Сусуркаев снова заставил понервничать. Но красиво «усыпил» бразильца в США

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, проходит большой номерной турнир UFC 328. Особенный интерес он вызывает у фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что по его карду разбросаны поединки наших соотечественников. Первым свой бой проводил Байсангур Сусуркаев. Молодая звезда промоушена продолжает покорять дивизион средневесов шаг за шагом. Новым соперником стал бразилец Джорден Сантос. Конечно, россиянин выглядел очевидным фаворитом. Но в клетке всё могло поменяться, поэтому новый поединок Байсангура многие болельщики ждали с небольшой тревогой. Однако сам бой полностью оправдал все ожидания.

Сусуркаев имеет профессиональный рекорд 11-0. Он остаётся непобеждённым и постепенно покоряет лучшую лигу на планете. В промоушене россиянин успел провести два поединка. Причём пока неизменно дрался с парнями, которых звали Эрик. Первым был Нолан, которого удалось заставить сдаться во втором раунде. А в конце 2025 года Байсангур одержал и вторую победу. Получилось поставить в тупик Макконико. В третьем раунде американец был отправлен в нокаут. Естественно, болельщики с нетерпением ждали новый вызов для Сусуркаева. И рассчитывали исключительно на яркую досрочку.

Новый соперник выглядел очень любопытно. Сантос подходил к отчётному противостоянию с профессиональным рекордом 12-2. Причём восемь побед добыл досрочно. Правда, в UFC его успехи складывались не особенно стабильно. И дебют в лучшем промоушене на планете получился неудачным. Уступил бразилец Оззи Диасу. Лишь решением, пусть и единогласным. Но получилось быстро проделать работу над ошибками. И в конце 2025 года южноамериканец одержал первую победу в UFC. Он оказался сильнее Дэнни Барлоу. И тоже единогласным вердиктом. Поэтому теперь Джорден рассчитывал исключительно на положительный результат.

С самого начала Байсангур попытался завладеть инициативой. И стал высекать ногу оппонента. Он выбросил несколько классных атак. И вынудил Сантоса переходить к активным действиям. Джорден не потерялся, смотрелся достаточно достойно. И несколько раз удачно достал россиянина с дистанции. В одном из моментов показалось, что Сусуркаев попал оппоненту в глаз пальцем. Однако рефери на это не среагировал. А к экватору первого раунда Байсангур внезапно решил поиграть на публику. Изобразил несколько финтов, попытался выбросить вертушку. При этом безупречно россиянин не выглядел. И Сантос попадал, причём иногда действительно опасно. На лице Сусуркаева появились первые повреждения. Джорден действовал терпеливо и кропотливо искал свои шансы.

Во втором раунде Сусуркаев начал активно. Но при этом важно было не забывать и об обороне. А на пропущенные удары россиянин реагировал правильно. Находил возможность ответить, причём максимально неприятно для соперника. В одном из моментов от Байсангура залетела шикарнейшая двойка. Затем он нащупал подбородок соперника. Удары Сусуркаева начали лететь всё точнее. Сантосу пришлось отступать, убегать. А в одном из моментов Джорден попытался прижать россиянина к сетке. Однако этот момент Байсангур использовал для того, чтобы завести публику. Тревожным фактором выглядело большое количество пропущенных ударов. Но в итоге под самый занавес второго раунда Сусуркаев жёстко посёк соперника.

В начале третьего раунда россиянин включил запредельные скорости. Было заметно, что он был заряжен на досрочное завершение поединка. Правда, внезапно Байсангур решил попробовать свои силы в борьбе. И прижал оппонента к клетке. Сантос защитился и вернул дело в стойку. Парни вернулись в центр клетки, Сусуркаев продолжил попадать. Но Сантос демонстрировал просто несгибаемую волю. При этом в определённый момент россиянин продемонстрировал, что способен действовать прагматично. Прижал оппонента к сетке ещё раз. Но попал в попытку «гильотины». Сантос держал голову Байсангура на протяжении долгого времени. Однако в итоге Сусуркаев всё-таки оформил перевод. Заправил ноги, забрал спину, вышел на удушение. И на последней минуте заставил бразильца «уснуть»!

Сусуркаев одержал очередную досрочную победу в UFC. И, кажется, теперь обязан получить более громкие вызовы. Сам Байсангур после поединка был краток: «Спасибо всем, кто пришёл меня поддержать. Хочу сказать: «Охотник здесь!» В первых боях был Байсангур. У него были проблемы, повреждения. Но теперь пришёл настоящий Охотник. И я покажу вам уровень UFC. Я люблю бои. Этот парень – настоящий воин. Думаю, вам было интересно наблюдать за этим поединком. Надеюсь, все фанаты наслаждались боем. Вперёд, парни».