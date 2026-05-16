Поединок Роузи и Карано обязан был случиться. Он покажет, зачем нужны женские бои

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, пройдёт дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Главным событием вечера станет поединок легендарных Ронды Роузи и Джины Карано. Они возвращаются в ММА после длительного простоя.

Девушки давно не выступали по правилам MMA, но о таком поединке давно мечтали все – и болельщики, и организаторы. Особенно большие ожидания – от возвращения Роузи. Ронда – живая легенда смешанных единоборств. Да, она не выходила в клетку с 2016 года. Однако всё равно остаётся одной из самых известных и узнаваемых фигур в MMA. Карано – эффектная девушка, которая точно захочет громко напомнить о себе. И этот поединок обязан был случиться.

Ронда не сказала последнего слова в MMA. Да, покидала смешанные единоборства на серии из двух поражений. И выглядела не лучшим образом в противостояниях с Холли Холм и Амандой Нуньес. Но было понятно, что Роузи оставляет дисциплину с очевидным чувством недосказанности. Примечательно, что полностью спорт Ронда не покидала. И принимала участие в шоу рестлеров. С одной стороны, со смешанными единоборствами сравнивать просто бесполезно. Слишком уж разным выглядит уровень этих занятий в плане физической и эмоциональной отдачи. С другой – девушка всё равно проводила тренировки и поддерживала прекрасную форму.

Ронда, возможно, потерялась бы на фоне действующих девушек-бойцов. И такое возвращение могло получиться максимально разочаровывающим. Не хочется, чтобы легенда была объектом избиения. Но Джейк пол сработал просто отлично. Он подобрал в соперницы для Роузи красотку Карано. И на её фоне Ронда выглядит очевидным фаворитом. Теперь многие фанаты таланта Роузи ждут её возвращение в клетку с придыханием. Во-первых, они действительно соскучились по выступлениям американки. Во-вторых, победа может убедить Ронду в необходимости и дальше выступать на профессиональном уровне. А громких вызовов для девушки наберётся очень много.

Ронда Роузи Фото: Sarah Stier/Getty Images

Карано – андердог. Это очевидная история. Однако при этом не стоит списывать Джину со счетов. Нужно понимать, что последние годы складывались для девушки не лучшим образом. Она столкнулась с большим количеством проблем. Поэтому теперь у неё появляется прекрасная возможность поправить положение дел. Скорее всего, такое давление заставило девушку вскипеть. И она возвращается в смешанные единоборства. Туда, где есть прекрасная возможность выпустить пар. Конечно, Карано выйдет максимально заряженной и настроенной. Её дружелюбность во время пресс-конференции не должна никого вводить в заблуждение.

По ходу карьеры Карано успела зарекомендовать себя, как любительница ярких рубок. Поэтому и теперь девушка попытается сделать всё, чтобы удержать поединок в стойке. Если Джина справится с этой задачей, то все фанаты смешанных единоборств увидят действительно крутой поединок. В ближайшее время представить такой в UFC достаточно сложно. Та же Кайла Харрисон старается доминировать над своими оппонентками в партере. Говоря откровенно, это не очень зрелищно. А вот Карано и Роузи вернулись для того, чтобы подарить всем фанатам настоящее шоу.

Лига и Пол не поскупились на то, чтобы выписать Джине и Ронде мощные гонорары. Судя по всему, девушки действительно получат очень много денег. И обязаны устроить шоу для фанатов. У болельщиков будет прекрасная возможность влюбиться в женские бои.