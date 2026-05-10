Неслучайный чемпион. Ван плохо добивал, но победил в титульном бою

В соглавном бою турнира UFC 328 сражались негабаритные парни: чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван проводил защиту титула от японца Тацуро Таиры. Поединок изначально планировался на UFC 327, но его пришлось перенести. Впрочем, сегодня обошлось без форс-мажоров — бойцы вышли в октагон.

Для Вана бой был вдвойне особенным, если учитывать, что титул ему достался достаточно курьёзным образом. Доминирующий чемпион Александр Пантожа на первых секундах титульного поединка травмировал руку и был вынужден сдаться. Поэтому у Джошуа сегодня был отличный шанс доказать, что он — реальный лидер дивизиона. Соперник тоже был молод и голоден: Таира точно не считался первым претендентом на титульник и получил свой шанс не без помощи удачи. Впрочем, Ван и Таира совершенно точно — топовые бойцы, и от схватки ожидания были высокими.

В стойке со старта прошло буквально 30 секунд, после чего Таира провёл удачный тейкдаун. Ван, находясь внизу, защищался достаточно уверенно, и вскоре бойцы снова оказались на ногах. Тем не менее претендент ответил очередным подхватом, и остаток первого раунда прошёл под его контролем, пусть и относительным. Старт второй пятиминутки тоже стартовал с попыток борьбы от японца, но Ван сумел выбраться в стойку, где очень жёстко разбивал оппонента. Неудивительно, что Тацуро пришлось снова использовать тейкдауны, чтобы спастись от урона. В партере японец вроде бы контролировал чемпиона, однако Джошуа встал и повалил Таиру чудовищным ударом — время для финиша ещё оставалось, но закончить поединок досрочно боец из Мьянмы не сумел.

В третьем раунде Ван явно пошёл за нокаутом, раз за разом донося удары до противника. Японец стоял только за счёт крепкой челюсти, Джошуа был слишком силён. Чемпион избивал и валял претендента, потом ещё зачем-то пытался поймать удушающим приёмом. Таира показал чудеса выживаемости и достоял до очередного перерыва. Тацуро удалось восстановиться, и в четвёртом раунде он уже смотрелся достаточно неплохо в борьбе, хотя снова пропускал огромное количество ударов в стойке.

В пятом раунде японца могла спасти разве что досрочная победа. Вот только Ван по-прежнему был значительно быстрее на руках, его джебы долетали до головы соперника с невероятной точностью. И в итоге Джошуа всё-таки забил Таиру — досрочная победа в пятом раунде! Претендент, кстати, был абсолютно не согласен с остановкой. А вот Ван подтвердил, что его чемпионство не было случайным — ждём реванша с Пантожей.