Джошуа Ван — Тацуро Таира: обзор боя, кто победил, результат поединка, UFC 328 соглавный поединок

Неслучайный чемпион. Ван плохо добивал, но победил в титульном бою
Александр Фролов
Джошуа Ван — Тацуро Таира
Таира держался изо всех сил.

В соглавном бою турнира UFC 328 сражались негабаритные парни: чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван проводил защиту титула от японца Тацуро Таиры. Поединок изначально планировался на UFC 327, но его пришлось перенести. Впрочем, сегодня обошлось без форс-мажоров — бойцы вышли в октагон.

UFC 328: Стрикленд отобрал пояс Чимаева. Кошмарный провал Борза
Для Вана бой был вдвойне особенным, если учитывать, что титул ему достался достаточно курьёзным образом. Доминирующий чемпион Александр Пантожа на первых секундах титульного поединка травмировал руку и был вынужден сдаться. Поэтому у Джошуа сегодня был отличный шанс доказать, что он — реальный лидер дивизиона. Соперник тоже был молод и голоден: Таира точно не считался первым претендентом на титульник и получил свой шанс не без помощи удачи. Впрочем, Ван и Таира совершенно точно — топовые бойцы, и от схватки ожидания были высокими.

В стойке со старта прошло буквально 30 секунд, после чего Таира провёл удачный тейкдаун. Ван, находясь внизу, защищался достаточно уверенно, и вскоре бойцы снова оказались на ногах. Тем не менее претендент ответил очередным подхватом, и остаток первого раунда прошёл под его контролем, пусть и относительным. Старт второй пятиминутки тоже стартовал с попыток борьбы от японца, но Ван сумел выбраться в стойку, где очень жёстко разбивал оппонента. Неудивительно, что Тацуро пришлось снова использовать тейкдауны, чтобы спастись от урона. В партере японец вроде бы контролировал чемпиона, однако Джошуа встал и повалил Таиру чудовищным ударом — время для финиша ещё оставалось, но закончить поединок досрочно боец из Мьянмы не сумел.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Джошуа Ван (W) — Тацуро Таира
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Окончено
TKO
Тацуро Таира

В третьем раунде Ван явно пошёл за нокаутом, раз за разом донося удары до противника. Японец стоял только за счёт крепкой челюсти, Джошуа был слишком силён. Чемпион избивал и валял претендента, потом ещё зачем-то пытался поймать удушающим приёмом. Таира показал чудеса выживаемости и достоял до очередного перерыва. Тацуро удалось восстановиться, и в четвёртом раунде он уже смотрелся достаточно неплохо в борьбе, хотя снова пропускал огромное количество ударов в стойке.

В пятом раунде японца могла спасти разве что досрочная победа. Вот только Ван по-прежнему был значительно быстрее на руках, его джебы долетали до головы соперника с невероятной точностью. И в итоге Джошуа всё-таки забил Таиру — досрочная победа в пятом раунде! Претендент, кстати, был абсолютно не согласен с остановкой. А вот Ван подтвердил, что его чемпионство не было случайным — ждём реванша с Пантожей.

