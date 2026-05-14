Рубка суперзвёзд на фоне пирамид! Пропускать бой Усика и Верхувена — преступление

Дата и время турнира с главным боем Александр Усик — Рико Верхувен

23 мая в Египте на территории комплекса пирамид в Гизе пройдёт вечер профессионального бокса The Ring: Glory in Giza. Точное время начала будет известно позднее.

В главном событии турнира действующий чемпион мира по трём версиям в супертяжёлом весе Александр Усик будет защищать пояс WBC в поединке с титулованным кикбоксёром Рико Верхувеном, на счету которого пока лишь один бой на профессиональном ринге.

В соглавном событии вечера за вакантный пояс WBO во втором среднем весе будут биться непобеждённые Хамза Шираз и Алем Бегич.

Прямая трансляция турнира с главным боем Александр Усик — Рико Верхувен

Правами на трансляцию турнира владеет стриминговый сервис DAZN. На данный момент нет информации о том, будет ли легальная трансляция турнира в России. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира с главным боем Александр Усик — Рико Верхувен

Александр Усик — Рико Верхувен

Хамза Шираз — Алем Бегич

Шахрам Гиясов — Джек Кэттеролл

Фрэнк Санчес — Ричард Торрес-младший

Мизуки Хирута — Май Солиман

Басем Мамдух — Джамал Талли

Махмуд Мобарк — Майкл Каляли

Омар Хикал — Али Ссурункума

Материалы о турнире с главным боем Александр Усик — Рико Верхувен

Прогнозы на бой Александр Усик — Рико Верхувен

Бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов объяснил, как нидерландец Рико Верхувен может победить 39-летнего украинца Александра Усика в бою по боксу, который состоится 23 мая в Гизе (Египет) и на кону которого будет стоять титул WBC в супертяжёлом весе.

«Это было неожиданно для всех любителей единоборств, боксёров. Я думал, что в теории такой бой может состояться в формате выставочного поединка. Но здесь будет на кону титул, и ставки высоки. Для Верхувена это будет очень сложная задача – победить. Сейчас Усик лучший боксёр вне зависимости от весовых категорий. Конечно, если бы поединок проходил по правилам кикбоксинга, то шансы у Верхувена были бы велики. Но здесь разные уровни. Хотя всякое бывает, это тяжёлый вес. Тем более Рико — это не классический боксёр, с которыми привык боксировать Усик. У Верхувена другая техника, не похожая на классическую боксёрскую. Здесь могут быть тоже сюрпризы.

Я думаю, что у Рико хорошая команда и они знают, что нужно делать, какой план строить на бой. Мне кажется, что Рико надо работать в нестандартной технике с Усиком. Маловероятно, что Верхувен сможет перебоксировать его, поскольку Александр очень хорошо двигается на ногах, чувствует дистанцию, и у него отличная защита. Здесь Верхувену надо придерживаться нестандартного, даже корявого бокса. Для своего веса Рико очень хорошо дышит, передвигается, и скорость у него тоже отличная», — сказал Вахитов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну также высказался о предстоящем поединке.

«Усик победит. Возможно, это будет не технический нокаут, а решение… Сколько раундов? 10 или 12? Вопрос в том, сможет ли Рико выдержать 10 раундов против Усика. Он кикбоксёр. Склоняюсь к судейскому решению. Давайте дадим ему шанс», — сказал Нганну в подкасте Pound-4-Pound.

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе нидерландец Алистар Оверим высказался насчёт предстоящего боя по правилам бокса.

«Я очень жду этого боя. Буду там [в Египте] и, возможно, стану одним из комментаторов. Усик — абсолютный чемпион, особенный боец, а Рико был чемпионом Glory на протяжении 10 лет. Я рад этому поединку, а также за Верхувена, поскольку в Glory у него больше не было вызовов, так что с этим было покончено и оставалось только гадать, что он будет делать дальше. Я слышал, будто Верхувен присматривался к UFC, но не вижу для него там будущего. Ему остаётся либо ММА, либо бокс. На мой взгляд, у него больше шансов в боксе, и то, что он бросил вызов абсолютному чемпиону, — это прекрасно. Это будет бой за наследие. Для Рико противостояние с Усиком многое значит. Браво ему за то, что он стремится к этому.

В бою у каждого есть шанс на победу. И если посмотреть на вес, то Рико будет намного тяжелее. Он аутсайдер, однако при этом крупнее Усика и привык побеждать. Я считаю, что это отличный ход. Бой для него будет непростым, но для него и для Нидерландов в целом это захватывающее событие», — приводит слова Оверима портал Yahoo Sports.