Малыхин завершил карьеру тройным чемпионом One. Мог добиться большего?

15 мая в Бангкоке, Таиланд, прошёл турнир One под названием The Inner Circle. Возглавил ивент поединок за титул чемпиона организации в тяжёлой весовой категории — Анатолий Малыхин бился в реванше с сенегальцем Умаром Кейном. В ноябре 2024 года они уже встречались, и тогда российский боец потерпел поражение, утратив пояс.

В реванше у Малыхина получалось не всё. Кейн выбрал тактику пассивного ведения боя — просто отходил в свой угол и отстреливался оттуда либо размашистыми боковыми, либо неприятными киками. Анатолий прессинговал, однако не всегда рисковал сближаться и рассчитывал на тяжёлое попадание. В четвёртом раунде россиянин добился успеха, правый прямой прилетел точно в челюсть Кейну, тот «поплыл» и получил ещё несколько добивающих ударов, после чего рефери остановил поединок и зафиксировал победу Малыхина, который снова стал тройным чемпионом организации . Кроме того, российский боец получил бонус в $ 100 тыс.

После боя Анатолий традиционно поблагодарил босса One Чатри Ситйодтонга, а затем удивил: «Я хочу сказать одно — спасибо за эти шесть прекрасных лет. Но я перестал получать удовольствие от этого дела. Спасибо вам за это прекрасное время, но я закончил. Какой же я красавчик! Всё, я уезжаю на Алтай разводить коров, собак. Устал проливать кровь, теперь я Толя-земледелец. Спасибо мистеру Чатри, вы самый честный босс, который у меня был. Вы все изменили мою жизнь».

Анатолий Малыхин Фото: ONE Championship

В целом решение понять можно. Малыхину 38 лет, он только что убедительно закрыл единственное поражение в карьере и снова стал тройным чемпионом промоушена One, рекорд 15-1. Новых вызовов для Анатолия в лиге нет — он перебил всю достойную оппозицию . Да, до боя он говорил, что хочет замахнуться на четвёртый пояс в полусреднем весе (в One это категория до 84 кг), однако, видимо, в итоге Сладкий решил, что ничего большего он уже не достигнет, заработанных денег достаточно, а оставлять здоровье в ринге или в клетке уже не хочется. Это красивый уход, не каждый может уйти на такой волне.

При этом, несмотря на все достижения Малыхина в One, рядом с его карьерой всегда будут маячить вопросы, как бы он смотрелся в UFC и мог ли добиться большего? Но так как Анатолий категорически не хотел покидать организацию из-за преданности Чатри Ситйодтонгу, то возможности увидеть его в других зарубежных промоушенах не представилось. Для кого-то Малыхин ушёл в статусе легенды, для кого-то останется местечковой звездой.

Так или иначе, никому в ММА не удавалось покорить три дивизиона. В UFC это скоро попытается сделать Алекс Перейра, однако первым был Малыхин. Можно дискутировать на тему оппозиции, но Анатолий прошёлся катком по всем соперникам, которых перед ним поставили. И даже за единственную осечку сполна реабилитировался. Да, хотелось бы и дальше видеть Малыхина в боях и наблюдать, как он покоряет новые вершины, потому что силы на это у него есть, но он в любом случае один из лучших российских тяжеловесов в истории и это большая потеря для One .

Вполне возможно, что в будущем Анатолий получит предложение, которое заставит его вернуться, но прямо сейчас Сладкий может наслаждаться заслуженной пенсией с тремя поясами. А фанаты продолжат рассуждать, можно ли было сделать ещё больше?