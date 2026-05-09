Костюм за 500 тысяч рублей и пластина в кулаке. Беседуем с Волковым перед UFC 328

За спиной Александра Волкова уже 50 поединков по правилам ММА: четыре раза россиянин дрался в мае, который является для него удачным месяцем — пока там только победы. Предстоящий бой Драго с Вальдо Кортес-Акостой на турнире UFC 328 может стать пятым в этой успешной серии. Накануне поединка мы поговорили с Александром, обсудив бой между Чимаевым и Стриклендом, оценив усиленные меры безопасности на турнире UFC 328, выяснив отношение к Power Slap и многое другое.

– На пресс-конференциях мы видим вас в элегантных костюмах. Можете ли рассказать, какой костюм оказался самым дорогим?

– Самым дорогим был от Mastersuit, нам шили на заказ. Не могу даже точную цену назвать, поскольку мне сделали несколько по дружбе. Цена на то время была в районе 500 тысяч рублей. В одном из них я появился на пресс-конференции перед боем с Вердумом.

Фабрисиу Вердум и Александр Волков Фото: Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

– Мы постоянно слышим об усиленных мерах безопасности на турнире. Это действительно так?

– Полиции достаточно много в отеле. Но мне это только на руку. В первый день, когда мы приехали в отель, у нас машины не было, и мы достаточно поздно решили выйти за продуктами. И нас полицейский подвёз до магазина на машине с мигалками. Нам усиленные меры безопасности пошли на пользу. Обычно UFC всегда обеспечивает хороший уровень безопасности, есть дополнительная охрана в местах, где бойцы могут пересечься.

– У вас коричневый пояс по Кёкусинкай-карате. Есть ли у вас желание досдать на чёрный пояс после завершения карьеры?

– Не особо. Я уже, как мне кажется, отстал в этом, потому что там надо ката учить, а я уже и те, которые знал, забыл (улыбается). Наверное, нет в этом большого смысла. У меня уже есть третий дан по Асихара-карате, это менее популярный вид. Так что у меня уже есть высокий пояс по карате, и мне этого достаточно.

– Сейчас становится популярным использование искусственного интеллекта. Применяли его при составлении геймплана под бой?

– Пока что я не очень понимаю, как это можно доверить нейросетям. Сейчас запускается проект с использованием искусственного интеллекта, который может выдавать статистику бойцов в целом достаточно корректную, с некоторыми рекомендациями. Наверное, такие вещи можно использовать. Но пока что до меня не дошло это технологическое новшество. Пока работаю со своей интуицией.

– Поговорим о поединке. В первую очередь расскажите, как вы себя чувствуете, нет ли травм?

– Нет, травм нет, к счастью. Всё отлично.

– На ваш взгляд, в каком аспекте Вальдо Кортес-Акоста представляет для вас сложность?

– У Вальдо тяжёлый и быстрый удар, поэтому шанс, что он попадёт, сохраняется. У панчера всегда есть шанс на победу нокаутом. И в мнении людей, которые видят победу Кортес-Акосты, есть смысл, это вероятно. Конечно, есть моменты, в которых он мне достаточно удобен. Не очень хочется говорить заранее. Посмотрим, как получится. Достаточно банально, но постараюсь использовать своё преимущество.

Вальдо Кортес-Акоста Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC

– В боях заметил, что у Вальдо есть проблемы с борьбой. Будете это использовать?

– Может быть. Его достаточно тяжело перевести, на самом деле. И в тех поединках, которые я смотрел, Вальдо переводили нелегко. Сейчас сложно загадывать. Касательно наработок и задач, их много стоит на бой. Посмотрим, что получится реализовать. Я мог бы сказать точно, если бы мы тренировались с ним долгое время. Для меня это будет новый соперник. Я, конечно, смотрел его бои. Одно дело – просмотр записей выступлений, а другое – сам бой, ощущение мотивации оппонента. И бойцы от одного поединка к другому меняются. Поэтому ориентироваться на его предыдущие поединки можно только примерно. Наверняка он тоже тренируется, развивается. И на последние несколько боёв Вальдо вышел на коротком уведомлении. У него было не так много времени на прогресс, а сейчас побольше. Поэтому, может быть, увидим от него что-то новое. Я бы так легкомысленно не говорил, что у него слабая борьба. Надо ориентироваться на сам ход боя и использовать свои сильные стороны.

– Вам как топу и одному из претендентов на титул в тяжёлом весе не обидно ли, что поднимается Алекс Перейра и вытесняет вас из титульной гонки?

– Надо сказать, что у Алекса есть много положительных вещей, почему ему дали этот бой. До перехода в тяжёлый вес он был чемпионом в двух весовых категориях, медийно известный и харизматичный боец. Является лицом, фронтменом UFC. Поэтому, в какую бы категорию Перейра ни решил бы пойти, ему всегда будет гореть зелёный свет в вопросе боя за титул. В организации всегда лояльны к таким бойцам, к тем, кто делает кассу. Поэтому в этой ситуации всё достаточно логично.

– Если учитывать опыт ваших поединков с Сирилем Ганом, кого вы видите фаворитом в данном противостоянии?

– Мне почему-то хочется верить в то, что Ган будет фаворитом в этом бою.

– Предлагали ли вам страховать бой между Ганом и Перейрой?

– Пока нет. Такие разговоры происходят не напрямую и не так заранее, потому что как минимум у меня сейчас другой поединок. По итогам боя с Вальдо станет ясно, буду ли я актуален как претендент на пояс. То есть каждый бой подвергает меня риску из этой гонки слететь. Об этом рано говорить. Рассмотрел бы такую возможность? Думаю, да.

– В карде с вами будут драться Чимаев и Стрикленд. Видите ли шансы у Шона в этом противостоянии?

– Шансы всегда есть. Вопрос – большие или маленькие. Хамзат, конечно, выглядит фаворитом в этом бою. Стрикленд тоже умеет удивлять, он крепкий парень, знает, к чему готовиться, потому что Хамзат показывает из раза в раз похожие выступления. Поэтому можно приноровиться и подготовиться. Наверное, Хамзат является фаворитом. Но шансы у Шона всегда есть.

Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC

– Не так давно вы секундировали Василия Камоцкого в схватке по пощёчинам. Как вы относитесь к Power Slap?

– Отлично. Ребята становятся популярными. Людям нравится. Главный фактор – это просмотры, а их много, как и зрителей на этих турнирах. Очень низкий входной порог для того, чтобы стать фанатом данного вида спорта. То есть ты просто приходишь и получаешь удовольствие от того, что люди бьют друг друга по лицу. Не надо знать про то, кто из них хорош в боксе или борьбе. Не могу сказать, что являюсь фанатом, вообще не смотрю турниры. Но как спортсмену мне интересны элементы подготовки, как улучшить определённые показатели. В этом плане мне было любопытно провести время с Василием, посекундировать его, потренироваться вместе. Хотел бы я попробовать свои силы в Power Slap? Нет, конечно.

– Скоро также пройдёт бой Сергея Павловича и Таллисона Тейшейры. Кого вы видите фаворитом в данном противостоянии?

– Не очень много смотрел поединков Таллисона. Мне кажется, что Сергей будет фаворитом. Он сейчас мотивирован и настроен на то, чтобы побеждать. Павлович тренируется, дисциплинированный парень. Он всё отдаёт спорту. Поэтому я надеюсь, что его команда сделает Сергея более гибким и разнообразным как бойца, чтобы побеждать другими способами и не быть предсказуемым. Павлович должен пройти Тейшейру.

– Хотели бы снова попробовать себя в ACB JJ? Может быть, есть желание провести реванш с Жаилтоном Алмейдой?

– В целом можно. Опыт был интересным. Я бы с удовольствием выступил ещё. Веду ли уже переговоры? Мы общаемся, у нас контакт есть. Но пока у меня поединок, а там посмотрим.

– Как вы отреагировали на его увольнение из UFC?

– Тенденция такова, что сейчас в UFC чистые борцы мало кому нравятся. Больше интересны бойцы, которые проводят поединок в стойке. Наверное, меня эта новость немного удивила, но не кардинально. Конечно, странно, что человек, который был рядом с топ-5 и о котором говорили как о претенденте, так легко был уволен. Но даже ни я, ни моя команда, ни фанаты не знают многих вещей, которые происходят за кулисами общения его менеджера с матчмейкерами. Может быть, были разногласия между ними или у Жаилтона были свои планы. Об этом сложно говорить. В UFC работают не глупые люди, наверняка решение сторон было логичным, то есть какая-то мотивация, которая привела к увольнению, была. Но я её не знаю, поэтому трудно оценить.

– Когда вас заинтересовала философия и кто из философов вам близок по взглядам?

– Наверное, ближе всех Сенека, если можно так сказать. Некоторые элементы того, что он говорил, могут перекликаться с тем, что думаю я. Начал интересоваться два или три года назад, уже глубоко погрузившись. До этого просто что-то читал. И я стараюсь подчёркивать мысли разных философов, не только стоиков. Интересно общаться с людьми другого времени, чьи мысли актуальны и сейчас, и почерпнуть что-то из их рассуждений. Многие люди посвятили жизнь только тому, чтобы размышлять на тему жизни. И эти мысли стоит почитать, с ними ознакомиться, чтобы какие-то вещи для себя почерпнуть в будущем.

Александр Волков Фото: Из личного архива Волкова

– Блиц! Что далось сложнее – написать и защитить диплом в Бауманке или драться в UFC?

– Диплом, конечно.

– Предлагали ли когда-нибудь участвовать в политике?

– Скорее, нет. Просто периодически в моей жизни появлялись люди, которые в каких-то движениях находились, были чем-то увлечены. Им было интересно донести до меня какие-то мысли. Рассмотрел бы вариант участия в политике в будущем? Пока я об этом не думаю. Что будет дальше – не знаю.

– С каким известным человеком вам хотелось бы встретиться?

– С Брэдом Питтом. Почему? Не знаю (улыбается).

– За вашей спиной уже 50 боёв по правилам ММА. Какой из этих поединков считаете любимым, когда вы выступили так, как хотели, и добились максимального результата?

– Наверное, самый значимый для меня – это бой с Ибрагимом Магомедовым в М-1 (бой прошёл 3 декабря 2009 года и завершился победой Александра единогласным решением судей. – Прим. «Чемпионата»). Этот поединок поменял мои ощущения и моё отношение к спорту. И, скажем так, оставил память. После поединка мне в кулак поставили титановую пластину. И она до сих пор там. Так что напоминание об этом бое навсегда со мной.