Главная Бокс/ММА Статьи

Бой Анатолий Малыхин — Умар Кейн: 15 мая 2026, прямая онлайн-трансляция, смотреть, турнир ONE, лайв

One Friday Fights 154: долгожданный реванш! Малыхин идёт возвращать свой пояс. LIVE
Яхья Гасанов
Анатолий Малыхин — Умар Кейн 2
Сможет справиться с Кейном со второй попытки?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

15 мая в Бангкоке, Таиланд состоится турнир One Friday Fights 154 & The Inner Circle. Ивент пройдёт в двух частях — откроют программу четыре поединка в рамках The Inner Circle. Главным событием станет титульный реванш в тяжёлой весовой категории — действующий чемпион Умар Кейн будет биться с россиянином Анатолием Малыхиным.

Прочи бои 2026. ONE
Умар Кейн — Анатолий Малыхин
15 мая 2026, пятница. 15:30 МСК
Умар Кейн
Не началось
Анатолий Малыхин

Впервые они бились в ноябре 2024 года и тогда Кейну удалось всех удивить, одержав победу решением судей. После этого бойцы не бились и только ждали реванша.

По завершению четырёх поединков в рамках The Inner Circle состоятся поединки One Friday Fights, где бойцы будут выступать по правилам муай-тай и кикбоксинга.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Малыхин остаётся в One, несмотря на простои:
Live Яхья Гасанов

🤝 Малыхин объяснил, почему не собирается уходить в UFC

«Босс (глава лиги One Championship Чатри Ситйодтонг. — Прим. «Чемпионата») меня подобрал, когда я никому не был нужен. А он мне сделал все условия, дал хорошую работу. Всё дал, о чём я мечтать и не мог! Дал всё для моей семьи! Вы думаете, если мне чуть больше денег предложили, чуть получше рекламу – я должен здесь всё оставить и пойти туда? Забыть всё, что для меня сделано? Что меня подобрали, когда я был никому не нужен?

Когда босс сам мне скажет: «Всё, Анатолий, ты не нужен, мы с тобой доработали», тогда, может быть, я буду рассматривать другую лигу. На данный момент такого варианта нет», – сказал Малыхин в интервью на YouTube-канале «Слава Шуклин и Креативный Бизнес».

08:51 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с боем Малыхин — Кейн

Бои турнира можно посмотреть на сайте ONE Championship и на официальном YouTube-канале промоушена. Также поединки вечера покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Боец».

08:50 Яхья Гасанов

😈 Умар Кейн: Малыхин никогда не победит меня

«Я изменил всё, улучшил каждое качество. Идёт новый Умар. Будьте уверены, я стану сильнее, мощнее и быстрее. В то же время Анатолий тоже станет лучше. Было бы ошибкой недооценивать его. Он замолчал, потому что знает: я лучше. Он не говорит сейчас, потому что боится. Если он будет говорить, а потом проиграет, это будет нехорошо для него. Не поймите меня неправильно, он хороший боец. Но после встречи с ним я знаю, что мы не на одном уровне. Между нами большая разница. Он никогда не победит меня», — приводит слова Кейна ONE Championship.

08:49 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с боем Малыхин — Кейн

Турнир ONE Friday Fights 154 пройдёт 15 мая в Бангкоке, Таиланд. Ивент стартует в 14:30 мск, бой Анатолия Малыхина ориентировочно начнётся в 15:30.

08:47 Яхья Гасанов

🤔 Малыхин: не воспринимаю бой с Кейном как реальное поражение. Хочу забрать пояс

«Я не воспринимаю наш первый бой как моё реальное поражение. Я просто хочу забрать мой пояс. Он достался ему по ошибке, он удерживает его временно. Что касается моего места в истории, то пусть люди решают этот вопрос», — приводит слова Малыхина пресс-служба One Championship.

08:46 Яхья Гасанов

Кард турнира One с боем Малыхин — Кейн

  • Анатолий Малыхин – Умар Кейн
  • Кейд Руотоло – Хироюки Тецука
  • Суперлек – Абдулла Даякаев
  • Мия Треворроу – Кокоз
