Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста: обзор боя, кто победил, результат поединка, UFC 328, 10 мая 2026 года

День победы в UFC. Волков вышел под «Катюшу» и разобрался с крепким Кортес-Акостой
Яхья Гасанов
UFC 328: Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста
Но бой получился непростым.

В ночь на 10 мая в Ньюарке, США состоялся турнир UFC 328. В рамках основного карда свой очередной поединок под эгидой организации проводил российский тяжеловес Александр Волков. Соперником Драго стал доминиканский боец Вальдо Кортес-Акоста.

Волков перед боем занимал второе место в рейтинге тяжёлой весовой категории. В последних шести боях россиянин одержал пять побед, в том числе трижды удосрочив соперников. После спорного поражения от Сириля Гана в конце 2024 года Александр провёл только один бой и справился с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который уже уволен из UFC. Волков победил раздельным решением, надеялся получить титульник, но ситуация в тяжёлом весе вынуждает бойца из России стоять в очереди и биться с другими претендентами.

Кортес-Акоста в августе прошлого года проиграл решением Сергею Павловичу и не воспользовался шансом войти в топ-5 дивизиона. Однако затем Вальдо развил сумасшедшую активность — с ноября по декабрь он провёл три поединка и финишировал всех соперников на этом отрезке. В нокаут отправились Анте Делия, Шамиль Газиев и Деррик Льюис. Такая серия завела Кортес-Акосту на четвёртое место в рейтинге и позволила ему получить бой с Волковым. Сам Вальдо был уверен, что очередная победа позволит ему выйти на поединок с Томом Аспиналлом, но Волков при этом справедливо считался фаворитом противостояния. К слову, Александр вышел на бой под «Катюшу».

Россиянин уже на первой минуте начал накидывать кики по ногам и по корпусу, удерживая удобную для себя дистанцию. Кортес-Акоста не мог сблизиться и пытался устраивать блиц-атаки, которые Волков считывал и вовремя уходил в стороны. Руками Александр в первом раунде практически не бил, но хорошо отбил ногу доминиканцу. На последней минуте отрезка россиянин зазевался и застрял на линии атаки, чем Кортес-Акоста воспользовался. После этого Вальдо ещё дважды успешно сближался и дотягивался до головы соперника.

Начало второй пятиминутки тоже осталось за Кортес-Акостой, который нащупал свой ритм. Волков продолжал отвечать киками, потихоньку выбивая переднюю ногу Вальдо, а затем пробил хлёсткую двойку. Кортес-Акоста бесился и призывал к размену, но тут же пропустил силовой джеб и слегка поплыл. Волков поджал соперника к сетке, однако форсировать добивание не стал, лишь раз вложившись в удар. К концу раунда Кортес-Акоста захромал, сильно замедлился и стал гораздо чаще открываться и пропускать, хоть и был по-прежнему опасен на взрывных атаках. В заключительном раунде Кортес-Акоста стал работать агрессивнее и смог разбить Волкову нос. Александр отвечал хорошими киками, но доминиканец пользовался превосходством в ручной скорости и хорошо контратаковал. Тем не менее, Волков тоже сумел подбить глаз Вальдо.

По итогу вышел довольно близкий и нервный бой. Волков грамотнее следовал плану, но Кортес-Акоста был слишком опасен на руках и хорошо пользовался этим. Судьи единогласно отдали победу Волкову — 30-27, 29-28, 29-28. Есть очередная победа россиянина в UFC.

