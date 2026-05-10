Волков выиграл ещё один «претендентский бой». Дадут ли Драго долгожданный титульник?

В США состоялся масштабный турнир UFC 328, в котором приняли участие в том числе и российские бойцы. В главном карде вечера важный поединок провёл второй номер рейтинга тяжёлого веса Александр Волков. В непростом бою Драго сломил сопротивление доминиканца Вальдо Кортес-Акосты и сохранил за собой статус одного из главных претендентов на титул.

После поражения от Тома Аспиналла в марте 2022 года Волков по-настоящему перезагрузил карьеру в UFC. Да, Драго даже после неудачи в бою с британцем оставался в числе лучших бойцов дивизиона, но с тех пор Александр выступает уверенно и, что важно, умно, не допуская обидных ошибок, как было в поединке с Дерриком Льюисом, например.

Волков одержал четыре победы подряд, получил большой поединок с Сирилем Ганом, в котором выиграл, по мнению всех, кроме судейской бригады. Дана Уайт тогда пообещал учитывать Александра в титульных раскладах, однако обещания своего не сдержал. Ган получит титульник с Томом Аспиналлом, а Волков снова был вынужден что-то кому-то доказывать.

И доказал. Драго победил неудобного Жаилтона Алмейду, которого впоследствии уволили из промоушена. Казалось, россиянин в обстоятельствах травмы Аспиналла точно заслужил бой за временный пояс, но этот шанс предоставили Алексу Перейре. А Волкову дали ещё один сложный поединок, от которого россиянин не имел никаких преимуществ.

«Ситуация такая: UFC даёт мне соперников, чтобы проверять их готовность к титульному бою – готовы они или нет. Так было и с Жаилтоном Алмейдой. У него была хорошая победная серия, его поставили драться со мной, а после следующего боя его уволили. Я просто иду своим путём. Стараюсь всем показывать, что становлюсь всё лучше и лучше. Я готов к любым боям», – недоумевал Волков в интервью MMA Fighting.

Александр «Драго» Волков Фото: Ishika Samant/Getty Images

Поединок с Вальдо Кортес-Акостой тоже получился крайне непростым, однако Александр сумел воспользоваться своими преимуществами в габаритах, сдержать мощь соперника, который шёл на серии из трёх нокаутов, и забрать победу решением судей. Драго прошёл очередную проверку от промоушена и сохранил за собой вторую строчку в рейтинге. Возникает логичный вопрос: «А что дальше?».

Заслужил ли Волков поединок за титул? Если брать чисто спортивную составляющую, то уже давно заслужил . Ещё до боёв с Алмейдой и Кортес-Акостой. У Драго было четыре победы плюс успешный реванш с Ганом, который оказался омрачён судейским ограблением. Если бы не это решение, то победная серия Александра сейчас насчитывала бы семь поединков – лучший показатель в дивизионе.

Но не забываем, что UFC – это не только про спортивную составляющую. Это ещё и про медийность, и про яркий стиль, и про любовь руководства промоушена, которая нужна для получения больших боёв. С первым пунктом Волков справляется: заметно подтянул английский, участвует в различных шоу и передачах, активно ведёт страницы в соцсетях. Да, популярность его в основном распространяется на страны СНГ, но всё же Александр проделывает колоссальную работу в этом направлении. А вот с двумя другими пунктами у Драго есть проблемы.

Скучность и прагматичность поединков нынешней версии Волкова – это, пожалуй, то, что мешает ему получить титульник. Александр лишний раз не рискует, в последних боях побеждает или проигрывает, как в случае с Ганом, судейским решением. Его поединки не вызывают восторга у зрителей, особенно у американских, что было видно по реакции зала на UFC 328. А это один из главных показателей для промоушена. Это в России могут закрыть глаза на зрелищность и порадоваться победе соотечественника, однако в Штатах позиция, конечно, другая. Не сказать, что тот же Ган выдаёт какие-то фантастические перформансы в клетке, но француз больше раскручен, за счёт чего может принести больше прибыли – и это тоже важный показатель для матчмейкеров.

Вальдо Кортес-Акоста — Александр Волков Фото: Ishika Samant/Getty Images