«Суперуверенная версия Хабиба». Чимаев — главная звезда UFC прямо сейчас

В ночь на 10 мая Хамзат Чимаев будет впервые защищать титул чемпиона UFC в среднем весе и встретится с Шоном Стриклендом, бывшим обладателем пояса. Бой станет главным событием турнира UFC 328, а разгоревшийся конфликт между бойцами делает это противостояние самым ожидаемым за последние годы. Очень давно в лиге не было живого конфликта, двух антагонистов, которые просто ненавидят друг друга и перетягивают весь фокус на себя, заодно подогревая ожидания фанатов.

Накануне прошла пресс-конференция перед турниром, которая получилась весьма атмосферной: постоянные перепалки, накал, вооружённая охрана на сцене и ожидаемая стычка — Чимаев даже успел лягнуть Стрикленда во время битвы взглядов. В прямом эфире пресс-конференцию смотрели более 200 тысяч человек . Со времён последнего боя Конора Макгрегора (трилогия с Дастином Порье) это самый высокий показатель, что говорит и об отношении фанатов к данному мероприятию, и о том, что в UFC давно проблемы со звёздами.

Стычка Чимаева и Стрикленда после пресс-конференции Фото: Mike Roach/Getty Images

Эту вакансию сейчас забирает себе Хамзат Чимаев. Мы помним, как он появился в UFC и тут же взлетел за счёт бешеной активности (три боя и три финиша за два месяца) и харизмы — Борз привлекал внимание всех. Пусть это и было незатейливо, через обещания размазать каждого, кто окажется у него на пути, но тогда в нём разглядели медийный потенциал и пытались очень быстро привести Чимаева к титульному бою , прочили ему в соперники Леона Эдвардса, входившего в топ, уже через пять месяцев после дебюта. Дана Уайт был в восторге от новичка: «У этого парня было 30 тысяч подписчиков в его первом бою, а теперь их почти миллион. Этот парень в одном поединке от статуса большой суперзвезды. Если он сможет побить Эдвардса, он станет одной из самых больших суперзвёзд в UFC. Можно ли назвать его злой версией Хабиба? Он приятный парень, и я бы скорее назвал его суперуверенной версией Хабиба. Этот парень хочет драться со всеми. Ему без разницы — он готов подняться на одну или даже две весовые категории. Если вы фанат, вам не может это не нравиться. Вы любите парней, которые хотят стать лучшими бойцами в мире в нескольких весовых категориях, или вы хотите увидеть, как он проиграет. И это хорошо, как ни посмотри».

Дальнейшую историю тоже все знают — взлёт Чимаева сильно застопорился из-за проблем со здоровьем и визой, но сейчас всё изменилось, и он снова набирает обороты. Возвращения Хамзата в США ждали все фанаты — одни хотели наконец-то увидеть Борза в титульнике, другие желали ему поражения и забвения. Однако, даже когда Чимаев выступал раз в год в странах Ближнего Востока, его не сбрасывали со счетов и считали одной из главных звёзд UFC. В сентябре 2023 года Уайт называл Хамзата в числе бойцов, которые способны стать суперзвёздами. Спустя ещё два года после того, как уроженец Чечни разобрался в титульнике с Дрикусом дю Плесси, босс UFC заявил, что Чимаев невероятно популярен и способен стать величайшей звездой в ММА .

А перед поединком Хамзата за пояс Белал Мухаммад утверждал, что Борз уже большая звезда: «Если Чимаев выиграет титул, это станет одним из самых громких событий для UFC. Думаю, он может стать одной из главных суперзвёзд UFC. Он уже звезда. У него уже есть аура непобедимости. Думаю, она только усилится, особенно если он выйдет и доминирующе победит Дрикуса, который сейчас на подъёме. А я думаю, он может это сделать».

Хамзат Чимаев с чемпионским поясом Фото: Getty Images

Поспособствовали взлёту не только яркие победы вроде той, что была добыта над Ли Цзинлянем, когда Чимаев таскал китайца по октагону и болтал с Даной Уайтом, а ещё и яркие скандалы. Вспомните отмену боя с Нейтом Диазом и шумиху, получившуюся вокруг этого турнира, конфликт с Пауло Костой, стычки на пресс-конференциях с Гилбертом Бёрнсом и Джеральдом Миршертом.

Пока Чимаева не назвать величайшим, но, безусловно, на статус главной звезды лучшей лиги мира он уже вполне тянет . У Хамзата огромная аудитория, причём не только на родине и в ОАЭ, его любят в США. Даже перед поединком со Стриклендом Чимаева активно поддерживают. Любая цитата Борза или его пост в социальных сетях мгновенно разлетается и активно обсуждается. Не повлияло на всё это даже то, что перед последними поединками Хамзат был на редкость спокойным и миролюбивым. Болельщики шутили, что разблокирован новый персонаж — «спокойный Чимаев». Однако мощный буст, полученный ещё на старте карьеры в UFC, позволил чемпиону оставаться популярным.

Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

За Хамзатом действительно есть та самая аура непобедимости, люди хотят увидеть, как далеко он может зайти и найдётся ли кто-то, кому под силам справиться с его ультимативной борьбой. Есть и живая харизма — то, чего не хватает, например, Илии Топурии, тоже претендующему на статус суперзвезды UFC. Он, скорее, пытается вести себя как суперзвезда, но справедливо получает за это критику, потому что фанаты чувствуют и видят отчаянные попытки создать нужный образ. Даже Хабиб Нурмагомедов это отмечал. Чимаеву не нужен образ, он смотрится органично и в конфликтах, и в боях . И все ждут его поединков — даже действующие бойцы и эксперты UFC во время выхода Хамзата и перед началом боя ловят его гримасы, ухмылки, хищный, даже немного дикий взгляд и получают от этого удовольствие.

Никто другой в UFC не привлекает к себе и своим боям такого внимания. Даже Топурия и Алекс Перейра, справедливо конкурирующие с Хамзатом за звание суперзвезды, немного уступают ему, даже возглавляя престижный турнир в Белом доме. Ислам Махачев превосходит любого из перечисленной тройки по спортивным достижениям, он харизматичный, порождает множество крылатых фраз, однако нет конфликтов, нет нерва вокруг его боёв. И у них всех нет яркого антагониста, а у Чимаева он сейчас появился. Все же помнят, какой поединок превратил Хабиба Нурмагомедова в мегазвезду и что этому поединку предшествовало?

За счёт конфликта со Стриклендом Хамзат раскрутится ещё сильнее, что, в принципе, сейчас и происходит . Уже проводилось много параллелей с боем Хабиба против Конора, пусть и со всеми оговорками не в пользу Хамзата и Шона. Так вот, если Чимаев сможет одержать такую же доминирующую победу в стиле Нурмагомедова, то его популярность взлетит ещё раз и позволит ему закрепиться в статусе главной суперзвезды UFC.

