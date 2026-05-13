Кто помнит, как дралась Карано? Мы изучили её бои

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Главным событием вечера станет поединок легендарных Ронды Роузи и Джины Карано. Девушки возвращаются в ММА после длительного простоя.

Карано – звезда, которая так и не раскрылась до конца в смешанных единоборствах. И от её карьеры у многих остались смешанные чувства. С одной стороны, было большое количество ярких и красивых побед. С другой, первая же реально жёсткая проверка на прочность обернулась провалом. И после этого девушка больше не выходила в клетку. Вспоминаем, как дралась Джина.

Имя: Джина Карано

Дата рождения: 16 апреля 1982 года

Место рождения: Даллас, Техас, США

Рост: 173 см

Размах рук: 169 см

Рекорд: 7-1

Весовая категория: женский лёгкий вес

На данный момент Карано имеет профессиональный рекорд 7-1 . Всё это было набито за три года – с 2006 по 2009 год. Причём стартовала девушка со статистики 7-0. На протяжении долгого времени она шла непобеждённой. Выступала спортсменка в лигах WEF, WPFC, Strikeforce и EliteXC. Сильной чертой Джины являлось сбалансированность. При этом девушка отличалась внимательностью и осторожностью в начальных раундах. Лишь дважды она финишировала оппонентов быстро. Причём там уровень соперниц был достаточно низким. В первом случае девушка оформила нокаут, во втором – сабмишен.

При этом в партер Карано не особенно стремилась. Она старалась работать в стойке. И там наносила огромное количество ударов. Работала быстрота рук, которая позволяла добиваться накопительного эффекта. У Джины не было запредельного нокаутирующего удара. Но это получилось компенсировать скоростью и техникой. В итоге на четыре досрочные победы (три – нокаутом) пришлось лишь три успешных решения судей. Кроме того, у девушки была очень неплохая база кикбоксинга. И она очень любила обрабатывать соперниц ударами ног по корпусу. Зачастую все удары дополнялись шикарными хай-киками. Поэтому атаки Карано всегда представляли большую опасность. При этом нужно отметить, что особенно медийных соперниц у неё не было. Да, были крепкие оппонентки. Келли Коболд в итоге набила шикарный рекорд — 19-3-1. Но при этом на новый уровень она вышла только позже — когда билась против Сайборг.

Следующим показательным моментом стало то самое единственное поражение. Оно позволило увидеть слабые места. Именно в этом поединке и сказалось то, что девушка не особенно любит возиться в партере. Она решила принять бой с Крис Сайборг Жустино в стойке. И бразильянка поймала кураж очень быстро. Поединок завершился на последней секунде первого раунда. Работала Джина откровенно плохо, всего лишь 42% точности . При этом было выброшено 33 акцентированных удара. А цели достигло 14 атак. С такими показателями было сложно рассчитывать на итоговый успех. На это у Сайборг пришлось 40 акцентированных ударов при точности в 82%. Этого за глаза хватило для того, чтобы нокаутировать Карано.

Джина всегда была яркой и интересной. Даже в важнейшем поединке в своей карьере она действовала дерзко и мощно, не захотела уходить в глухую оборону. А тем более пытаться сдерживать оппонентку в партере. Поэтому и влюбляла в себя болельщиков. А ещё одним важным моментом в стиле Карано было желание акцентированно работать по голове. Да, корпус также обрабатывался. Но далеко не так активно. В частности, в том самом поединке против Сайборг 12 из 14 точных атак пришлось именно в голову.

Крис Сайборг и Джина Карано Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

Вот такой была Карано раньше – минимум защиты, максимум агрессии. Очень акцентированная работа по голове, подключение хай-киков и лоу-киков. Но сейчас мир смешанных единоборств может увидеть совсем другую Джину. Прошло почти 17 лет с того момента, когда она в последний раз выходила в клетку.