Весогонка или психология? Что сломалось у Чимаева после первого раунда

Ночью завершился турнир UFC 328, проходивший в Ньюарке. Возглавлял ивент титульный поединок в среднем весе — Хамзат Чимаев впервые защищал пояс, а его соперником стал Шон Стрикленд. Бой очень сильно раскрутили, Борз считался явным фаворитом, но, как это порой случается в ММА, случился грандиозный апсет. Стрикленд, будучи большим андердогом, победил раздельным решением судей и отобрал у Чимаева титул , нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

Хамзат хорошо начал бой, первая же попытка побороться была успешна, дальше весь первый раунд Чимаев активно пробарывал Стрикленда, возвращал его на канвас и искал выход на сабмишен. Во втором раунде всё внезапно сломалось — из Хамзата словно выпустили весь воздух, и он бо́льшую часть этой пятиминутки лежал под соперником. Выглядело немного пугающе. Дальше уже Борз тщательно экономил оставшиеся силы, бился в основном в стойке, а борьбу подключал изредка и не очень успешно. Выглядело странно, если учитывать, что с Дрикусом дю Плесси Чимаев все 25 минут спокойно боролся с южноафриканцем, хотя тот достаточно крупный и физически мощный . И лагерь в этот раз тоже был с Сэмом Калавитой, который известен своими экстремальными тренировками, направленными на развитие выносливости.

Что могло пойти не так у Хамзата после первого раунда? Дана Уайт после боя отметил, что у экс-чемпиона была очень жёсткая весогонка. Ранее Арман Царукян сообщил, что Чимаев гонял 21 кг. Гилберт Бёрнс ещё после взвешивания заявил, что, по его мнению, Хамзат плохо согнал вес. В эту же канву ложится тот факт, что боец последним появился на взвешивании и явно был не в лучшем состоянии. И уже после боя Борз сообщил Дане Уайту, что хочет подняться в полутяжёлый вес. В принципе, и до поединка спортсмен не скрывал такого желания.

Халил Раунтри, проводивший лагерь с Чимаевым, объяснял ситуацию. Изначально в планах UFC уже был переход Хамзата в полутяжёлый вес и его бой за вакантный пояс с Иржи Прохазкой (такие слухи ходили на самом деле). Чимаев готовился к этому и набрал вес до 104 кг . Но после того, как в UFC впечатлились победой Стрикленда над Эрнандесом, они решили всё переиграть и свести Шона с Хамзатом. В итоге пришлось менять подготовку и сбрасывать всё набранное, чтобы снова биться в среднем весе.

Плохая весогонка — единственная рабочая теория, которую хотя бы по косвенным признакам мы можем принять . Мы уже не раз видели, что она напрямую влияет на физическое состояние бойца и не позволяет ему показать хотя бы бо́льшую часть своих возможностей. Дальше могут быть только теории о травмах, полученных в лагере или непосредственно в поединке. Не секрет, что бойцы крайне редко выходят на бои полностью готовыми. Могло ли быть в лагере что-то насколько серьёзное, что это сказалось уже в октагоне? Либо могла ли быть перетренированность? Раньше Чимаев таким грешил. На эти вопросы пока никто ответа не даст, однако хотелось бы понять подробности произошедшего. Кроме того, в своё время последствия перенесённого ковида тоже ударили по кардио Хамзата.

Ну и психологический фактор — Чимаев мог и перегореть от этого накала вокруг поединка, а мог слишком уверовать в свою непобедимость, исходя из того, что ему (по его же словам) удавалось размазывать Стрикленда на тренировках. Всё это в любом случае не снимает ответственности с Чимаева, он проводил полноценный лагерь и не смог минимизировать последствия проблем с весом. Стрикленд, напротив, заслужил похвалу вне зависимости от того, какие факторы сыграли против Чимаева.

Теперь Хамзат прошёл точку невозврата. В среднем весе он быть не хочет, но при этом уже и будет странно подниматься в весе и сразу получать титульник после поражения. Найдёт ли Чимаев мотивацию снова строить путь к поясу и нужно ли ему это? А главное, решит ли он свои проблемы просто переходом в 93 кг? Скоро всё узнаем.

