Две легенды бьются за десятки миллионов. Сколько заработают Роузи и Карано

В ночь на 17 мая состоится турнир MVP MMA 1, который возглавят две легенды женских ММА — бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи будет биться с Джиной Карано. Обе девушки давно не выступали, но имена у них большие, поэтому внимание фанатов ивент однозначно привлекает.

Турнир MVP транслируется на Netflix, а эта платформа активно заходит в спортивные трансляции и платит за это большие деньги. А сам промоушен принадлежит Джейку Полу. Соответственно, и гонорары тут ожидаются высокие. Уже говорилось, что минимальный заработок для бойцов, которые там выступят, составит $ 40 тыс . Для Ронды Роузи большие деньги за бои — привычное дело. В UFC пришла уже с именем и в статусе чемпионки Strikeforce, а её выступления разбили весь скепсис Даны Уайта относительно женских боёв.

Под эгидой UFC на счету Роузи восемь поединков. В каждом она получала большие деньги даже по нынешним меркам. Во время разбирательств по антимонопольному иску в отношении UFC всплывали некоторые суммы, которые получали главные звёзды организации. Роузи, согласно этим данным, заработала $ 574 тыс. в дебютном поединке с Лиз Кармуш, затем $ 1,8 млн — за бой с Мишей Тейт, $ 870 тыс. — за Сару Макмэнн, $ 1,06 млн — за Алексис Дэвис, $ 1,45 млн — за Кэт Зингано. Тогда же Forbes публиковал статью, согласно которой два боя с Дэвис и Зингано принесли Роузи около $ 3 млн. Забавно, что суммарно они продлились 30 секунд .

Дальше суммы стали ещё больше: сначала Ронда заработала $ 2,64 млн за победу над Бет Корреей, а поражения от Холли Холм и Аманды Нуньес хоть и были чувствительными, но принесли $ 4,5 и $ 5,5 млн соответственно. Всего за период с 2011 по 2016 год Роузи заработала порядка $ 18 млн, что было сопоставимо с доходами Джона Джонса . Причём зачастую бойцы, помимо этих сумм, зарабатывают ещё и бонусы — официальные (Роузи забирала их шесть раз) и неофициальные. Часто всплывают истории, как Дана Уайт присылает спортсменам чеки на относительно небольшие, но всё же ощутимые суммы.

Ронда Роузи Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ронда не билась с 2016 года, но периодически всплывали слухи о потенциальном возвращении девушки в ММА. Усилились они перед UFC 300, когда промоушен нуждался в большой звезде для юбилейного турнира. Тогда инсайдеры сообщали, что Роузи предлагают $ 15 млн за поединок с Мишей Тейт.

Что касается Джины Карано, то с точки зрения заработков ей не повезло выступать в эпоху, когда ММА только набирали силу и большие гонорары там были редкостью. Тем более если речь о женских ММА. Карано выступала с 2006 по 2009 год, а вершиной её карьеры в смешанных единоборствах стал бой с Крис Сайборг за титул чемпионки Strikeforce, в котором Джина проиграла TKO в первом раунде. Этот поединок принёс Карано самый большой гонорар в её ММА-карьере — $ 100 тыс. Копейки по нынешним меркам, но Сайборг, например, заработала $ 25 тыс . Кроме того, невозможно переоценить влияние Карано на популярность женских ММА в целом, несмотря на то что гонорары были низкими. К слову, Роузи пришла в смешанные единоборства только в 2010-м, а через год начала выступать по профессионалам.

Карано после боя с Сайборг не выступала, однако в 2015 году она рассказала, что в UFC ей предложили $ 1 млн за поединок с Рондой Роузи . Тогда Джина попросила полгода, чтобы уйти из Голливуда и полноценно подготовиться. В итоге Дана Уайт стал публично говорить о приходе Карано, а потом допустил нелепую ошибку. Джине пришло сообщение: «Эта **** не собирается нас динамить». Та написала: «Кажется, вы отправили это не тому человеку». Дана ответил: «Не думаю».

Позже Уайт сам возложил вину за провал в переговорах на менеджера Карано. Но, так или иначе, Джина карьеру не возобновила и не получила $ 1 млн. Сейчас она возвращается спустя почти 17 лет и проведёт тот самый бой с Роузи, но уже явно за другие деньги. Ронда озвучивала только минимальные гонорары бойцов турнира, но сами девушки точно заработают гораздо больше. По словам Джо Рогана, ссылающегося на некие слухи, Фрэнсис Нганну и Нейт Диаз получат за свои бои $ 20 млн и $ 10 млн соответственно . Бой Роузи — Карано и вовсе возглавляет ивент, а по рангу не сильно уступает поединкам Нганну — Линс или Диаз — Перри, так что и они, вероятнее всего, получат от $ 10 млн.

Джина Карано Фото: Sarah Stier/Getty Images

Для Роузи это почти наверняка последний бой, она уже об этом говорила: «С меня хватит. Разве что произойдёт нечто такое, что заставит нас с Джиной провести трилогию. А так… Я пообещала мужу, пообещала сестре. Я всем пообещала, что это будет мой последний бой. Тем более что я хочу ещё детей. Я могу проводить время вдали от семьи. Могу заработать ещё больше денег. Но в целом это никак не скажется на нашей ситуации. А если так, то зачем? Это уже золотая болезнь. Всегда нужно помнить о том, ради кого и ради чего вы занимаетесь всем этим. Я занимаюсь ради них. И не хочу проводить время вдали от семьи, зарабатывая деньги, в которых они не нуждаются».

Скорее всего, и для Джины дело обстоит примерно так же. Так что мы увидим «последний танец» Роузи и Карано. После этого легенды окончательно уйдут, но при этом солидно пополнят свой банковский счёт напоследок.