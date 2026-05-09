16 прогнозов на бой Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд

В ночь на 10 мая пройдёт долгожданный турнир UFC 328, который возглавит титульный поединок в средней весовой категории между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом. За последнюю неделю бойцы друг другу очень много наговорили, разогрев градус боя до предела, а теперь начинается главное.

Чимаев — большой фаворит, многие ждут убедительной победы чемпиона в его 16-м бою в профессиональной карьере. Мы собрали 16 прогнозов на предстоящий поединок от действующих и бывших бойцов, а также от других экспертов. Некоторые даже верят в Стрикленда и готовы ставить на победу американца, а кто-то просто предполагает, что бой может получиться непростым для Хамзата.

Ислам Махачев, чемпион UFC в полусреднем весе и первый номер рейтинга P4P:

«Будет хороший бой. Может быть, это будет очень лёгкий поединок, может, и пять раундов продлится. В последнем случае Хамзату придётся сильно попотеть. Но не как с дю Плесси, который лежал на спине и не вставал… Думаю, Стрикленд будет стараться вставать, будет подниматься и опять драться. Пацаны просто с ним работали, кто в зале Xtreme Couture в Вегасе, они говорят: «Его валишь, а он постоянно старается встать». Даже я у Рамазана Курамагомедова спрашивал, и он говорит: «С ним много спарринговал, он вообще не лежит, я его валил, но он постоянно встаёт, постоянно опять начинает в стойке работать».

Том Аспиналл, чемпион UFC в тяжёлом весе:

«Думаю, Хамзат выглядит довольно неудержимым в плане тейкдаунов. Его ударка тоже очень опасна. Вероятно, у Стрикленда есть небольшое преимущество в стойке, но в борьбе — не знаю, сможет ли он достаточно раз подниматься. Большой вопрос: сколько раз он сможет встать, не попавшись на приём и не устав? Хамзат будет повторять это все пять раундов. Если Стрикленд выдержит и навяжет свой неудобный, нестандартный стиль в стойке — шанс определённо есть. Однако я склоняюсь к Хамзату. Вердикт: Хамзат решением. Думаю, бой будет более конкурентным, чем с дю Плесси, но Хамзат победит».

Роберт Уиттакер, бывший чемпион UFC в среднем весе:

«Чимаев уронит Шона в грязь. Мы видели, что у него хватает кардио, чтобы делать это пять раундов. Хоть приложите пистолет к моей голове, я продолжу говорить — Чимаев переедет Стрикленда. Я видел, как Дрикус переводит Стрикленда, кучу раз. Хамзат гораздо лучше как борец, чем Дрикус, ха-ха. Он лучше в контроле на земле».

Алекс Перейра, бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весах:

«До нашего с ним боя я смотрел на него иначе. Но как только Шон вышел в октагон, по лицу было видно — это был другой парень. Он воин. Мы впервые потренировались вместе уже после нашего боя. Я многому научился на тех тренировках — у него огромный опыт. Стрикленд знает своё дело. Шон постоянно движется вперёд, бросает джеб. Это его отличное оружие. Все знают, что я буду болеть за Шона Стрикленда. Ему нужно сохранять спокойствие, продолжать двигаться вперёд, быть внимательным, остерегаться тейкдаунов, а также использовать свой джеб и фронт-кик. Я очень взволнован и заряжен на этот бой. Надеюсь, что он одержит победу».

Гловер Тейшейра, Шон Стрикленд и Алекс Перейра Фото: Из личного архива Шона Стрикленда

Генри Сехудо, бывший двойной чемпион UFC:

«Лично я считаю, что джеб Шона Стрикленда, его тип-кики и просто тот факт, что его стиль сильно отличается от других — всё это может создать проблемы для такого парня, как Хамзат Чимаев. Стили определяют бои. Да, Шон проиграл дю Плесси, но это другой случай. Стрикленд показал, что, если его перевести в партер, он поднимется на ноги. Думаю, мы услышим «And new», и мне нравятся коэффициенты у букмекеров».

Дрикус дю Плесси, бывший чемпион UFC в среднем весе, бился и с Чимаевым, и со Стриклендом:

«Первый раунд многое скажет нам об этом поединке. Я знаю, что Чимаев переведёт Шона Стрикленда в партер. Я сам переводил Стрикленда много раз, но главный вопрос заключается в том, сможет ли он удержать его там, потому что способность Шона подниматься, техника, которую он использует, и его физическая сила могут сыграть решающую роль. Стрикленд — очень сильный парень, физически гораздо сильнее Хамзата. Думаю, он удивит некоторых людей. Если Стрикленд поднимется два или три раза в первом раунде или в первых двух раундах, дальше легче уже не станет — из-за пота и усталости удерживать на земле соперника, который постоянно встаёт, будет всё сложнее. У Стрикленда отличное кардио, мы это видели. Как только Хамзату придётся драться по сценарию Стрикленда, я не думаю, что у него останутся шансы. Чимаев сильно бьёт в стойке руками и ногами, но не настолько, чтобы это пугало, и он довольно предсказуем. Его атаки можно увидеть заранее».

Александр Волков, второй номер рейтинга тяжёлого веса UFC:

«Шансы всегда есть. Вопрос – большие или маленькие. Хамзат, конечно, выглядит фаворитом в этом бою. Стрикленд тоже умеет удивлять, он крепкий парень, знает, к чему готовиться, потому что Хамзат показывает из раза в раз похожие выступления. Поэтому можно приноровиться и подготовиться. Наверное, Хамзат является фаворитом. Но шансы у Шона всегда есть».

Байсангур Сусуркаев, боец среднего веса UFC, спарринг-партнёр Чимаева:

«Шон — это бывший чемпион. Человек завоёвывал пояс UFC, значит, шансы есть, но очень мало. Я думаю, это будет быстрый финиш. А если не досрочная победа, то за пять раундов Хамзат его переедет. Я думаю, что Шон не сможет оказать сопротивления в борьбе и Хамзат будет над ним доминировать».

Джо Роган, комментатор UFC:

«Стрикленд — один из лучших бойцов на планете, настоящий чемпион. Шон привык к пятираундовым боям, у него феноменальная выносливость. Шон один из самых жёстких парней в ММА. Послушайте меня как эксперта: у него, как мне кажется, одна из лучших защит от тейкдаунов в спорте и недооценённый грэпплинг. У Стрикленда есть реальный шанс… Говорю вам, Шон может победить».

Гор Азизян, тренер Шары Буллета и Богдана Гуськова:

«Конечно, есть шансы у Шона. Стрикленд — это не подарок. Он Эрнандеса деклассировал, Косту обманул. Вообще, не понимаю, как можно его считать пустым. Шон борется очень хорошо. Думаю, Хамзату в бою со Стриклендом не будет так же легко, как с дю Плесси. Не получится у Чимаева так швырять Шона пять раундов, это нереально. Конечно, Стрикленд может оказать сопротивление Хамзату в борьбе. Он очень хорошо защищается, очень крепкий боец. Пусть фанаты готовятся увидеть тяжёлый бой, это не будет лёгкая прогулка. Если в первом раунде Хамзат его не прикончит, для Чимаева это будет сложный бой все пять раундов».

Битва взглядов Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Деметриус Джонсон, бывший чемпион UFC:

«Думаю, Хамзат одержит безоговорочную победу. У него отличная команда. Он ничего не упускает из виду. Хамзат сделает всё, чтобы не оставить камня на камне от Шона. Чимаев финиширует Стрикленда в четвёртом раунде».

Шон О’Мэлли, бывший чемпион UFC:

«Мне кажется… я просто хочу сказать, что Хамзат победит. Он переведёт его в партер, будет либо контролировать сверху, либо забьёт, либо поймает на сабмишен. Но, с другой стороны, это 25 минут, у Стрикленда сумасшедшая выносливость. Просто мы никогда толком не видели, чтобы её проверяли в таком ключе — когда его переводят в партер, он поднимается, его снова переводят, и он снова встаёт. Поэтому мне интересно. Я бы хотел увидеть, как, блин, Хамзат переводит Стрикленда, а тот встаёт, снова идёт вперёд, навязывает рубку, чтобы это была настоящая война. Однако если кто-то и способен на это, то это парень вроде Шона Стрикленда. Так что сложно сказать. Я всё-таки думаю, что у Хамзата шансов больше на победу, но Стрикленд… если кто и сможет, чёрт возьми, как-то перевернуть всё и просто пойти и забить его, то это он».

Джо Пайфер, шестой номер рейтинга среднего веса UFC:

«Единственное, что Хамзат Чимаев сделает в начале боя, — это попытается провести тейкдаун. Он хочет сразу перевести бой в партер, чтобы измотать соперника. В первые 10 минут боя Шон должен быть начеку и постоянно менять уровни. Либо оставаться внизу и не давать ему возможности поднырнуть под тебя. Тогда у Шона будут очень и очень хорошие шансы на победу».

Исраэль Адесанья, бывший чемпион UFC в среднем весе:

«Думаю, у Шона будет шанс, если бой дойдёт до поздних раундов. Если у Стрикленда получится вставать на ноги, всё будет возможно. Но Чимаев… Каждый свой бой он начинает максимально агрессивно. Скорее всего, Стрикленд не справится с таким напором. Пока ещё никто не справлялся. С другой стороны, они тренировались вместе. Возможно, в зале происходило что-то такое, после чего Шон поверил в свои силы. Этого мы не знаем».

Нассурдин Имавов, второй номер рейтинга UFC в среднем весе:

«Если это произойдёт, мы все знаем результат. Это будет неравный бой, поскольку будет то, что десятки раз случалось в зале: Чимаев переведёт Шона и задушит в первом раунде. Так что, возможно, раскрутка этого боя получится великолепной, с постоянными оскорблениями, однако в конце концов поединок окажется бесполезным, поскольку закончится очень быстро, и сам Шон это знает».

Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе:

«Хамзат, скорее всего, переведёт его в партер и заставит сдаться. Он не станет делать глупости и рубиться с Шоном в стойке. Будет работать как классический борец. Думаю, поставит Стрикленда в крайне неудобное положение».