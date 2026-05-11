Аура непобедимого Чимаева разрушена. Что теперь ждёт Хамзата?

В выходные Хамзат Чимаев проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей и утратил титул чемпиона UFC в среднем весе, ни разу его не защитив. Вместе с поясом Борз утратил статус непобеждённого, и, пожалуй, аура непобедимого бойца, которая сложилась вокруг него за эти годы, теперь разрушена .

В боях с Гилбертом Бёрнсом и Камару Усманом репутация Чимаева страдала, и люди задавались вопросами о его реальных перспективах, однако в следующих выступлениях Хамзат эффектно отвечал критикам. Стрикленд пошёл дальше и показал, что ключи к победе над Чимаевым существуют. Суперзвёздный статус Борза пошатнулся, флёр страшного чемпиона, сминающего всех и каждого, развеялся, а перспективы стали крайне туманными. Главный вопрос — что дальше для Чимаева?

Пока всё противоречиво. До боя со Стриклендом Хамзат говорил, что хочет подняться в полутяжёлый вес, так как хочет нормально есть и поменьше себя ограничивать. Неудивительно, если учитывать, что в этот раз сбрасывать пришлось со 105 кг, если верить Арману Царукяну. Это вполне себе вес полутяжа между боями. И Дана Уайт на пресс-конференции говорил об уходе Хамзата в 93 кг: «Он сказал мне: «Я больше не хочу драться в этой весовой категории». Его переход наверх — это захватывающе».

С другой стороны, Чимаев уже в социальных сетях пообещал Стрикленду, что скоро они увидятся снова, а также попросил Шона дать знать, когда он будет готов вернуться . Это уже намекает нам на потенциальный реванш в среднем весе, хотя при этом вроде бы Хамзат больше не хочет гонять в эту категорию. К тому же совсем не факт, что Чимаеву дадут незамедлительный реванш. Поэтому сейчас для Борза лучший вариант — взять паузу и определиться со своим будущим. К примеру, экс-боец UFC Дерек Брансон написал, что язык тела Чимаева после поражения говорил о том, что он возьмёт долгий перерыв, а может, и вовсе завершит карьеру.

Что ждёт Чимаева в полутяжёлом весе, если он всё же перейдёт туда? Конечно, была возможность просто сразу получить титульный шанс, но это сейчас неактуально. Тем не менее сила имени Хамзата по-прежнему жива, а с учётом крайне проблемного дивизиона есть вероятность, что он получит претендентский бой . Тем более что есть и подходящий соперник — Пауло Коста. Тут конфликт менее громкий, но зато настоящий, эти ребята друг друга давно недолюбливают, и Коста уже выразил желание провести бой с Чимаевым. Либо в крайнем случае можно сойтись с Иржи Прохазкой.

Но проблема ещё и в том, что любой следующий поединок Борза будет сопровождаться сомнениями . Есть истина — ты хорош настолько, насколько хорош твой последний бой. Когда Чимаев смял дю Плесси, то никто не сомневался, что он переедет любого бойца и в этом дивизионе, и в полутяжах. Сейчас, даже если прикидывать потенциальный бой с Костой, опасений очень много: хватит ли физики в 93 кг, будет ли работать борьба так, как работала с дю Плесси, что, если Пауло защитится от тейкдаунов, хватит ли навыков в стойке? Всё это в том числе последствия того, что Стрикленд развеял миф о непобедимом и страшном Хамзате.