Ломаченко решил вернуться на ринг. Почему это может быть ошибкой?

В мае 2024 года, чуть больше двух лет назад Василий Ломаченко последний раз выходил на профессиональный ринг. Тогда он без особых проблем разобрался с Джорджем Камбососом, удосрочил австралийца в финальных раундах и завоевал титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF. Тогда перед Ломой открылись перспективные варианты с точки зрения денег и хайпа — Шакур Стивенсон и Джервонта Дэвис.

Василий вроде бы был готов на бой с любым из них, но пауза затянулась, а потом пошли новые инсайды. Ломаченко «из-за отсутствия мотивации» отказался от поединка с Джервонтой, а Боб Арум сообщил, что Василий точно не вернётся до 2025 года. Затем стало известно, что у боксёра есть травмы, которые могут вынудить его завершить карьеру. В итоге в июне 2025-го Ломаченко официально сообщил, что завершает карьеру : «В жизни любого боксёра наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. В первую очередь хотел бы поблагодарить Господа нашего Иисуса Христа за всё, что он для меня сделал. И вёл маленького, тщеславного парня своей дорогой, которая показала, что признание, история и легендарность — это не сама цель бытия. Благодарен за все победы, неудачи на ринге и в жизни. Рад тому, что в конце карьеры пришло понимание, в какую сторону должен двигаться человек. Победить не на ринге, а побороть ветхого человека. И в конце обрести свою награду».

Уже спустя несколько месяцев Ломаченко подчёркивал, что завершил карьеру не из-за травм, а из-за отсутствия мотивации — Василий понял, что уже не станет абсолютным чемпионом мира, а именно это было его конечной целью в профессиональном боксе.

Однако долго наслаждаться пенсией Лома не стал, и спустя почти год стало известно, что 38-летний боксёр возобновит карьеру и ориентировочно должен вернуться на ринг осенью 2026 года . Пока нет понимания ни по возможным соперникам, ни даже по весовой категории, в которой Василий планирует выступать. Уходил он чемпионом в лёгком весе, где сейчас правят Рэймонд Мураталья, подхвативший пояс IBF после ухода Ломаченко Джервонта Дэвис, который не дрался больше года, и Абдулла Мейсон, один из самых опасных и талантливых боксёров последних лет. В WBC сейчас нет чемпиона в лёгком весе, но временным поясом владеет Ядиер Эррера.

Двум последним 22 и 23 года соответственно, и 33 нокаута в 38 боях на двоих. Крайне опасные вызовы для Ломаченко, который уже перешёл в разряд ветеранов, да и двухлетний простой не помогает. Несмотря на весь невероятный талант Василия, природу не обмануть, и с возрастом скорость и рефлексы ухудшаются, а это важная часть стиля Ломы. Можно попробовать выбить бой с Муратальей, у которого пока нет назначенного соперника. Пока это самый вероятный соперник.

В теории можно и подняться в весе, тем более уже поступил вызов от Кейшона Дэвиса, пообещавшего нокаутировать Ломаченко. Но это тоже сомнительное удовольствие. Несколько лишних «килограммов» тоже скажутся на движении и скорости, а там ещё и будут соперники, которые бьют потяжелее. Так что поиск подходящего оппонента может оказаться более затруднительным, чем кажется.

Важный момент — у Ломаченко истёк контракт с Top Rank и он стал свободным агентом . В таком же статусе сейчас, например, пребывает Александр Усик, и ему удаётся выбивать себе денежные поединки. Возможно, и Ломаченко рассчитывает на солидные гонорары, из которых не придётся отчислять проценты промоутерам. Большое имя у Ломы есть, можно ждать хороших предложений, например, от Турки Аль аш-Шейха. А если появилась возможность выйти с пенсии и хорошо заработать, то возвращение Ломаченко вполне можно понять. Мечту об абсолютном чемпионстве он тоже, скорее всего, уже отпустил.

Другое дело, что бывший чемпион мира мог переоценить свои возможности. Это всё равно слишком долгий простой в таком возрасте, плюс ко всему были травмы и накопленный урон за все эти годы выступлений. В пользу Ломаченко говорит только его мастерство, однако иногда его недостаточно, и может получиться так, что возвращение станет ошибкой и обернётся серьёзным разочарованием. Такого исхода для талантливейшего боксёра совсем не хотелось бы.