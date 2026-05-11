Супертурнир MVP с Роузи — Карано и Нганну, реванш Малыхина. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные поединки и противостояния. В мире ММА основное внимание на себя перетянут Джейк Пол и его промоушен MVP: в карде первого турнира лиги выступят Ронда Роузи, Фрэнсис Нганну, Нейт Диаз и многие другие. Российских фанатов порадует возвращение в клетку Анатолия Малыхина, который проведёт долгожданный реванш с Умаром Кейном. Не обойдётся неделя без турнира UFC и, конечно, без профессионального бокса.

15 мая. Анатолий Малыхин — Умар Кейн

В Таиланде состоится турнир ONE Championship с долгожданным реваншем для российских фанатов. Чемпион лиги по ММА в среднем и полутяжёлом весах Анатолий Малыхин проведёт поединок против действующего обладателя пояса в тяжах Умара Кейна. Малыхин ждал этого боя полтора года. Осенью 2024 года Кейн сенсационно победил россиянина и забрал у него один из трёх поясов промоушена. После этого Умар всеми силами избегал повторной встречи с Анатолием: то у него травмы, то он попал в ДТП, то ещё что-то. Малыхину при этом никаких других поединков не предлагали, и он был вынужден простаивать всё это время. Теперь Кейн и Малыхин вновь сойдутся в клетке, на кону будет пояс в тяжёлом весе, которым владеет Умар, и для Анатолия это шанс доказать, что первое поражение в карьере было случайностью.

16 мая. Филип Хргович — Дэвид Аллен

В Англии состоится вечер профессионального бокса. В главном поединке турнира сойдутся два топовых тяжеловеса – Филип Хргович и Дэвид Аллен. Хргович – опытный хорват с большой любительской базой и медалью Олимпийских игр. В профессионалах Филип побеждал Чжан Чжилэя, Джозефа Джойса и многих других, но главный поединок в карьере за титул временного чемпиона мира проиграл Даниэлю Дюбуа, который накануне снова стал чемпионом мира. Аллен же звёзд с неба не хватает, однако при этом в его активе 33 поединка, из которых 25 он выиграл. Причём в 20 случаях Дэвид оформил нокаут. Российским фанатам Аллен известен по поединку с Арсланбеком Махмудовым, в котором он проиграл и проложил путь Махмудову к бою с Тайсоном Фьюри.

16 мая. Кейшон Дэвис — Нахир Олбрайт

На британском турнире выступит экс-чемпион WBO в лёгком весе непобеждённый Кейшон Дэвис. Скандальный американец проведёт реванш с Нахиром Олбрайтом. Боксёры уже встречались в 2023 году, тогда Дэвис одержал победу по очкам, но позже результат поединка был аннулирован – Кейшон попался на проваленном допинг-тесте на марихуану. Дэвис – настоящая рок-звезда современного бокса: постоянно попадает в скандалы, устраивает потасовки, но при этом зажигает и в ринге. На его счету 14 побед, в десяти случаях он нокаутировал своих соперников. В предстоящие выходные Кейшон постарается поставить точку в противостоянии с Олбрайтом и снова громко заявить о себе.

В ночь с 16 на 17 мая. Ронда Роузи – Джина Карано

В США пройдёт первый турнир по смешанным единоборствам от промоушена Джейка Пола – MVP MMA 1. Возглавит его грандиозный женский бой между легендарными Рондой Роузи и Джиной Карано. С именами Карано и Роузи во многом связаны женские бои в целом. Карано стала той, кто вывел их на новый уровень: поединки Джины впервые стали показывать по ТВ, бой с её участием впервые возглавил турнир Strikeforce. Ну, а Роузи продолжила дело Карано в части популяризации женских поединков, став настоящей суперзвездой в мире ММА. Конечно, с этим поединком организаторы опоздали лет на 15-20, обе девушки уже давно находятся на пенсии, обе в солидном для боёв возрасте. Но при этом всё равно афиша Роузи – Карано вызывает у фанатов дикий восторг – в какой бы форме девушки не находились.

В ночь с 16 на 17 мая. Фрэнсис Нганну – Филипе Линс

В карде турнира Джейка Пола выступит один из самых узнаваемых тяжеловесов планеты – бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Блогеру удалось перехватить суперзвезду у PFL, где Нганну провёл всего один бой. Правда, найти по-настоящему крутого соперника для Фрэнсиса Пол не сумел. Нганну разделит клетку с Филипе Линсом. Да, у бразильца есть опыт выступлений и в PFL, и в UFC. Но Линс никогда не был особо зрелищным бойцов, за что, собственно, был уволен из UFC на серии из четырёх побед, плюс Филипе не выступал два года – непонятно, в каких кондициях находится Линс. Да и заслуги бразильца не настолько впечатляющие, чтобы он делил клетку с одним из лучших тяжей современности. Тем не менее, любой поединок Нганну – это зрелище, и Джейку Полу удалось организовать это зрелище на своём турнире.

Фрэнсис Нганну Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В ночь с 16 на 17 мая. Нейт Диаз – Майк Перри

Кард турнира UFC украсит поединок двух «плохишей», экс-бойцов UFC Нейта Диаза и Майка Перри. Оба вряд ли нуждаются в представлениях. Диаз приобрёл известность после победы над Конором Макрегором и закрепил за собой статус главного гангстера UFC. Перри в лиге Даны Уайта любил зарубаться и закатывать зрелищные бои, правда, не всегда выходил из них победителем. Зато в последние годы Перри нашёл себя в кулачке и стал настоящей звездой BKFC. Понятно, что исход этого поединка, а также его зрелищность будут зависеть от мотивации обоих, особенно это касается Диаза. Но то, что парни могут устроить настоящую бойню – в этом сомневаться не стоит.

В ночь с 16 на 17 мая. Джуниор дос Сантос – Робелис Деспанье

В карде турнира MVP MMA 1 пройдёт интересный поединок в тяжёлом весе. В клетке сойдутся настоящая легенда старой школы, бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос, и призёр Олимпийских игр по тхэквондо Робелис Деспанье. Дос Сантос не выступал по ММА четыре года, но своё время бразилец считался одним из лучших тяжеловесов мира, а его противостояния с Кейном Веласкесом навсегда вошли в историю спорта. Деспанье в смешанных единоборствах имеет минимальный опыт, в UFC его брали как парня с олимпийской медалью и рекордными габаритами (размах рук Деспанье – 213 см). Но после двух поражений Робелис был уволен из лучшей лиги мира, и с тех пор не дрался полтора года.

Робелис Деспанье Фото: Mike Roach/Getty Images

В ночь с 16 на 17 мая. Арнольд Аллен – Мелькуизаэль Коста

В США пройдёт очередной турнир UFC. На фоне громкого ивента лиги Джейка Пола он, конечно, теряется, но и там будет на кого посмотреть. В главном поединке вечера сойдутся полулегковесы Арнольд Аллен и Мелькуизаэль Коста. К поединку бойцы подходят в разных кондициях: Аллен, который долгое время шёл в UFC без поражений, проиграл три из четырёх последних поединков. Да, оппозиция была топовая – Макс Холлоуэй, Мовсар Евлоев, Жан Сильва, но все большие бои Арнольд проиграл. Коста же, напротив, набирает ход, и для него это отличный шанс ворваться в титульную гонку. На счету бразильца шесть побед подряд, и успех в бою с Алленом откроет для него новые двери.