Сносил легенд кикбоксинга, снимался в кино с Ван Даммом. Крутой Рико Верхувен

23 мая в Египте, на территории комплекса пирамид в Гизе, пройдёт вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. Его главным событием станет бой за титул чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе между обладателем пояса непобеждённым бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весах Александром Усиком и легендарным кикбоксёром Рико Верхувеном.

Конечно, анонс такого поединка вызвал неоднозначную реакцию: титулованный боксёр Усик, выигравший всё в этом виде спорта, будет драться с парнем, за плечами которого всего один боксёрский поединок. Но при этом Верхувен – огромная звезда в мире кикбоксинга, и он точно заслужил супербой с Усиком, пусть и будет в нём андердогом.

Имя: Рико Верхувен

Дата рождения: 10 апреля 1989 года

Место рождения: Берген-оп-Зом, Нидерланды

Рост: 196 см

Размах рук: 210 см

Рекорд: 66-10-1 в кикбоксинге, 1-0 в боксе

Весовая категория: тяжёлая

Прозвище: Король кикбоксинга. 10 апреля 1989 годаБерген-оп-Зом, Нидерланды196 см210 см66-10-1 в кикбоксинге, 1-0 в боксетяжёлаяКороль кикбоксинга.

Начинал с карате, а тренером был отец

Верхувен родился в небольшом городе Берген-оп-Зом в Нидерландах. Особого выбора у маленького Рико не было, кроме как пойти в единоборства по стопам отца. Йос Верхувен – бывший каратист, обладатель чёрного пояса по кёкусинкай-карате. Спортивная карьера Йоса прервалась из-за серьёзной травмы, и он решил передать свои знания и навыки сыну.

Рико с шести лет начал заниматься карате, после чего переключился на кикбоксинг: к слову, отец в своё время тоже увлекался этим видом спорта. Но, конечно, по спортивным успехам сын ушёл гораздо дальше отца.

Маленький Рико Верхувен с отцом Фото: Из личного архива спортсмена

Хотя этих успехов Рико пришлось ждать долго. Уже с детства Верхувен был крупным парнем, поэтому находить сверстников аналогичной комплекции было сложно. Часто приходилось драться со старшими соперниками, и не всегда Рико их побеждал.

«Я всегда был большим ребёнком, и мне приходилось соревноваться с детьми старше меня на два-три года. Когда тебе восемь или девять лет, то разница в два-три года существенна. В какой-то момент, примерно в 14 лет, у меня больше не осталось соперников из-за моего веса. Чтобы подраться, приходилось ехать три-четыре часа на другой конец Голландии. Тогда отец стал просто тренировать меня, и мы ждали, пока мне исполнится 16 лет, чтобы я мог участвовать в профессиональных боях», — вспоминал Верхувен.

Покорял Японию

В профессиональном кикбоксинге Рико дебютировал в 16 лет. Набирался опыта в местных лигах, за три года провёл 10 боёв – одержал восемь побед, один поединок свёл вничью и один раз проиграл. Талантливым нидерландцем заинтересовался легендарный японский промоушен К-1 – для 19-летнего парня это был большой аванс. Рико впечатлял своей антропометрией (196 см – рост и 210 см – размах рук), но ещё больше – не по годам высоким бойцовским IQ. Верхувен дрался грамотно, с нокаутёрами разбирался на дистанции, а тех, кого превосходил в физической мощи, финишировал. Молодой и техничный боец стал любимцем японской публики, одержал несколько побед на старте карьеры в новом для себя промоушене, но добиться успехов в популярном формате Гран-при не сумел.

Рико Верхувен Фото: Из личного архива спортсмена

Верхувен чередовал выступления в Японии с боями на родине. Не всё получалось идеально, однако Рико набирался опыта, прогрессировал на глазах и вырос в настоящую легенду кикбоксинга.

Главная легенда Glory

Легендой Рико стал в Glory. После финансовых проблем К-1 и банкротства японской организации именно в Glory сконцентрировались все лучшие бойцы мира. В том числе и Верхувен. Интересно, что в новой лиге Рико сразу дебютировал в Гран-при тяжеловесов, победив в первом круге известного российского бойца Сергея Харитонова. Правда, следом Верхувен уступил легендарному нидерландскому кикбоксёру четырёхкратному победителю Гран-при К-1 Сэмми Схилту, который параллельно ещё зажигал и в смешанных единоборствах.

Рико проиграл Схилту 31 декабря 2012 года – это было первое поражение Верхувена в Glory. И единственное! С тех пор нидерландец оставался непобеждённым в промоушене вплоть до официального ухода осенью 2025-го. Рико стал самым молодым чемпионом в истории лиги (24 года), набил фантастический рекорд 28-1, 13 раз защитил титул чемпиона в тяжёлом весе.

Молодой Рико Верхувен с Петером Артсом Фото: Из личного архива спортсмена

Интересно, что чемпионский пояс он завоевал в поединке с ещё одним легендарным соотечественником Петером Артсом, на боях которого рос и благодаря которому вообще увлёкся кикбоксингом. В активе Рико в Glory есть две победы в громких боях с Бадром Хари, вне титульников Верхувен побеждал Бигфута Силву, а завершил свой поход в лиге красивой победой над Артёмом Вахитовым.

Рико Верхувен Фото: MAURICE VAN STEEN/EPA/ТАСС

Боксировал один раз – 12 лет назад

При всех регалиях в кикбоксинге в профессиональном боксе Рико практически дебютант. Практически – потому что один бой по правилам бокса в его активе всё же есть. Было это, правда, больше 10 лет назад. В 2014 году он разделил ринг с Яношем Финферой. Если вы не знали о таком боксёре – то это неудивительно. Янош подошёл к тому поединку с рекордом 0-5, причём все пять боёв проиграл нокаутами.

Исключением не стал и поединок с Верхувеном. Рико значительно превосходил соперника в габаритах и физической мощи. Яношу нужно отдать должное, он не смотрел на регалии своего соперника и пытался откровенно зарубаться с Верхувеном, пока хватало сил. Но тоннаж ударов нидерландца быстро сказался, Финфера замедлился и стал пропускать жёсткие попадания. После очередной двойки Янош рухнул на пол, и, хотя и смог подняться, рефери остановил этот бой. Сложно делать по этому поединку выводы о боксёрской технике Верхувена. Бой с Финферой был давно, да и уровень Яноша с нынешним соперником Рико, мягко говоря, расходится.

Александр Усик и Рико Верхувен Фото: Mark Robinson/Getty Images

Интересно, что возвращение на боксёрский ринг должно было случиться в поединке с другим топовым тяжеловесом современности – Энтони Джошуа.

«Изначально я должен был подраться против Джошуа, [а не с Усиком]. Поединок был запланирован, однако произошла трагическая авария. Это обстоятельство всё сорвало. И логично предположить, что Эй Джею нужно было время, чтобы прийти в себя, восстановиться. Но на этом всё закончилось», — приводит слова Верхувена издание The Independent.

Звезда Голливуда

С 2014 года Рико пробует себя в кинематографе. Сначала были эпизоды в сериалах «Блеф» и «Боевое сердце», а в 2018 году Верхувен снялся с Жан-Клодом Ван Даммом в продолжении культового «Кикбоксёра» — идеальный фильм для легендарного кикбоксёра. Там же снялись Майк Тайсон, Вандерлей Силва, Роналдиньо, Хафтор Бьёрнссон – в общем, весьма спортивный каст получился.

Кадр из фильма «Кикбоксёр возвращается» Фото: Our House Films & ACME Rocket Fuel

Всего же в активе Рико 10 разных ролей. Кстати, скоро должны стартовать съёмки второй части нашумевшего фильма «Дом у дороги» с Конором Макгрегором и Джеком Джилленхолом. В продолжении фильма как раз будет сниматься Верхувен.