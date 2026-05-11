Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное

В прошедшие выходные состоялся турнир UFC 328, который так сильно ждали из-за мощной раскрутки со стороны Шона Стрикленда и Хамзата Чимаева. Как позже выяснилось, конфликт, который Дана Уайт внёс в топ-3 противостояний в истории, был наигранным, но «продать» его фанатам удалось.

В итоге все увидели двух дружелюбных бойцов и невероятный апсет — Стрикленд пережил борцовский натиск Чимаева, вынудил его провести бо́льшую часть боя в стойке и в итоге снял с Хамзата и статус непобеждённого, и пояс чемпиона . То, чего практически никто не ожидал. Да, предполагали, что бой будет сложным для Чимаева, и да, рассуждали, насколько Шон неудобен любому сопернику, но было очень непросто поверить в такой исход.

Стрикленд — настоящий король апсетов . Сейчас он, будучи очень большим андердогом, прошёл Чимаева, что даже звучит немного сюрреалистично. Причём он ведь прошёл очень сильную версию Борза. Помните ведь, как после победы Чимаева на Дрикусом дю Плесси все хором утверждали, что Борзу нет соперников в дивизионе? Хамзат совсем недавно показал, как может почти 25 минут удерживать на земле другого сильного бойца. Но Стрикленд нашёл, что с этим сделать, пускай и есть оговорки относительно физического состояния Чимаева. Это заслуживает большого уважения, даже если вам не нравится то, как Шон себя ведёт и раскручивает бои.

И Стрикленд не впервые удивляет весь мир единоборств. В 2023 году ровно так же, в статусе безумного андердога, в которого вообще никто не верит, он отправился в Австралию, где бился с Исраэлем Адесаньей. Стрикленд активно раскручивал бой, подключал трэш-ток, а потом вышел и переработал Иззи, отправив его в нокдаун и забрав четыре раунда из пяти. И тоже нельзя сказать, что это был не пиковый Адесанья, потому что незадолго до этого боя он нокаутировал Алекса Перейру. Итого — на счету Стрикленда два невероятных апсета. Возможно, самых больших в современной истории UFC, если брать титульные бои .

За всё время в среднем весе было всего два чемпиона, которые теряли пояс в октагоне, а потом возвращали его. Это Адесанья и Стрикленд. А в целом оказалось 19 чемпионов, которые выиграли титул, затем его утратили и снова вернули. Но, опять-таки, Шон был огромным андердогом в обоих случаях, в него не верили, это придаёт его достижению другой контекст.

Пора отдать должное Стрикленду. Можно смеяться над его стойкой и высказываниями, считать просто забавным мужиком, который говорит всё, что приходит в голову. Но невозможно не уважать его достижения в октагоне. За последние 3,5 года Шон проигрывал только дю Плесси , причём одно из этих поражений было крайне спорным. За это же время в резюме Стрикленда есть победы над Нассурдином Имавовым (с тех пор не проигрывал), Адесаньей, Пауло Костой, Энтони Эрнандесом и Чимаевым. Это шикарный список, мало кто может таким похвастать. Это уже не просто боец, который околачивается в районе топ-5 или топ-10, а вполне себе часть элиты дивизиона .

Сейчас у Стрикленда впереди маячит реванш с Имавовым. Свои претензии на трилогию заявил уже Дрикус дю Плесси, Чимаев уверяет, что скоро увидится с Шоном. Недостатка в вариантах нет, а прямо сейчас у нового чемпиона есть время насладиться успехом и получить заслуженное признание.