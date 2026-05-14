Ронда Роузи – Джина Карано: пресс-конференция 15 мая 2026, прямая онлайн-трансляция, турнир MVP, Джейк Пол

Пресс-конференция MVP: легендарная Ронда снова заденет Дану Уайта? LIVE
Сергей Сорокин
Ронда Роузи
А ещё Роузи ждёт противостояние на микрофоне с Джиной Карано.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Главным событием вечера станет поединок легендарных Ронды Роузи и Джины Карано. Девушки возвращаются в ММА после длительного простоя.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Ронда Роузи
Не началось
Джина Карано

В соглавном событии турнира выступит экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, недавно покинувший лигу PFL. Его оппонентом станет бразилец Фелипе Линс.

Прочие бои 2026. MVP
Фрэнсис Нганну — Филипе Линс
17 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Филипе Линс

Выступит в рамках ивента ещё одна большая звезда — Нейт Диаз сразится с Майком Перри, который добился немалых успехов в кулачных боях после ухода из UFC.

А в ночь с 14 на 15 мая состоится пресс-конференция перед турниром. На ней главные звёзды получат очередную возможность высказаться и задеть друг друга. Кроме того, соперники проведут стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Джина – опасная ударница:
Кто помнит, как дралась Карано? Мы изучили её бои
Где смотреть пресс-конференцию перед турниром MVP Дата и время пресс-конференции перед турниром MVP Где смотреть турнир MVP с главным боем Роузи – Карано Дата и время дебютного турнира MVP Полный кард турнира MVP
Live Сергей Сорокин

❌ Мокаев должен был выступить на турнире, но в итоге выбыл

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев не выступит на турнире MVP MMA. Британо-российский боец снялся с поединка против Адриано Мораеса, на замену выйдет непобеждённый Фуми Энкута (11-0). Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию перед турниром MVP

Пресс-конференцию перед турниром покажет платформа Netflix. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

09:47 Сергей Сорокин

🤔 Чемпионка UFC Харрисон раскритиковала предстоящий бой Роузи и Карано

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон высказалась о карде турнира промоушена, созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола, Most Valuable Promotions (MVP).

«Лучший кард в истории единоборств», вы не слышали? (смеётся) Роузи заявила, что это лучший женский бой всех времён. Сколько Джине? Она не дралась 17 лет. Да заткнитесь вы», — сказала Харрисон на YouTube-канале Death Row MMA with Jorge Masvidal.

09:47 Сергей Сорокин

Дата и время пресс-конференции перед турниром MVP

Пресс-конференция перед турниром MVP состоится в ночь с 14 на 15 мая. Она начнётся в 04:00 по московскому времени.

09:46 Сергей Сорокин

😉 Даже минимальный гонорар — солидный

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи раскрыла минимальную сумму выплат для участников предстоящего турнира Most Valuable Promotions.

«Одна вещь, которой я действительно горжусь на этом турнире – это то, что абсолютный минимум, с которым уйдёт любой боец, даже если у него нет большого послужного списка и он проиграет, составляет $ 40 тыс. Если ты дерёшься три раза в год, это уже значительно больше прожиточного минимума, а UFC этого сказать не может. Я надеюсь, что каждый, кто сегодня здесь находится, получит самый большой гонорар в своей карьере», — цитирует Роузи Fight Time.

09:46 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир MVP с главным боем Роузи – Карано

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

09:46 Сергей Сорокин

🤑 Netflix повысил цены на подписку перед боем Роузи — Карано

Стриминговая платформа Netflix увеличила стоимость всех тарифных планов незадолго до турнира MVP, главным событием которого станет возвращение Ронды Роузи. Об этом сообщает MMAMania, Экс-чемпионка UFC встретится с Джиной Карано 16 мая в Лос-Анджелесе. В карде также примут участие Фрэнсис Нганну, Нейт Диас и Жуниор дос Сантос. Турнир будет эксклюзивно показан на Netflix.

Новые цены для подписчиков в США:

Стандартный с рекламой — $ 8,99 в месяц (прежняя стоимость — $ 6,99).

Стандартный без рекламы — $ 19,99 (было $ 15,49).

Премиум без рекламы — $26,99 (было $22,99).

Повышение цен произошло на фоне подготовки к масштабному шоу MVP, которое станет одним из самых громких событий в женских ММА за последние годы. Напомним, Роузи завершила карьеру в 2016 году после двух поражений нокаутом, а Карано не выходила в клетку с 2009 года.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время дебютного турнира MVP

Дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions состоится в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США. Его старт запланирован на 01:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 04:00 мск.

09:46 Сергей Сорокин

😁 Коган: те, кто будет смотреть турнир MVP, особо не ждёт там боёв высокого класса

Вице-президент Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высказался о появлении нового промоушена смешанных единоборств Most Valuable Promotions (MVP), созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола.

«У таких лиг, как UFC, PFL, ACA [есть] цели развить бойцов, поднять их по рейтингам, а потом сводить лучших между собой в боях за титул. А у MVP формат больше такой: взять звезд, бойцов, которых знают, создать шоу для фанатов. Необязательно, что они захотят это смотреть из-за того, что там конкурентные бои. Кто-то просто был фанатом Роузи, кто-то фанатом Карано или Диаза. Это просто другой формат турнира. Те, кто будет смотреть турнир, особо не будут ждать боёв высокого класса», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

09:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира MVP

  • Ронда Роузи – Джина Карано;
  • Фрэнсис Нганну – Филипе Линс;
  • Нейт Диаз – Майк Перри;
  • Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;
  • Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;
  • Фуми Энкута – Адриано Мораес;
  • Намо Фазил – Джейк Бабиан;
  • Давид Мгоян – Альберт Моралес;
  • Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.
