«Чёртов обманщик». Чимаев провалил взвешивание перед UFC 328?

До турнира UFC 328 остались считаные часы. В Ньюарке пройдёт один из самых ожидаемых ивентов года, и в первую очередь это заслуга конфликта Шона Стрикленда и Хамзата Чимаева. Вокруг турнира много напряжения и много скандальных эпизодов, а после официального взвешивания добавился ещё один — активно начала распространяться теория, что Чимаев не сделал вес .

Хамзат вышел на весы последним, всего за 20 минут до окончания официального взвешивания. К тому времени уже начали обсуждать, что у Борза возникли сложности с весогонкой. К тому же накануне Арман Царукян сообщил, что Чимаеву в этот раз пришлось сбрасывать 21 кг, чтобы уложиться в лимит среднего веса. Хамзат вышел на взвешивание уже далеко не таким бодрым, как на пресс-конференцию, и Даниэль Кормье, комментировавший мероприятие, заявил, что Чимаев сильно страдает. В итоге Борз встал на весы, представитель Атлетической комиссии тут же зафиксировал необходимые 185 фунтов, и Хамзат тут же сошёл. Ушло на всё это примерно три-четыре секунды .

И именно тот факт, что Чимаев очень быстро ушёл с весов, а его показатель сразу зафиксировали, породил множество обсуждений, что на самом деле Хамзат провалил взвешивание. Версия строится в том числе и на том, что якобы рычажок весов не успел зафиксироваться в нужном положении , а Чимаев уже сошёл. Высказаться по этому поводу успели не только фанаты.

Дастин Порье намекнул на махинации с весами: «Как только он встал на весы, то сразу объявили 185 фунтов. Они даже не успели уравновеситься… Это подвесные весы. Нужно дать им время сбалансироваться».

Брайс Митчелл записал видео на эту тему: «Я знаю, как это выглядит, когда человек сделал вес. Весы должны стоять абсолютно неподвижно – эта маленькая штука на весах должна уравновеситься. Этот парень не сделал вес, и меня никто не переубедит. Я думаю, они всё подстроили против Шона, и помните, у Чимаева уже был подобный скандал с весом в прошлом. Он должен был драться в 170 фунтах, а в день боя его перевели из 170 в 185. Ему дают особые привилегии. Он не сделал вес, и я считаю, что Шон уже чемпион, но они не хотят, чтобы он победил, потому что не могут контролировать то, что он говорит, а ещё он любит Америку».

И сам Стрикленд на финальной битве взглядов это упомянул: «Эта чёртова ***** не сделала вес. Ты чёртов обманщик».

Версию со сфальсифицированным взвешиванием никак не получится ни доказать, ни проверить. Но, как правило, прежде чем выйти на весы, бойцы взвешиваются в отеле, чтобы понимать, укладываются они в лимит или нет. Кроме того, к моменту выхода Чимаева он оставался последним бойцом, который ещё не взвешивался, поэтому весы не нужно было настраивать, они были уже готовы под 185 фунтов. Поэтому Хамзат сразу встал, вес объявили, и он сошёл. Исходя из теории заговора, UFC просто невыгодно снимать пояс со своей звезды, так что инцидент решили просто не предавать огласке.

Однако в любом случае на этом фоне уже вспоминают, что в своё время обвиняли и Хабиба Нурмагомедова, что он на самом не сделал вес перед боем с Джастином Гэтжи. Летом прошлого года доставалось Илии Топурии, который, по версии ряда фанатов, на самом деле перевесил лимит лёгкого веса на 0,5 фунта , но это просто решили замолчать. И, разумеется, все помнят, как относительно недавно Чарльз Оливейра потерял титул на весах, перевесив всего 200 г. Если бы у Чимаева зафиксировали проваленное взвешивание, то он тоже мог бы лишиться пояса и поединок остался бы титульным только для Стрикленда.

Хамзат — большая фигура в UFC, у него много и фанатов, и хейтеров. Поэтому любая новость, связанная с ним, вызывает волну обсуждений. Как бы ни завершился поединок со Стриклендом, разговоры о проваленной весогонке будут. А пока это просто добавляет шума и без того громкому конфликту, который скоро должен разрешиться в октагоне. Однако, возможно, в UFC стоит взять пример с АСА и перейти на электронные весы, а результаты каждого бойца выводить на экран. Тогда станет меньше лишних разговоров.