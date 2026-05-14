Малыхин противится неизбежному. Но демонстрирует героическую верность

15 мая в Бангкоке (Таиланд) состоится турнир ONE Friday Fights 154 с титульным реваншем в тяжёлом весе между обладателем пояса Умаром Кейном и чемпионом лиги в среднем и полутяжёлом дивизионах Анатолием Малыхиным.

Конечно, основное внимание зрителей будет приковано именно к главному поединку вечера. Малыхин и Кейн впервые встретились в ноябре 2024 года, тогда Анатолий выходил на поединок большим фаворитом, будучи непобеждённым бойцом, владеющим сразу тремя поясами организации. Однако Кейн не просто дал тяжёлый бой Малыхину и стал первым соперником россиянина, который добрался с ним до решения, но и вовсе одержал победу и нанёс Анатолию первое поражение в карьере. После этого в карьере Сладкого случился очень долгий простой. Однако промоушен парень по-прежнему не покидает.

Малыхин часто высказывается на разные темы перед реваншем. Исключением не стал и вопрос о возможной смене промоушена. В очередной раз пошли разговоры о том, что Анатолия ждут в других лигах. Но Сладкий остаётся непреклонным: «Босс (глава лиги One Championship Чатри Ситйодтонг. — Прим. «Чемпионата») меня подобрал, когда я никому не был нужен. А он мне сделал все условия, дал хорошую работу. Всё дал, о чём я мечтать и не мог! Дал всё для моей семьи! Вы думаете, если мне чуть больше денег предложили, чуть получше рекламу – я должен здесь всё оставить и пойти туда? Забыть всё, что для меня сделано? Что меня подобрали, когда я был никому не нужен? Когда босс сам мне скажет: «Всё, Анатолий, ты не нужен, мы с тобой доработали», тогда, может быть, я буду рассматривать другую лигу. На данный момент такого варианта нет».

Изначально казалось, что Малыхин действительно демонстрирует героизм, который обязательно будет оцениваться по достоинству. Такую верность действительно тяжело найти. Особенно тогда, когда у лиги ONE FC полно топовых конкурентов. Поэтому тот же Ренье де Риддер, который как раз и проигрывал Анатолию, давно перебрался в UFC, где на первых порах выступал максимально успешно. Другие парни уходят на покорение PFL. И там выглядят вполне прилично. А со Сладким складывается какая-то странная ситуация. Кажется, что на данный момент это превращается в ситуацию, где обе стороны мучат друг друга.

Выглядит всё так, будто Малыхин находится в заложниках у своего спасителя. Да, некогда Ситйодтонг действительно дал россиянину многое. Но это не значит, что Анатолий должен всю свою жизнь посвятить именно промоушену ONE. Причём оставаться в нём даже тогда, когда всё идёт совсем плохо. Для промоушена Малыхин тоже стал непростым активом. Он совершенно точно один из самых дорогих бойцов лиги. И за его поединки нужно платить соответствующе. Кроме того, не совсем понятно, как выстраивать дальнейшую карьеру Анатолию. Два дивизиона были полностью зачищены, в третьем есть прекрасная возможность вернуть себе чемпионский пояс. В итоге реальной оппозиции, кроме Кейна, наверное, и не осталось.

Перед реваншем с Умаром простой россиянина составил 16 месяцев. Для любого бойца это ситуация, которая совершенно точно выходит за рамки. А особенно для возрастного. Не стоит забывать, что Малыхину – 38 лет. И хотелось бы, чтобы Анатолий почаще выходил на поединки. Вместо этого – три поединка за три года. И долгие периоды без боёв, за которые можно и «заржаветь». Конечно, раз Малыхин сидит и никуда не дёргается, то вряд ли он испытывает серьёзные проблемы с деньгами. Видимо, на хлеб Анатолий давно заработал. Но при этом всё равно должна быть спортивная мотивация. Да, в лиге ONE Сладкий добился, похоже, абсолютно всего. Тройное чемпионство – лучшее тому подтверждение. Однако есть ведь и другие вершины.

АНАТОЛИЙ МАЛЫХИН Фото: onefc.com

Сейчас у Анатолия профессиональный рекорд 14-1. И есть возможность сделать этот показатель более увесистым совсем скоро. Малыхин провёл славную карьеру в промоушене ONE FC. И теперь одна из интриг заключается в том, не станет ли предстоящий поединок в лиге последним. Есть ощущение, что это практически неизбежно.