Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Александр Волков: победа над Вальдо Кортес-Акостой, титульный бой в UFC, рейтинг, победная серия, бой на UFC 328

Волков выиграл ещё один «претендентский бой». Дадут ли Драго долгожданный титульник?
Игорь Некрасов
Александр Волков
Комментарии
Александр справляется со всеми проверками от UFC. Но, кажется, этого мало.

В США состоялся масштабный турнир UFC 328, в котором приняли участие в том числе и российские бойцы. В главном карде вечера важный поединок провёл второй номер рейтинга тяжёлого веса Александр Волков. В непростом бою Драго сломил сопротивление доминиканца Вальдо Кортес-Акосты и сохранил за собой статус одного из главных претендентов на титул.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков (W) — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

После поражения от Тома Аспиналла в марте 2022 года Волков по-настоящему перезагрузил карьеру в UFC. Да, Драго даже после неудачи в бою с британцем оставался в числе лучших бойцов дивизиона, но с тех пор Александр выступает уверенно и, что важно, умно, не допуская обидных ошибок, как было в поединке с Дерриком Льюисом, например.

Волков одержал четыре победы подряд, получил большой поединок с Сирилем Ганом, в котором выиграл, по мнению всех, кроме судейской бригады. Дана Уайт тогда пообещал учитывать Александра в титульных раскладах, однако обещания своего не сдержал. Ган получит титульник с Томом Аспиналлом, а Волков снова был вынужден что-то кому-то доказывать.

Основные моменты UFC 328:
UFC 328: Стрикленд отобрал пояс Чимаева. Кошмарный провал Борза
UFC 328: Стрикленд отобрал пояс Чимаева. Кошмарный провал Борза

И доказал. Драго победил неудобного Жаилтона Алмейду, которого впоследствии уволили из промоушена. Казалось, россиянин в обстоятельствах травмы Аспиналла точно заслужил бой за временный пояс, но этот шанс предоставили Алексу Перейре. А Волкову дали ещё один сложный поединок, от которого россиянин не имел никаких преимуществ.

«Ситуация такая: UFC даёт мне соперников, чтобы проверять их готовность к титульному бою – готовы они или нет. Так было и с Жаилтоном Алмейдой. У него была хорошая победная серия, его поставили драться со мной, а после следующего боя его уволили. Я просто иду своим путём. Стараюсь всем показывать, что становлюсь всё лучше и лучше. Я готов к любым боям», – недоумевал Волков в интервью MMA Fighting.

Александр «Драго» Волков

Александр «Драго» Волков

Фото: Ishika Samant/Getty Images

Поединок с Вальдо Кортес-Акостой тоже получился крайне непростым, однако Александр сумел воспользоваться своими преимуществами в габаритах, сдержать мощь соперника, который шёл на серии из трёх нокаутов, и забрать победу решением судей. Драго прошёл очередную проверку от промоушена и сохранил за собой вторую строчку в рейтинге. Возникает логичный вопрос: «А что дальше?».

Заслужил ли Волков поединок за титул? Если брать чисто спортивную составляющую, то уже давно заслужил. Ещё до боёв с Алмейдой и Кортес-Акостой. У Драго было четыре победы плюс успешный реванш с Ганом, который оказался омрачён судейским ограблением. Если бы не это решение, то победная серия Александра сейчас насчитывала бы семь поединков – лучший показатель в дивизионе.

Как прошёл бой с Кортес-Акостой:
День победы в UFC. Волков вышел под «Катюшу» и разобрался с крепким Кортес-Акостой
День победы в UFC. Волков вышел под «Катюшу» и разобрался с крепким Кортес-Акостой

Но не забываем, что UFC – это не только про спортивную составляющую. Это ещё и про медийность, и про яркий стиль, и про любовь руководства промоушена, которая нужна для получения больших боёв. С первым пунктом Волков справляется: заметно подтянул английский, участвует в различных шоу и передачах, активно ведёт страницы в соцсетях. Да, популярность его в основном распространяется на страны СНГ, но всё же Александр проделывает колоссальную работу в этом направлении. А вот с двумя другими пунктами у Драго есть проблемы.

Скучность и прагматичность поединков нынешней версии Волкова – это, пожалуй, то, что мешает ему получить титульник. Александр лишний раз не рискует, в последних боях побеждает или проигрывает, как в случае с Ганом, судейским решением. Его поединки не вызывают восторга у зрителей, особенно у американских, что было видно по реакции зала на UFC 328. А это один из главных показателей для промоушена. Это в России могут закрыть глаза на зрелищность и порадоваться победе соотечественника, однако в Штатах позиция, конечно, другая. Не сказать, что тот же Ган выдаёт какие-то фантастические перформансы в клетке, но француз больше раскручен, за счёт чего может принести больше прибыли – и это тоже важный показатель для матчмейкеров.

Вальдо Кортес-Акоста — Александр Волков

Вальдо Кортес-Акоста — Александр Волков

Фото: Ishika Samant/Getty Images

Будущее Волкова теперь в подвешенном состоянии. Драго безоговорочно заслужил титульник со спортивной точки зрения, но, кажется, не вписывается в планы UFC по дальнейшему развитию чемпионской гонки в тяжах. Постоянные «претендентские» поединки, в которых Волков побеждает, не приносят ему бой за пояс, да и теперь вряд ли Александр приблизился к титульнику. Временный пояс разыграют Ган и Перейра, победитель встретится с Аспиналлом, так что до конца года получить бой за пояс Волкову будет крайне сложно. Скорее всего, Александр встретится либо с проигравшим в паре Ган – Перейра, либо Драго могут свести в реванше с Сергеем Павловичем, если тот победит Таллисона Тейшейру. Титульник по-прежнему будет где-то рядом, но не в руках – такова судьба Александра в последние годы.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android