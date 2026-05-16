MVP: легендарные девушки возвращаются! Роузи и Карано готовы удивить. LIVE

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Главным событием вечера станет поединок легендарных Ронды Роузи и Джины Карано. Девушки возвращаются в ММА после длительного простоя.

В соглавном событии турнира выступит экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, недавно покинувший лигу PFL. Его оппонентом станет бразилец Фелипе Линс.

Выступит в рамках ивента ещё одна большая звезда — Нейт Диаз сразится с Майком Перри, который добился немалых успехов в кулачных боях после ухода из UFC.

