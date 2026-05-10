Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу

В США завершился масштабный турнир UFC 328. Завершился он главной сенсацией в мире единоборств в 2026 году: Шон Стрикленд раздельным решением судей победил Хамзата Чимаева в поединке за титул в среднем весе, нанёс Борзу первое поражение в карьере и вернул себе чемпионский пояс.

К противостоянию Стрикленда и Чимаева было приковано колоссальное внимание. Парни прогревали бой как могли, обменивались жёсткими высказываниями на пресс-конференциях и в социальных сетях, устраивали потасовки на стердаунах. Шон и Хамзат буквально готовы были разорвать друг друга, во всяком случае на словах.

К поединку Чимаев, конечно, подошёл большим фаворитом. Его доминирующее выступление в бою с Дрикусом дю Плесси оставило большое впечатление у фанатов и экспертов: казалось, что у Стрикленда просто нет никаких шансов справиться с борьбой Хамзата, учитывая, что Шона переводил даже дю Плесси, которым Чимаев вытирал пол все пять раундов.

Но Шон сумел по-настоящему удивить бойцовский мир и забрал победу в этом поединке решением судей. Решением раздельным, к которому, конечно, будут большие вопросы, и которое будет обсуждаться ещё очень долго. Заслужил ли Стрикленд победу, или же Чимаева обокрали? Давайте разбираться.

Старт поединка получился таким, каким он и представлялся в глазах многих. Чимаев без труда перевёл Шона на канвас – 15 секунд хватило Хамзату на то, чтобы провести первый тейкдаун. Стрикленд предпринял попытки встать через сетку, но свежий Чимаев, конечно, никуда соперника не отпустил. Борз забрал спину, угрожал удушающим, накидывал удары и полностью контролировал соперника. Да, по ударам статистика была примерно равная (13-12 в пользу Чимаева), но Шон просто отстреливался от безнадёжности, в том время, как Хамзат наносил акцентированные удары. 10-9 на карточках всех судей — первый раунд ушёл в копилку Чимаева, тут нет никаких вопросов, разве что такую доминацию Борза можно было рассмотреть как 10-8.

Второй отрезок получился одним из самых сложных для Чимаева. Неожиданно силы стали на глазах покидать Борза, сказывалась тяжелейшая весогонка (Хамзат скинул 21 кг) . Попытки перейти в борьбу оказались безуспешными, тейкдаунам Чимаева не хватало ни скорости, ни взрывной мощи. Более того, Чимаев отдал Стрикленду атакующую позицию в партере, и Шон записал на свой счёт три минуты контроля. 26-12 по ударам в пользу Стрикленда – и закономерные 10-9 на карточках всех судей в пользу новоиспечённого чемпиона.

Это, пожалуй, были самые простые для оценок отрезки, дальше всё было гораздо сложнее. Чимаев сменил тактику, не стал тратить и без того заканчивающиеся силы на попытки перевести Стрикленда на старте третьего отрезка, а начал прессинговать Шона в стойке. Хамзат давил соперника, вкладывался во взрывные оверхэнды и размашистые боковые, часто пробивал по корпусу, что, кстати, советовал ему Арман Царукян в углу. Стрикленд же действовал в своей манере: защищался плечом, проваливал Чимаева, встречал постоянным джебом и работал навстречу. В этом отрезке у обоих были неплохие попадания: Хамзат разбил сопернику нос, в концовке раунда едва не опрокинул американца, Шон работал исключительно вторым номером и постоянно отступал. По ударам американец забрал этот раунд (53-39), собственно, и все три судьи отдали отрезок Шону. Наработал ли он на победу в этом раунде? Спорно. Шон постоянно пятился, отступал, работал только на контратаках и во многом джебом – вся агрессия исходила именно от Чимаева, который за весь раунд ни разу не зашёл в борьбу .

Похожая картина была и в четвёртом отрезке. Чимаев продолжал агрессивно идти вперёд, причём стал делать это активнее и эффективнее. Атаки Хамзата всё чаще достигали цели, Стрикленд, напротив, стал действовать примитивнее, использовал в основном только джеб. Никаких попыток зарубиться с Хамзатом не было, а были постоянные тычки, которыми, впрочем, Стрикленд тоже наносил урон. Но удары Борза в этом отрезке были более акцентированными, а уверенный тейкдаун за минуту до конца отрезка помог Хамзату забрать раунд в свою пользу – все трое судей отдали предпочтение ему.

Получается, что перед заключительным раундом на судейских записках была ничья, причём ничья крепкая и уверенная – судьи синхронно отдали Хамзату первый и четвёртый отрезок, Шону – второй и третий.

Заключительный отрезок Борз начал с прохода в ноги, но закрепиться в борьбе не сумел. Стрикленд отдал полторы минуты на то, чтобы вернуть бой в стойку, после чего бойцы снова стали рубиться на руках. Чимаев, как и в предыдущих отрезках, шёл вперёд, но эффективность просела. Шон объективно больше попадал, причём статистика вообще говорит о значительном перевесе Стрикленда по ударам (50 на 24). Но при этом американец по-прежнему пятился и работал только на контратаках и встречных ударах. Плюс полторы минуты борьбы в начале от Хамзата тоже должны были учитываться, как и попытка побороться в концовке встречи. Один из судей всё это учёл и отдал победу в раунде Хамзату, двое других посчитали, что статистика была красноречивее и выявили победителем Стрикленда.

Судейские карточки боя Хамзат Чимаев – Шон Стрикленд

В сухом остатке Чимаев проиграл всего в один судейский голос в заключительном отрезке. Стрикленд оказался лучше по донесённым ударам (163 на 115), по выброшенным ударам (350 на 235), на стороне Чимаева был контроль в партере (6 минут против 3 у Шона) и активная работа первым номером. Сложно назвать этот поединок ограблением, бой получился близким, и его можно было отдать в обе стороны. Вызывает вопросы третий отрезок, в котором Шон постоянно пятился и избегал разменов с Чимаевым. По сути, этот отрезок во многом и стал решающим. Заслужил ли Стрикленд победу в нём? Есть сомнения. А если бы этот раунд ушёл Чимаеву, то и весь бой, соответственно, тоже. Но удивительно, что все трое судей отдали в этом отрезке предпочтение именно Шону, хотя по картинке происходящего такой результат не вытекал.

Чимаев после поединка особо не спорил с судейским решением. Он поздравил Стрикленда с победой и быстро покинул октагон. Этот бой – повод провести большую работу над ошибками, подумать, в каком направлении Хамзату двигаться дальше.

