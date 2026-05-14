Бой с Линсом – разминка для Нганну. Фрэнсис ещё пошумит перед пенсией

В ночь с 16 на 17 мая в США состоится масштабный турнир по смешанным единоборствам от промоушена Джейка Пола — MVP MMA 1. В карде вечера будет много интересных поединков, особое внимание приковывает возвращение в клетку одного из самых опасных тяжеловесов планеты Фрэнсиса Нганну. Экс-чемпион UFC встретится с бразильцем Филипе Линсом.

В марте Нганну объявил о своём уходе из PFL, где почти за три года контракта провёл только один бой – нокаутировал Ренана Феррейру. Фрэнсис обвинил в том, что выступал так редко, сам промоушен и присоединился к лиге Джейка Пола. Анонса поединка Хищника долго ждать не пришлось – Нганну стал одной из главных звёзд первого ММА-турнира лиги Пола, а в соперниках у него оказался Филипе Линс.

Конечно, многие ожидали для Нганну совершенно иной оппозиции. Всё-таки Линс – боец другого калибра. В Bellator Филипе чередовал победы с поражениями, в том числе был нокаутирован Вадимом Немковым. В PFL дела у бразильца обстояли лучше, в 2018 году он выиграл Гран-при и даже получил приглашение в UFC. В лучшей лиге мира Линс стартовал с двух поражений, которые сподвигли его на смену дивизиона. Последние четыре поединка Филипе провёл в полутяжах, во всех одержал победы, но не впечатлил руководство лиги и не получил новый контракт.

41-летний полутяж с двухлетним простоем – новый соперник для Нганну. Согласитесь, не очень впечатляет? Однако Фрэнсису нужен был разминочный бой. Бывший чемпион UFC и сам не выступал полтора года, так что надо не только продемонстрировать актуальную форму, но и снова напомнить о себе.

Полагаем, Линс вряд ли составит конкуренцию Фрэнсису, а успешное возвращение Нганну вновь породит разговоры о по-настоящему больших боях. Нганну 39 лет, карьера близится к завершению, однако есть ощущение, что Фрэнсис ещё не сказал последнего слова. Во всяком случае, у Хищника точно есть варианты, которые будут куда более привлекательными для фанатов.

Конечно, в первую очередь речь о Джоне Джонсе. Да, разговоры об этом поединке уже многих утомили, но, кажется, он всё ещё реален. Джонс наверняка затаил обиду из-за отсутствия в карде турнира в Белом доме, да и слова Даны Уайта в адрес Костлявого были малоприятными. Теперь с трудом верится в возвращение Джона в UFC, при этом Джонс постоянно говорит, что не против провести ещё как минимум один громкий поединок. Громче, чем с бой с Нганну, точно ничего не придумать – и, кажется, у Джейка Пола есть все возможности, а главное – желание, организовать такой поединок. После того как он устроил собственный бой с Энтони Джошуа, потенциальное противостояние Джонса и Нганну в карде турнира MVP уже не кажется таким нереалистичным.

Джон Джонс (справа) обращается к Фрэнсису Нганну Фото: Cooper Neill/Getty Images

Непонятная ситуация складывается вокруг действующего чемпиона UFC в тяжах Тома Аспиналла. Британец до сих пор восстанавливается после тычка в глаз от Сириля Гана, перенёс операцию, но при этом оказался в опале у руководства лиги. Уайт завуалированно обвиняет Тома в симуляции; тот, в свою очередь, сделал ответный ход – подписал договор о сотрудничестве с Эдди Хирном. На фоне «войны» между Уайтом и Хирном такой поступок выглядит как сжигание мостов между Аспиналлом и UFC – его будущее в лиге туманно, тем более что Дана уже ввёл временный пояс в дивизионе. И, опять же, если у Тома не сложатся отношения с лучшей лигой мира, то идеальным вариантом был бы бой с Нганну. Тут Джейк Пол тоже может подсуетиться, предложить хороший гонорар и получить в кард своего турнира бой с приставкой «супер». А учитывая связи Аспиналла с Хирном, Том и Фрэнсис могут провести и поединок по правилам бокса – тоже вполне жизнеспособный вариант.

На следующей неделе станет известна дальнейшая судьба легендарного кикбоксёра Рико Верхувена. Нидерландец проведёт масштабный боксёрский поединок против Александра Усика и, вероятнее всего, проиграет – шансов на победу крайне мало. Однако в любом случае Рико будет на слуху – и это тоже отличный вариант для Нганну. Бойцы, кстати, уже обсуждали совместное противостояние, причём речь шла сразу о трилогии – бокс, кикбоксинг и ММА. Бой легенды кикбоксинга с одним из самых опасных нокаутёров в мире смешанных единоборств был бы интересен фанатам в любом формате, так что Верхувен точно находится в сфере интересов Нганну.

Ну и не стоит забывать о самом Джейке Поле. У него с Нганну специфические отношения: было время, когда они нелестно высказывались в отношении друг друга, теперь же Фрэнсис – одна из главных звёзд промоушена Джейка. Они уже, кстати, неоднократно высказывались про очный боксёрский поединок, и если все вышеперечисленные варианты у Нганну сорвутся, то почему бы не провести бой с блогером?

«Я никогда не считаю бой лёгким. Не заблуждайтесь на этот счёт. И вы также должны понимать, что Джейк верит в себя и в свои силы. Мы столько раз списывали его со счетов, а потом ошибались», — приводит слова Нганну портал Bloody Elbow.

Но в любом случае будущее Нганну зависит от выступления в предстоящие выходные. Если поединок с Линсом пройдёт гладко и Фрэнсис одержит прогнозируемую победу нокаутом и покажет, что находится в хорошей форме, то откроются разные варианты. Если же Нганну испытает проблемы в бою с Филипе, то, пожалуй, стоит задуматься и о пенсии.