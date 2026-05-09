3 причины, почему Стрикленд может победить Чимаева

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 328. В рамках главного события вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд, с которым у уроженца Чечни громкий конфликт.

Конечно, Хамзат рассчитывает пройтись по сопернику буквально катком. И он, очевидно, выглядит фаворитом противостояния. Однако Шона не стоит безапелляционно списывать со счетов. Кажется, Стрикленд вполне может преподнести Борзу неприятный сюрприз. Шансов на итоговый успех у него не так много. Но есть три причины, почему американец может поставить Чимаева в тупик.

Первая причина – излишняя заряженность Борза . История знает большое количество примеров, когда слишком настроенные бойцы допускали серьёзные ошибки. Пресс-конференция оставила двоякое ощущение. С одной стороны, Хамзат полностью переиграл оппонента «на микрофоне». Чувствовалось, что Чимаев доминирует в этой истории, диктует свои условия. Однако при этом было заметно и то, что Шон смог залезть сопернику «под кожу». Поэтому и во время стердауна первым сорвался именно Борз. Он внезапно ударил американца ногой, после чего и завязалась потасовка. Хамзат очень жёстко заряжен, но как бы это не сыграло ему в «минус».

Вторая причина – американские фанаты . Конечно, на пресс-конференции Хамзат не раз указывал на то, что в США его поддерживают даже больше, чем Стрикленда. Однако есть ощущение, что Чимаев всё-таки лукавит. Шон в своё время привозил чемпионский пояс на родину. Он яркий и дерзкий, снискал любовь болельщиков. Поэтому арена в этот вечер точно не будет «чимаевской». Скорее всего, воцарится примерное равенство фанатов. Либо перевес будет на стороне Стрикленда. А если Шон прочувствует всю поддержку на 100%, то вполне может замахнуться на жёсткий апсет.

Шон Стрикленд

Третья причина может выглядеть обидно для самого Шона, но это правда – он может положиться на лаки-панч . Стрикленд не раз доказывал, что он обладает очень своеобразной ударкой. Может прозвучать неожиданно, но 12 из 30 своих побед он добыл нокаутами. И многие оппоненты прочувствовали на себе всю мощь американца. Если вдруг первые секунды пройдут в стойке, Шон вполне может успеть выбросить свой удар. И тогда многое будет зависеть от «держака» Чимаева. Да, Хамзат уже показывал, что может выдерживать жёсткие рубки. Доказательство – сражение с Гилбертом Бёрнсом. Но Стрикленд вполне может предложить что-то своё.

Чимаев – фаворит этого противостояния, с чем попросту бессмысленно спорить. На это указывают абсолютно всё. Однако история знает огромное количество примеров, когда записной аутсайдер преподносил громкую сенсацию. Поэтому Хамзату стоит подходить к поединку максимально собранным. Минутная расслабленность может стоить слишком дорого.

