Форма – как на пике карьеры. Нейт Диаз феноменально перезагрузился перед боем в MVP

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Организаторы подготовили мощный кард соревнований, который изобилует громкими именами. Очень любопытно будет последить за возвращением Нейта Диаза. Один из главных гангстеров в истории смешанных единоборств возвращается в клетку. Противостоять ему будет Майк Перри, который давно и крайне удачно проявляет себя в кулачных боях. Поэтому поединок представляет большой интерес. Фанаты с нетерпением ждут ожесточённую рубку. Особенно на фоне того, что оба парня – лютые ударники.

Стоит отметить, что после анонса боя большим фаворитом шёл Перри. И у этого есть свои причины. Он активен в лиге Bare Knuckle FC, причём катком проходится практически по всей оппозиции. Платиновому всего 34 года. А в MMA у него был неплохой рекорд – 14-8. Да, звёзд с неба парень не хватал. Но сейчас в ударке выглядит максимально крутым и опасным. А вот Диаз в свои 41, кажется, смотрится не так увесисто. Он провёл последний официальный поединок в смешанных единоборствах в 2022 году . Победил Тони Фергюсона, который уже тогда откровенно «плыл» и не мог никого одолеть. А на финишном отрезке в UFC выдал статистику 1-2.

Продолжил Диаз выступать в боксе. Но там успехи были не самыми однозначными. Джейку Полу Нейт, например, проиграл. Причём столкнулся с хейтом за то, что не показал ничего особенного. И уступил единогласным вердиктом. В итоге Гангстер перезагрузился и в 2024 году провёл поединок с Хорхе Масвидалем. В том бою Диаз оказался сильнее оппонента большинством голосов рефери. А затем ушёл в тень. И не было понимания, в каком именно состоянии вернётся Нейт. Даже во время карьеры в UFC он не всегда был в праймовой форме. Связано это было с вредными привычками и довольно развязным образом жизни. Однако, похоже, боец решил прилично удивить всех.

41-летний Нейт Диаз показал впечатляющую физическую форму перед поединком на турнире MVP

Нейт показал действительно феноменальную физическую форму – крепкий корпус, шикарная мускулатура. Такого не было даже в лучшие годы в UFC. Видимо, он действительно настроен решительно. Очевидно, Диаз вряд ли бы так мощно готовился к единичному выходу в клетку. Похоже, Нейт рассчитывает вновь быть активным. А может, и вернуться в лучший промоушен на планете: «Рад вернуться в строй. Время пришло. Не забывайте, с чего всё началось. В ближайшие 10 лет я планирую сделать ещё очень многое, где бы я ни находился . Пора снова поднять планку, так что готовьтесь к новым победам снова и снова до скончания времён».

Интересных вызовов для Диаза – полно. Но, пожалуй, самый огненный – закрытие трилогии с Конором Макгрегором. Особенно на фоне того, что Ноториус практически вернулся в UFC, одной ногой уже там. Напомним, Нейт победил Конора удушающим приёмом на турнире UFC 196, который прошёл в марте 2016 года, а уже в августе того же года ирландец взял реванш, одержав победу раздельным судейским решением. Сам Макгрегор уже выразил желание вновь встретиться с американцем: «Я хотел бы увидеть его снова в ММА, я должен ему бой. Я должен Нейту третий бой, у меня есть обязательства перед ним. Он дал мне матч-реванш, в котором я победил, я точно обязан ему трилогией».

Диаз продемонстрировал очень правильный подход к подготовке. И это видно по его актуальной физической форме. Предстоящий поединок ответит на вопрос о будущем Нейта. Если он закатит яркую рубку и победит, то вполне можно будет рассчитывать на громкие вызовы. А вот если проиграет… Тогда мир может увидеть и перчатки, которые упадут в центр октагона.