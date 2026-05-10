Копылов вернулся с победой. Уничтожил крутого бразильца в кровавой рубке!

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, прошёл большой номерной турнир UFC 328. Особенный интерес он вызывал у фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что по его карду были разбросаны поединки наших соотечественников. Очень важный бой провёл Роман Копылов. Ему достался в оппоненты крепкий бразилец – Марко Тулио. Карьера россиянина в UFC складывается крайне непросто. Естественно, в этом противостоянии ему была нужна исключительно победа. Примечательно, но фаворитом выглядел именно южноамериканец. Однако Роман был готов отдать всё, чтобы преподнести сенсацию.

Копылов подходил к противостоянию с профессиональным рекордом 14-5. И, что главное, шёл на серии из двух поражений. В UFC он попал в далёком 2019 году. И стартовал с двух осечек. Но постепенно то выправлял положение дел, то снова проваливался. В лучшей лиге на планете он наколотил статистику 6-5. И всё-таки 2025 год получился для него максимально разочаровывающим. Сначала была победа над Крисом Кёртисом, причём нокаутом. Однако тот поединок вышел тяжелейшим. И склонить чашу весов на свою сторону получилось лишь на последней секунде. А затем россиянин уступил двум бразильцам – Пауло Косте и Грегори Родригесу. Оба раза – единогласным решением. И неизменно – почти без шансов.

Тулио шёл по профессиональной карьере с рекордом 12-1. И очень долгое время был непобеждённым. Но в итоге на статистике 2-0 в UFC оступился. Не получилось справиться с Кристианом Лероем Данканом. Причём поражение получилось обиднейшим. Во втором раунде южноамериканец уступил нокаутом. Естественно, Марко был заряжен на то, чтобы закрыть ту болезненную осечку. Поэтому настраивался исключительно на позитив.

Начал Роман активно. Было понятно, что нужно забирать поединок любой ценой. Однако Тулио отвечал очень неплохо. Было заметно, что Марко не собирается безраздельно отдавать инициативу в руки россиянина. Копылов не заигрывался. Было отчётливое понимание, что новая осечка может стать роковой. Поэтому была в действиях Романа и здравая осторожность. Но когда подворачивалась возможность, россиянин выбрасывал очень опасные атаки. В одном из моментов бразилец всё-таки нашёл свой шанс. И хай-киком достал Копылова. Пришлось отступать и терпеть. Однако в итоге Роман нашёл свой хай-кик в ответ. Концовка раунда изобиловала точными атаками от парней.

Роман завладел инициативой на старте второго раунда. И одним из ударов отлично потряс оппонента. Копылов выцеливал, это было видно. Бразилец старался больше работать по корпусу. А ещё на правой ноге россиянина появились тревожные повреждения. А правый глаз начал заплывать, из-за рассечения потекла кровь. Тулио же максимально прочувствовал эту ситуацию. И стал настигать Романа тяжелейшими атаками. Копылов терпел, ждал. И внезапно выбросил такой лютый панч, что Марко оказался на канвасе. Россиянин бросился на добивание. Но всё-таки бразилец «выжил». А затем закончилась пятиминутка.

В третьем раунде Роману нужно было идти ва-банк. И он пошёл. Начал попадать очень мощно. И Тулио «поплыл». Сначала оказался на канвасе один раз, потом – второй. Копылов начал избивать оппонента. Бразильцу пришлось прятаться в борьбе. Буквально «вязать» россиянина и терпеть. Вот только такая тактика выглядела опрометчивой. Поскольку после нескольких нокдаунов россиянин совершенно точно выглядел выигрышно в глазах судей. К экватору пятиминутки парни вернулись в стойку. И снова полетели тяжёлые удары. Причём от каждого из соперников. Тулио пытался найти возможность завершить всё в свою пользу. Но Роман действовал грамотно. В самой концовке оппоненты круто зарубились. И всё завершил гонг.

Дело дошло до судейского решения. И три нокдауна позволяли рассчитывать на благосклонность судей. Так и получилось. Все рефери отдали победу россиянину. Роман праздновал триумф, это было невероятно важно. Серия поражений прервалась. И, похоже, будущее Копылова в UFC теперь выглядит более комфортным.