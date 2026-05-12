Школьный учитель совершил апсет года. На коротком уведомлении снёс «угрозу Канело»

В минувшие выходные в Манчестере состоялся большой вечер профессионального бокса. В его рамках прошёл поединок с участием бывшего регулярного чемпиона мира по версии WBA во втором среднем и полутяжёлом весах Дэвида Морреля. Кубинец бился с британцем Заком Челли, который широкой публике известен не был, но это не помешало Моррелю попасть под, возможно, главный апсет года.

Челли и до боя говорил, что будет неудобен для Дэвида из-за своего стиля, а также надеялся получить мировую известность в случае победы. Бо́льшую часть поединка Моррель всё держал под контролем, вёл на карточках судей, однако в самой концовке зазевался — в девятом раунде Челли потряс соперника, но из-за гонга не успел добить. Перерыва Моррелю на восстановление не хватило, и в финальном раунде британец его добил, вынудив рефери остановить поединок. Шикарный камбэк и невероятный апсет.

На секундочку, Морреля наряду с Дэвидом Бенавидесом называли серьёзнейшей угрозой для Сауля Альвареса во втором среднем весе, а до перехода в полутяжи кубинец лишь раз довёл дело до решения судей. Не так давно Моррель побеждал, пусть и довольно спорно, Имама Хатаева, ещё чуть раньше ронял того же Бенавидеса, но проиграл ему. И уж точно никто не ждал, что Дэвид проиграет школьному учителю, вышедшему на коротком уведомлении вместо Каллума Смита.

Челли не бился почти год, а в команде Морреля явно предполагали, что это станет для их бойца хорошей разминкой. Зак, помимо карьеры боксёра, ещё и преподаёт: «Сейчас я работаю учителем на замену на полную ставку . Я могу преподавать что угодно: математику, естественные науки, физику — любой предмет ниже уровня GCSE. Иногда я даже провожу уроки для выпускных классов. Кроме того, два-три раза в неделю, на несколько часов, я прихожу в школы и обучаю боксу. В основном это дети с особыми образовательными потребностями или с проблемами с поведением. Поскольку я ещё и профессиональный боксёр, они смотрят на меня с уважением и слушают. Однако на самом деле иногда это усложняет задачу, потому что дети просто спрашивают меня: «Сэр, сэр, когда ваш следующий бой? Когда ваш следующий бой?» Я просто говорю, что не знаю, но доверяю процессу и смотрю, куда он меня приведёт».

При этом Челли признавался, что в детстве ненавидел бокс и из-за тренировок упустил много вещей , включая банальную игру в приставку с друзьями, однако сейчас он благодарен отцу за то, что тот настаивал на занятиях спортом. Несмотря на то что отец активно продвигал карьеру Зака, мать позаботилась о запасном плане — Челли, уже став профессиональным боксёром, получил диплом университета Суррея в области бизнеса, менеджмента и маркетинга.

Когда начался локдаун из-за ковида, Зак устроился на работу, потому что мама не хотела, чтобы он просто валялся дома. Челли получил ускоренную квалификацию и стал учителем на замену: «Честно говоря, им нужен был любой человек с дипломом, потому что из-за ковида учителя умирали один за другим». В первый день в школе Зак преподавал географию в 10-м классе женской школы. Тот период помог Челли понять, что он не хотел бы работать учителем всю оставшуюся жизнь, а бокс — его призвание .

К слову, несмотря на то что пока у Челли скромная профессиональная карьера, в любителях он побеждал Льюиса Ричардсона и Бена Уиттакера. Оба стали впоследствии олимпийскими призёрами, а сейчас выступают в профи. По иронии судьбы Уиттакер, сейчас считающийся одним из самых многообещающих британских проспектов, отклонил предложение о бое с Дэвидом Моррелем — Эдди Хирн посчитал, что Бену ещё рано биться с такими боксёрами.

Зато для Челли было не рано, он принял бой и победил. Теперь карьера Зака может сильно измениться – он имеет право занять место Морреля и претендовать на поединки с топами своего дивизиона. Возможно, теперь на преподавание времени не останется.