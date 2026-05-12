Анатолий Малыхин — Умар Кейн: когда бой, дата и время боя, где смотреть, кто показывает

Ждал реванша с Кейном полтора года! Важнейший поединок в карьере Малыхина
Игорь Некрасов
Анатолий Малыхин
Анатолий жаждет вернуть третий чемпионский пояс ONE.

15 мая в Бангкоке (Таиланд) состоится турнир ONE Friday Fights 154 с титульным реваншем в тяжёлом весе между обладателем пояса Умаром Кейном и чемпионом лиги в среднем и полутяжёлом дивизионах Анатолием Малыхиным. Ивент стартует в 14:30 мск.

Прочие бои 2026. ONE
Умар Кейн — Анатолий Малыхин
15 мая 2026, пятница. 14:30 МСК
Умар Кейн
Не началось
Анатолий Малыхин

Конечно, основное внимание зрителей будет приковано именно к главному поединку вечера. Малыхин и Кейн впервые встретились в ноябре 2024 года, тогда Анатолий выходил на поединок большим фаворитом, будучи непобеждённым бойцом, владеющим сразу тремя поясами организации. Однако Кейн не просто дал тяжёлый бой Малыхину и стал первым соперником россиянина, который добрался с ним до решения, но и вовсе одержал победу и нанёс Анатолию первое поражение в карьере.

Естественно, Малыхин просил у промоушена незамедлительный реванш. И лига тоже была заинтересована в повторном поединке, тем более что первый бой получился таким близким. Однако в этом не был заинтересован Кейн, который всячески оттягивал момент реванша. То у него были травмы, то он попадал в ДТП, то находились другие причины отказа. Анатолию пришлось ждать реванша полтора года, но наконец-то он его дождался.

Прямая трансляция турнира ONE Championship с реваншем Малыхина и Кейна

Бои турнира можно посмотреть на сайте ONE Championship и на официальном YouTube-канале промоушена. Также поединки вечера покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Боец».

Полный кард турнира

  • Анатолий Малыхин – Умар Кейн
  • Кейд Руотоло – Хироюки Тецука
  • Суперлек – Абдулла Даякаев
  • Мия Треворроу – Кокоз
Материалы о турнире и его звёздах:
Прогнозы на бой Анатолия Малыхина и Умара Кейна

Тяжеловес АСА Кирилл Грищенко который уступал Малыхину и выигрывал у Кейна, отдаёт предпочтение в предстоящем поединке российскому бойцу.

«Кейн опять, как и в первом бою, будет сушить поединок, вязаться в клинче, пробовать перевести, и в итоге Толя попадёт в третьем или четвёртом раунде и нокаутирует его! Первый бой выиграл Малыхин. Чтобы победить чемпиона, всегда нужно показывать что-то большее, чем равный поединок. Победу Кейну отдали, потому что лиге было так выгоднее и удобнее. Если Толя хорошо подготовится, тогда шансы 70 на 30 в его сторону. Моё мнение: он точно победит», — приводит слова Грищенко MMA.Metaratings.ru.

При этом сам Кейн, конечно, считает, что снова сможет одержать победу над Малыхиным.

«После того как я подрался с ним, я понял, что мы не на одном уровне. Между нами огромная разница. Перед этим боем я точно знаю, что мы с Анатолием находимся на разных уровнях, однако при этом я отдаю ему должное уважение. Без сомнений, он хороший боец. Но он всё равно не сможет меня победить. Никогда не сможет», – сказал Кейн.

