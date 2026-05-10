Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Хамзат Чимаев причины поражения, почему проиграл Стрикленду, весогонка, что произошло

Весогонка или психология? Что сломалось у Чимаева после первого раунда
Яхья Гасанов
Хамзат Чимаев
Комментарии
Изучаем первое поражение Борза.

Ночью завершился турнир UFC 328, проходивший в Ньюарке. Возглавлял ивент титульный поединок в среднем весе — Хамзат Чимаев впервые защищал пояс, а его соперником стал Шон Стрикленд. Бой очень сильно раскрутили, Борз считался явным фаворитом, но, как это порой случается в ММА, случился грандиозный апсет. Стрикленд, будучи большим андердогом, победил раздельным решением судей и отобрал у Чимаева титул, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

Хамзат хорошо начал бой, первая же попытка побороться была успешна, дальше весь первый раунд Чимаев активно пробарывал Стрикленда, возвращал его на канвас и искал выход на сабмишен. Во втором раунде всё внезапно сломалось — из Хамзата словно выпустили весь воздух, и он бо́льшую часть этой пятиминутки лежал под соперником. Выглядело немного пугающе. Дальше уже Борз тщательно экономил оставшиеся силы, бился в основном в стойке, а борьбу подключал изредка и не очень успешно. Выглядело странно, если учитывать, что с Дрикусом дю Плесси Чимаев все 25 минут спокойно боролся с южноафриканцем, хотя тот достаточно крупный и физически мощный. И лагерь в этот раз тоже был с Сэмом Калавитой, который известен своими экстремальными тренировками, направленными на развитие выносливости.

Решение судей было справедливым?
Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу
Чимаева обокрали? Разбираем, заслужил ли Стрикленд сенсационную победу

Что могло пойти не так у Хамзата после первого раунда? Дана Уайт после боя отметил, что у экс-чемпиона была очень жёсткая весогонка. Ранее Арман Царукян сообщил, что Чимаев гонял 21 кг. Гилберт Бёрнс ещё после взвешивания заявил, что, по его мнению, Хамзат плохо согнал вес. В эту же канву ложится тот факт, что боец последним появился на взвешивании и явно был не в лучшем состоянии. И уже после боя Борз сообщил Дане Уайту, что хочет подняться в полутяжёлый вес. В принципе, и до поединка спортсмен не скрывал такого желания.

Халил Раунтри, проводивший лагерь с Чимаевым, объяснял ситуацию. Изначально в планах UFC уже был переход Хамзата в полутяжёлый вес и его бой за вакантный пояс с Иржи Прохазкой (такие слухи ходили на самом деле). Чимаев готовился к этому и набрал вес до 104 кг. Но после того, как в UFC впечатлились победой Стрикленда над Эрнандесом, они решили всё переиграть и свести Шона с Хамзатом. В итоге пришлось менять подготовку и сбрасывать всё набранное, чтобы снова биться в среднем весе.

Плохая весогонка — единственная рабочая теория, которую хотя бы по косвенным признакам мы можем принять. Мы уже не раз видели, что она напрямую влияет на физическое состояние бойца и не позволяет ему показать хотя бы бо́льшую часть своих возможностей. Дальше могут быть только теории о травмах, полученных в лагере или непосредственно в поединке. Не секрет, что бойцы крайне редко выходят на бои полностью готовыми. Могло ли быть в лагере что-то насколько серьёзное, что это сказалось уже в октагоне? Либо могла ли быть перетренированность? Раньше Чимаев таким грешил. На эти вопросы пока никто ответа не даст, однако хотелось бы понять подробности произошедшего. Кроме того, в своё время последствия перенесённого ковида тоже ударили по кардио Хамзата.

Ну и психологический фактор — Чимаев мог и перегореть от этого накала вокруг поединка, а мог слишком уверовать в свою непобедимость, исходя из того, что ему (по его же словам) удавалось размазывать Стрикленда на тренировках. Всё это в любом случае не снимает ответственности с Чимаева, он проводил полноценный лагерь и не смог минимизировать последствия проблем с весом. Стрикленд, напротив, заслужил похвалу вне зависимости от того, какие факторы сыграли против Чимаева.

Бой Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд Подробнее

Теперь Хамзат прошёл точку невозврата. В среднем весе он быть не хочет, но при этом уже и будет странно подниматься в весе и сразу получать титульник после поражения. Найдёт ли Чимаев мотивацию снова строить путь к поясу и нужно ли ему это? А главное, решит ли он свои проблемы просто переходом в 93 кг? Скоро всё узнаем.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android