UFC 328: война Чимаева и Стрикленда всё ближе! Что подарит исторический турнир? LIVE

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 328. В рамках главного события вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд, с которым у уроженца Чечни громкий конфликт.
В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой.
На этом же турнире свои поединки проведут и ряд других россиян. Александр Волков в очередной раз попытается заполучить долгожданный титульный шанс и будет биться с Вальдо Кортес-Акостой.
Роман Копылов, идущий на серии поражений, встретится с бразильцем Марко Тулио. А непобеждённый Байсангур Сусуркаев проведёт третий бой в UFC — его соперником станет Джорден Сантос.
❓ А что в соглавном? Парни заслужили, однако есть много «но»…
⚡️ Порье дал прогноз на бой Чимаев — Стрикленд
«Почти уверен, что Хамзат одолеет Шона. Не думаю, что Стрикленд сможет защищаться от тейкдаунов Чимаева, никому другому это не удавалось. У Шона неплохая защита от переводов, но здесь всё иначе. Работа ног у Стрикленда не самая лучшая, а она должна быть на высоте, чтобы Хамзат не мог предугадать его действия. Для победы Шону необходимо любой ценой держаться подальше от сетки. Стрикленд очень сильно опирается на переднюю ногу. Его джебы и удары ногами в корпус эффективны, но не настолько, чтобы переломить ход боя», — приводит слова Порье портал ESPN.
🏋️ Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
И Хамзат, и Шон показали на весах 83,91 кг.
✅ Роман Копылов успешно сделал вес перед боем на турнире UFC 328
Тулио показал на весах 84,36 кг, Копылов — 83,91 кг.
😔 Вице-президент АСА Бадаев объяснил, почему Копылов не может добиться успеха в UFC
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов не может добиться успеха в североамериканской организации.
«Для Романа очень важно победить в ближайшем поединке. Сейчас он идёт на серии из двух поражений, в целом дела идут не так хорошо. Хотя казалось, что Копылов может биться с топами в UFC. Его база и уровень это позволяли. Ему нужно победить. У Копылова есть талант, но такое ощущение, что Роман так и не перестроился с любительского стиля в профессиональный. В этом плане ему чуть стоило бы поработать с другими спарринг-партнёрами, другими тренерами. Возможно, стоило бы попытаться что-то поменять. У него есть база и понимание, но будто он не смог полностью перестроиться — повторюсь. Ну и плюс психология. Не всегда ему удаётся настроиться на бой. Будем надеяться, что в предстоящем поединке он выиграет. И у него есть все шансы для этого. В целом, у него есть шансы исправить текущую ситуацию. Он ещё может всё изменить», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
👻 Голуб: чемпионские раунды станут для Чимаева адом
«Хамзат, как обычно, попрёт вперёд с первых секунд, пытаясь сразу перевести Шона и оформить быстрый сабмишн. Стрикленд — мастер защиты и неудобного стиля, он будет максимально сушить бой и стараться не дать Хамзату закрепиться сверху.
Если Шон выживет в первом раунде и не даст себя финишировать, Хамзат начнёт проседать по кардио, как это уже бывало в его затяжных боях. Стрикленд начнёт методично расстреливать его своим фирменным джебом и фронт-киками, сбивая дыхание и заставляя Хамзата нервничать. Чимаев заберёт начало за счёт агрессии и контроля, но чемпионские раунды станут для него адом.
Если говорить о прогнозе — победа Чимаева решением судей. Хамзат слишком взрывной в начале боя, даже если он устанет, его навыков борьбы хватит, чтобы забрать ключевые эпизоды и залёживать Шона в нужные моменты», — сказал Голуб в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
3️⃣ Александр Волков оказался на 3 кг легче Вальдо Кортес-Акосты
Российский атлет показал на весах 116,57 кг, а его оппонент оказался более, чем на 3 кг тяжелее — 119,74 кг.
🟰 Сусуркаев и Сантос показали одинаковый вес перед боем на UFC 328
Сусуркаев и Сантос показали на весах одинаковые цифры — 84,36 кг.
😅 Уайт — о стычке Чимаева и Стрикленда: не думал, что Хамзат ударит ногой
«Думаю, он [ударил его] в пах. Охранник с того ракурса заслонил [Шона] в тот момент, знаете, я держал Хамзата за руки и не думал, что его ударит. Вообще не ожидал, что он что-то предпримет — думал, обойдётся кучей криков и перепалок», — сказал Уайт в эфире с Ниной Драмой.
👊 Хамзат Чимаев объяснил, почему ударил Шона Стрикленда во время стердауна
«Если бы я этого не сделал, он бы делал всё больше и больше плохих вещей. Если бы я позволил ему это сделать, он бы говорил о моей маме, моём отце, обо всех. Вот почему я должен был остановить его. Я не позволю никому так говорить о моей маме», — заявил Чимаев в видео для YouTube-канала adam zubayraev.
🔮 Адам Богатырёв дал прогноз на бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда
«Очевидно, что Хамзат в этой паре фаворит. Не очень понимаю, за счёт чего Стрикленд может победить. Кто-то говорит, что у него неплохая защита от тейкдаунов, но давайте честно скажем, что он ещё не встречался с борцами уровня Чимаева. Думаю, что Чимаеву не составит труда сделать перевод и разобраться с Шоном. Думаю, что Хамзат сможет закончить бой досрочно», — сказал Богатырёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
😱 Арман Царукян рассказал, сколько Хамзат Чимаев согнал веса перед UFC 328
«Он в очень хорошей форме. Вес очень хорошо тоже идёт. Конечно, завтра будет нелегко. Весогонка. Он очень много веса гоняет. Никому не легко, даже если ты гоняешь три килограмма. А Хамзат гоняет… почти 21 килограмм. Это большая цифра», — сказал Царукян в видео для YouTube-канала adam zubayraev.
🤔 Аспиналл рассказал, кого считает победителем в предстоящем поединке Чимаев — Стрикленд
«Думаю, Хамзат выглядит довольно неудержимым в плане тейкдаунов. Его ударка тоже очень опасна. Вероятно, у Стрикленда есть небольшое преимущество в стойке, но в борьбе — не знаю, сможет ли он достаточно раз подниматься.
Большой вопрос: сколько раз он сможет встать, не попавшись на приём и не устав? Хамзат будет повторять это все пять раундов. Если Стрикленд выдержит и навяжет свой неудобный, нестандартный стиль в стойке — шанс определённо есть. Но я склоняюсь к Хамзату.
Вердикт: Хамзат решением. Думаю, бой будет более конкурентным, чем с [Дрикусом] дю Плесси, но Хамзат победит», — сказал Аспиналл в видео для своего YouTube-канала.
😐 «Это не бои». Масвидаль раскритиковал выступления Чимаева в UFC
Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался о действующем обладателе титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.
«У тебя есть шанс ударить, но ты просто держишь парня на земле, потому что боишься, что он выскользнет. Да, ты лучше в партере, но это не бои. Стрикленд, возможно, станет первым, кто бросит вызов Чимаеву на земле. Даже если Хамзат проведёт тейкдаун, ему придётся сильно постараться, чтобы удержать Шона», – сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.
Где смотреть турнир UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
❌ Один из боёв турнира с участием Богдана Гуськова был отменён
Царевич должен был биться с Яном Блаховичем в реванше, но поляк повредил колено. Замену для Гуськова не нашли и на турнире он не выступит.
Дата и время турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Турнир состоится в Ньюарке, США, на арене «Prudential Center» в ночь на 10 мая. Начало ивента — в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.
😨 Чимаев ответил, когда завершит карьеру в ММА
«Останавливаться сейчас рано. Перед моим последним боем некоторые говорили, что после него я закончу карьеру и так далее. Что касается меня, то мне нужно ещё долго работать. Когда я перестану получать удовольствие, тогда и закончу. Но сейчас я счастлив», — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.
Полный кард турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Основной кард:
- Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
- Джошуа Ван — Тацуро Таира;
- Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
- Шон Брэди — Хоакин Бакли;
- Кинг Грин — Джереми Стивенс.
Предварительный кард:
- Атеба Готье — Оззи Диас;
- Джим Миллер — Джаред Гордон;
- Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
- Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
- Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
- Роман Копылов — Марко Тулио;
- Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
- Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.