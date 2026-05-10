Сенсация года! Чимаев проиграл Стрикленду и потерял чемпионский пояс

Мы соскучились по большим боям в UFC, где есть не только спортивный, но и персональный конфликт. С крутыми турнирами у лиги Даны Уайта в последнее время дела в целом были не очень, а небольшие ивенты вроде Стерлинг — Залал, Мойкано — Данкан или Бёрнс — Мэлотт и вовсе вызывали скуку. Исправить ситуацию должен был турнир UFC 328, а если говорить совсем точно, то поединок Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда. Уроженцы России и США сумели раскачать турнир максимально: бойцы эффектно поливали друг друга грязью напрямую и через СМИ, а на стердауне Борз ещё и пнул оппонента, несмотря на сдерживание главы промоушена.

Со спортивной точки зрения бой тоже представлялся достаточно интересным. Чимаев проводил свою первую защиту титула, но считался серьёзным фаворитом: слишком деклассирующим получилось его выступление против Дрикуса дю Плесси, который, кстати, в своё время дважды побеждал Стрикленда. За Шона говорили разве что его нестандартная техника, спортивное упрямство и хороший джеб. Эксперты ещё много говорили о том, что Стрикленд умеет преподносить сюрпризы — на UFC 328 американцу было самое время показать спортивное чудо.

Уже на 15-й секунде Чимаев повалил соперника у сетки. Следом чемпион пытался оттащить претендента в центр октагона, а Шон упрямо откатывался назад. Борз работал креативно: изображал попытку удушающего, потом запрыгивал сопернику на спину и откатывался обратно. Стрикленд защищался с очень спокойным лицом, пока трибуны освистывали такой ход поединка. Весь первый раунд Чимаев крутил-вертел американца, но реальных ударов или попыток сабмишена практически не было, разве что в самой концовке. Чемпион забрал раунд, Шон тоже мог быть доволен — первая пятиминутка далась ему не так сложно, как многими ожидалось.

На старте второго раунда спортсмены поработали в стойке, обменявшись парой неплохих попаданий. Чимаев не форсировал переход в партер, пытаясь раскачать Стрикленда с помощью финтов. На второй минуте уроженец России неудачно провёл попытку тейкдауна и сам оказался снизу. У Шона был шанс поработать в граунд-энд-паунде, но Борз не дал ему ничего сделать и быстро выбрался. Впрочем, претендент вскоре снова оказался сверху: он продолжал наседать и хорошо контролировать оппонента. Второй раунд совершенно точно ушёл Стрикленду, а вот чемпион выглядел непривычно медленным и сильно уставшим.

Третий раунд начался с активной работы Хамзата в стойке. Стрикленд достойно защищался, неплохо попадал в ответ. Чимаев не шёл бороться: видимо, он действительно потерял силы после сложной весогонки. Чемпион всё время шёл вперёд, но по количеству и качеству ударов ситуация выглядела примерно равной. Зато Борз разбил сопернику нос и начал потихоньку читать уклоны Шона. Неожиданно, но подуставший Хамзат, казалось, даже чуть переигрывает соперника на его поле. Ну и ноль попыток тейкдауна за пять минут — удивительно.

Четвёртый раунд тоже начался в том же ключе. Чимаев встряхнул претендента хорошим ударом — казалось, он поймал свою волну. Стрикленд тоже попадал, по статистике всё было ровно, но удары Борза выглядели более акцентированными. А в концовке Хамзат внезапно провёл тейкдаун, что, возможно, позволило ему набрать дополнительные очки в глазах судей. И пятый раунд Чимаев тоже начал с мгновенного тейкдауна. После минутной возни началась работа в стойке, где чемпион снова наступал, а Шон отстреливался классными контратаками. За полторы минуты до конца боя Хамзат вцепился в Стрикленда и начал бороть его у сетки. Последние 30 секунд снова прошли на ногах, у обоих были посечённые лица.

Решить исход нервного поединка должны были судьи. Раздельным решением победу забрал Стрикленд! Фантастика! Хамзат Чимаев впервые проигрывает и теряет чемпионский пояс.

