасная возможность всё и всем доказать в октагоне.