Хабиб и Конор отдыхают. Малыхин разбил огромного сенегальца и «заварил» массовую драку

15 мая в Бангкоке (Таиланд) прошёл турнир ONE Friday Fights 154 с титульным реваншем в тяжёлом весе между обладателем пояса Умаром Кейном и чемпионом лиги в среднем и полутяжёлом дивизионах Анатолием Малыхиным. Конечно, основное внимание зрителей было приковано именно к главному поединку вечера. Малыхин и Кейн впервые встретились в ноябре 2024 года, тогда Анатолий выходил на поединок большим фаворитом, будучи непобеждённым бойцом, владеющим сразу тремя поясами организации. Однако Кейн не просто дал тяжёлый бой Малыхину и стал первым соперником россиянина, который добрался с ним до решения, но и вовсе одержал победу и нанёс Анатолию первое поражение в карьере. После этого в карьере Сладкого случился очень долгий простой. А теперь россиянин выходил, чтобы оформить такой желанный реванш.

38-летний Анатолий подходил к поединку с рекордом 14-1. Он очень долгое время шёл непобеждённым. И в ONE FC успел насобирать сразу три пояса. Особняком, естественно, стояли две победы над Ренье де Риддером. Причём оба раза россиянин «переехал» оппонента досрочно. Но при этом последний поединок получился разочаровывающим. Кейн смог остановить победную поступь Малыхина. Сладкий выглядел неплохо, бой получился близким. Однако в итоге судьи отдали победу Умару раздельным решением. Поэтому теперь россиянин выходил с одной мыслью – поквитаться с настоящим гигантом.

Сенегалец имел профессиональный рекорд 7-1. Его единственное поражение случилось в 2021 году. Тогда Умар уступил Кириллу Грищенко техническим нокаутом. С того момента Кейн успел оформить четыре победы. Примечательно, что трижды поединки добирались до решений. 34-летнего африканца вряд ли можно называть лютым нокаутёром. Но четыре из семи своих побед он всё-таки забрал досрочно. Правда, последние годы сложились для него не так просто, как этого хотелось бы самому бойцу. Он должен был встретиться с россиянином в реванше раньше. Но попал в аварию и был вынужден пройти довольно долгую процедуру восстановления.

С активности начал именно Малыхин. Он зажал Кейна в углу. Но Умар очень уверенно отвечал своими атаками. И не выглядел испуганным. Напротив, у него получалось очень грамотно действовать в обороне. В итоге Анатолий принял решение искать момент и много финтить. Несколько тяжёлых ударов залетели ему прямо в голову. А Кейн пытался показать, что атаки от россиянина его не пугают. Сам же сенегалец классно использовал фронт-кики. Это позволило разорвать дистанцию. Африканец продемонстрировал, что выбрал оборонительный геймплан с акцентом на контратаки. Под занавес раунда интереснее выглядел именно Анатолий.

Во второй пятиминутке продолжилось тотальное давление от Малыхина. Он демонстрировал потрясающую заряженность. И раз за разом показывал, что хочет рубиться, не собирается действовать пассивно. А вот Умар, напротив, раз за разом уходил в угол и терпел. Анатолия начало это раздражать. И не только его. Рефери призвал Кейна к активности. В итоге лишь под занавес раунда сенегалец всё-таки пошёл в атаку. И донёс несколько тяжёлых атак. Однако Малыхин пережил этот момент спокойно, без лишних трудностей. А на последней минуте судья даже начал угрожать оппонентам «жёлтыми карточками».

В третьем раунде рисунок немного изменился. Умар бросился в атаку и постарался донести несколько опасных ударов. Но после этого Кейн вновь включил эконом-режим. А Малыхин был вынужден вновь зажать оппонента в углу. Умара, казалось, это полностью устраивало. Правда, несколько атак он всё-таки пропустил. Однако в целом чувствовалось, что всё под полнейшим контролем от сенегальца. Опасность заключалась лишь в том, что рефери всё-таки мог привести в исполнение свою угрозу. А ещё у Анатолия открылось рассечение, что выглядело тревожным фактором.

Но в четвёртом раунде закончилось всё. Анатолий вновь зажал сенегальца в клетке. И начал давить невероятнейшим образом. В итоге Кейн стал пропускать. И откровенно «поплыл». Он буквально рухнул в угол, после чего Малыхин оформил брутальнейший финиш. А затем пошло веселье. Анатолий не сразу отреагировал на отмашку рефери об остановке поединка, хотел добить оппонента коленом. И команда сенегальца бросилась в атаку. Показалось, что парни готовы растерзать россиянина. Но за Сладкого вступились представители его команды. И началась настоящая заварушка в стиле Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Благо её получилось быстро погасить.

Малыхин одержал победу и вновь стал обладателем трёх чемпионских поясов. Казалось, что впереди очень много всего интересного. Но, к сожалению, закончилось всё обескураживающе. Анатолий объявил о завершении карьеры.