MVP: легендарные девушки возвращаются! Роузи и Карано готовы удивить. LIVE

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Главным событием вечера станет поединок легендарных Ронды Роузи и Джины Карано. Девушки возвращаются в ММА после длительного простоя.
В соглавном событии турнира выступит экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, недавно покинувший лигу PFL. Его оппонентом станет бразилец Фелипе Линс.
Выступит в рамках ивента ещё одна большая звезда — Нейт Диаз сразится с Майком Перри, который добился немалых успехов в кулачных боях после ухода из UFC.
👑 Роузи — Харрисон: я не гонюсь за величием, я и есть величие
Член Зала славы UFC, бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи ответила на критику со стороны чемпионки UFC Кайлы Харрисон, которая ранее заявила, что Роузи «гонится за деньгами, а не за величием».
«В профессиональных боях не существует дисконтного величия. Самый большой денежный бой — это самый большой бой, и точка. У нас, очевидно, очень разные определения величия. Моё — делать историю, оказывать культурное влияние и влиять на будущее спорта. Я уже выиграла рекордные восемь титульных боёв подряд. Мне там больше нечего делать.
Теперь мы с Джиной [Карано] бьём рекорд по самому большому гонорару для женщин в единоборствах. Кто сказал, что мы не можем превратить успех этого боя в создание революционного фильма о боевых искусствах на Netflix? Кто сказал, что успех этого боя не может создать соперника, который нужен UFC, и дать бойцам рыночную силу, которой у них никогда не было? Чёрт, если мы справимся, я могу стать лицом MVP в ММА и самой влиятельной фигурой в спорте со времён Даны [Уайта]. Я не гонюсь за величием! Я и есть величие! Эти сучки гонятся за мной!» — заявила Роузи на пресс-конференции MVP.
😰 Нганну оказался тяжелее Линса более чем на 15 кг
Фрэнсис Нганну показал на весах 116,57 кг, Фелипе Линс — 100,06 кг.
✅ Нейт Диаз и Майк Перри успешно сделали вес перед боем
Нейт Диаз показал на весах 76,48 кг, а Майк Перри — 76,93 кг.
⚖️ Джина Карано оказалась легче Ронды Роузи перед поединком на турнире MVP
Ронда Роузи показала на весах 64,41 кг, Джина Карано — 64,14 кг.
😉 Даже минимальный гонорар — солидный
Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи раскрыла минимальную сумму выплат для участников предстоящего турнира Most Valuable Promotions.
«Одна вещь, которой я действительно горжусь на этом турнире – это то, что абсолютный минимум, с которым уйдёт любой боец, даже если у него нет большого послужного списка и он проиграет, составляет $ 40 тыс. Если ты дерёшься три раза в год, это уже значительно больше прожиточного минимума, а UFC этого сказать не может. Я надеюсь, что каждый, кто сегодня здесь находится, получит самый большой гонорар в своей карьере», — цитирует Роузи Fight Time.
Где смотреть турнир MVP с главным боем Роузи – Карано
Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🤑 Netflix повысил цены на подписку перед боем Роузи — Карано
Стриминговая платформа Netflix увеличила стоимость всех тарифных планов незадолго до турнира MVP, главным событием которого станет возвращение Ронды Роузи. Экс-чемпионка UFC встретится с Джиной Карано 16 мая в Лос-Анджелесе. В карде также примут участие Фрэнсис Нганну, Нейт Диас и Жуниор дос Сантос. Турнир будет эксклюзивно показан на Netflix.
Новые цены для подписчиков в США:
Стандартный с рекламой — $ 8,99 в месяц (прежняя стоимость — $ 6,99).
Стандартный без рекламы — $ 19,99 (было $ 15,49).
Премиум без рекламы — $26,99 (было $22,99).
Повышение цен произошло на фоне подготовки к масштабному шоу MVP, которое станет одним из самых громких событий в женских ММА за последние годы. Напомним, Роузи завершила карьеру в 2016 году после
Дата и время дебютного турнира MVP
Дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions состоится в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США. Его старт запланирован на 01:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 04:00 мск.
😁 Коган: те, кто будет смотреть турнир MVP, особо не ждёт там боёв высокого класса
Вице-президент Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высказался о появлении нового промоушена смешанных единоборств Most Valuable Promotions (MVP), созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола.
«У таких лиг, как UFC, PFL, ACA [есть] цели развить бойцов, поднять их по рейтингам, а потом сводить лучших между собой в боях за титул. А у MVP формат больше такой: взять звезд, бойцов, которых знают, создать шоу для фанатов. Необязательно, что они захотят это смотреть из-за того, что там конкурентные бои. Кто-то просто был фанатом Роузи, кто-то фанатом Карано или Диаза. Это просто другой формат турнира. Те, кто будет смотреть турнир, особо не будут ждать боёв высокого класса», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Полный кард турнира MVP
- Ронда Роузи – Джина Карано;
- Фрэнсис Нганну – Филипе Линс;
- Нейт Диаз – Майк Перри;
- Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;
- Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;
- Фуми Энкута – Адриано Мораес;
- Намо Фазил – Джейк Бабиан;
- Давид Мгоян – Альберт Моралес;
- Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.