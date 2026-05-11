МVP, Роузи — Карано прямая онлайн-трансляция, турнир 17 мая 2026 года, смотреть, все события

MVP: Роузи и Карано возвращаются в бои, Нганну и Нейт Диаз тоже в карде. LIVE
Яхья Гасанов
MVP: Роузи — Карано, Нганну — Линс
Комментарии
Меньше недели до турнира!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Главным событием вечера станет поединок легендарных Ронды Роузи и Джины Карано. Девушки возвращаются в ММА после длительного простоя.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Ронда Роузи
Не началось
Джина Карано

В соглавном событии турнира выступит экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, недавно покинувший лигу PFL. Его оппонентом станет бразилец Фелипе Линс.

Прочие бои 2026. MVP
Фрэнсис Нганну — Филипе Линс
17 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Филипе Линс

Выступит в рамках ивента ещё одна большая звезда — Нейт Диаз сразится с Майком Перри, который добился немалых успехов в кулачных боях после ухода из UFC.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вспомним всё о Роузи:
Хороша всегда и во всём. Биография легендарной Ронды Роузи
Где смотреть турнир MVP с главным боем Роузи – Карано Дата и время дебютного турнира MVP Полный кард турнира MVP
Live Яхья Гасанов

🤔 Чемпионка UFC Харрисон раскритиковала предстоящий бой Роузи и Карано

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон высказалась о карде турнира промоушена, созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола, Most Valuable Promotions (MVP).

«Лучший кард в истории единоборств», вы не слышали? (смеётся) Роузи заявила, что это лучший женский бой всех времён. Сколько Джине? Она не дралась 17 лет. Да заткнитесь вы», — сказала Харрисон на YouTube-канале Death Row MMA with Jorge Masvidal.

11:50 Яхья Гасанов

😉 Даже минимальный гонорар — солидный

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи раскрыла минимальную сумму выплат для участников предстоящего турнира Most Valuable Promotions.

«Одна вещь, которой я действительно горжусь на этом турнире – это то, что абсолютный минимум, с которым уйдёт любой боец, даже если у него нет большого послужного списка и он проиграет, составляет $ 40 тыс. Если ты дерёшься три раза в год, это уже значительно больше прожиточного минимума, а UFC этого сказать не может. Я надеюсь, что каждый, кто сегодня здесь находится, получит самый большой гонорар в своей карьере», — цитирует Роузи Fight Time.

11:50 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир MVP с главным боем Роузи – Карано

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

11:49 Яхья Гасанов

🤑 Netflix повысил цены на подписку перед боем Роузи — Карано

Стриминговая платформа Netflix увеличила стоимость всех тарифных планов незадолго до турнира MVP, главным событием которого станет возвращение Ронды Роузи. Об этом сообщает MMAMania, Экс-чемпионка UFC встретится с Джиной Карано 16 мая в Лос-Анджелесе. В карде также примут участие Фрэнсис Нганну, Нейт Диас и Жуниор дос Сантос. Турнир будет эксклюзивно показан на Netflix.

Новые цены для подписчиков в США:

Стандартный с рекламой — $ 8,99 в месяц (прежняя стоимость — $ 6,99).

Стандартный без рекламы — $ 19,99 (было $ 15,49).

Премиум без рекламы — $26,99 (было $22,99).

Повышение цен произошло на фоне подготовки к масштабному шоу MVP, которое станет одним из самых громких событий в женских ММА за последние годы. Напомним, Роузи завершила карьеру в 2016 году после двух поражений нокаутом, а Карано не выходила в клетку с 2009 года.

11:49 Яхья Гасанов

Дата и время дебютного турнира MVP

Дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions состоится в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США. Его старт запланирован на 01:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 04:00 мск.

11:49 Яхья Гасанов

😁 Коган: те, кто будет смотреть турнир MVP, особо не ждёт там боёв высокого класса

Вице-президент Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высказался о появлении нового промоушена смешанных единоборств Most Valuable Promotions (MVP), созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола.

«У таких лиг, как UFC, PFL, ACA [есть] цели развить бойцов, поднять их по рейтингам, а потом сводить лучших между собой в боях за титул. А у MVP формат больше такой: взять звезд, бойцов, которых знают, создать шоу для фанатов. Необязательно, что они захотят это смотреть из-за того, что там конкурентные бои. Кто-то просто был фанатом Роузи, кто-то фанатом Карано или Диаза. Это просто другой формат турнира. Те, кто будет смотреть турнир, особо не будут ждать боёв высокого класса», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

11:48 Яхья Гасанов

Полный кард турнира MVP

Ронда Роузи – Джина Карано;
Фрэнсис Нганну – Филипе Линс;
Нейт Диаз – Майк Перри;
Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;
Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;
Фуми Энкута – Адриано Мораес;
Намо Фазил – Джейк Бабиан;
Давид Мгоян – Альберт Моралес;
Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.

