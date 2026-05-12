Так и не подтянула ударку, зато борьба — топ. Как дерётся Ронда Роузи

В ночь с 16 на 17 мая в США состоится первый турнир по смешанным единоборствам от промоушена Джейка Пола – MVP MMA 1. В главном событии вечера сойдутся легендарные Ронда Роузи и Джина Карано – девушки-бойцы, которые вывели женские бои на новый уровень популярности.

Имя: Ронда Роузи

Ронда Роузи Дата рождения: 1 февраля 1987 года

1 февраля 1987 года Место рождения: Риверсайд, Калифорния, США

Риверсайд, Калифорния, США Рост: 168 см

168 см Размах рук: 173 см

173 см Рекорд: 12-2

12-2 Весовая категория: женский легчайший вес

женский легчайший вес Прозвище: Хулиганка.

Ронда Роузи, пожалуй, самое узнаваемое имя, если речь идёт про женские бои. Интересно, что Роузи добилась спортивных успехов ещё до смешанных единоборств: уже в 21 год она стала бронзовым призёром Олимпийских игр по дзюдо в Пекине в 2008 году, а годом ранее выиграла Панамериканские игры и взяла серебряные медали чемпионата мира. Обычно в 21 год карьера только начинается, Роузи спокойно могла заходить на новый олимпийский цикл – и даже не на один.

Но Ронда оставила дзюдо после Олимпиады. Несмотря на серьёзные успехи, в том числе на международном уровне, зарабатывала Роузи в дзюдо крайне мало, поэтому ей приходилось даже подрабатывать. В то время она увлеклась смешанными единоборствами, вдохновившись турнирами UFC, и решила сменить сферу деятельности.

Нужно ли говорить, что это было судьбоносное решение в жизни Роузи? Ронда стала в ММА настоящей суперзвездой, иконой женских боёв.

«Ронда Роузи открыла дорогу в UFC для всех женщин и стала одной из самых больших суперзвёзд в истории спорта. Она была первой из женщин, кто добился такого успеха», — отмечал президент UFC Дана Уайт.

Роузи нашла применение своим навыкам дзюдо в смешанных единоборствах, причём довела их до автоматизма. Бросок и моментальный рычаг локтя – та комбинация, которая прочно ассоциируется со стилем Ронды . В ММА она дебютировала в 2011 году, выиграла четыре поединка одним и тем же приёмом, после чего получила титульник в крупной лиге Strikeforce. Её поединок с Мишей Тейт в марте 2012 года возглавил один из турниров промоушена.

Тейт навязала Роузи неплохое сопротивление, попадала в стойке и даже пыталась выйти на удушающий и болевой. Но борцовский класс Ронды был намного выше: Роузи совершила красивый бросок через спину, после чего вышла на излюбленный рычаг локтя и вновь победила излюбленным приёмом.

Поединок с Тейт был показательным в том плане, что Роузи всё же не идеальна. Бросались в глаза пробелы в её ударной технике, пробелы в защите – всё то, что сыграет против неё в дальнейших поединках против Холли Холм и Аманды Нуньес. Однако тогда Ронда победила и стала чемпионкой Strikeforce с рекордом 5-0.

Поединок Роузи с Тейт Фото: Josh Hedges/Getty Images

Через полтора года Роузи и Тейт встретились уже в UFC. К тому моменту Ронда завоевала титул чемпионки в новой организации, выиграв ещё два поединка рычагом локтя. Это было действительно феноменально: все прекрасно знали, чего ожидать от Роузи, но никто не мог противостоять борьбе, физической мощи и навыкам Ронды. Роузи сближалась, затягивала в борьбу, бросала и выходила на приём — секрет успеха был прост. Собственно, и реванш с Тейт завершился аналогично. Да, Миша стала первой, кто продержался с Рондой больше раунда, однако в третьем отрезке Роузи снова провела свой коронный приём, сохранив у себя титул.

Дальше Ронда провела ещё четыре успешные защиты титула, причём выиграла все поединки в первых раундах: три раза нокаутами и один раз болевым на руку. Роузи была настоящей суперзвездой, сметала всех соперниц, доминировала в женских боях и вывела их на новый уровень популярности. При этом нельзя сказать, что Ронда как-то прогрессировала, улучшала свои навыки в стойке. Да, были три победы нокаутами, но в основном Роузи по-прежнему делала акцент на борьбу, на клинч и на приёмы.

Ронда Роузи Фото: Donald Miralle/Getty Images

Всё это продолжалось до тех пор, пока Ронда не встретилась с ударницами высокого уровня. Начало конца для Роузи положила Холли Холм. Это был один из самых больших апсетов в истории женских боёв, где Холм показала разницу в ударной технике. Холли справилась с натиском Ронды, не давала сближаться и валить себя, а в стойке перебивала легендарную соперницу: Роузи не успевала реагировать на быстрые и плотные серии на руках от Холм, много напропускала ко второму раунду, после чего последовал тот самый легендарный хай-кик.

Бой Роузи с Холм Фото: Josh Hedges/Getty Images

Однобокость стиля Ронды сыграла с ней злую шутку. Отсутствие ударной техники привело к провалу и в следующем бою с Амандой Нуньес, где Роузи, по сути, тоже деклассировали в стойке. Ронда второй поединок подряд не могла добраться до клинча, чтобы провести бросок, она стала открытой книгой для соперниц. И это был закат карьеры Ронды в ММА – два сокрушительных поражения поставили крест на её выступлениях в смешанных единоборствах.

Роузи не была идеальным бойцом в современном понимании смешанных единоборств. У неё были исключительные сильные стороны, которыми она пользовалась, проложив себе путь на вершину. Развивать ударную технику она так и не стала: на момент выдающейся победной серии Ронде хватало борьбы и физических данных, чтобы перемалывать своих соперниц. Но этого оказалось мало в поединках с Холли Холм и Амандой Нуньес. И вряд ли бы этого хватило, чтобы конкурировать на высоком уровне сегодня.