12 прогнозов на бой Ронда Роузи — Джина Карано

В ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, состоится дебютный турнир лиги Most Valuable Promotions. В главном событии вечера сойдутся две легенды женских ММА — бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи и Джина Карано. Обе спортсменки возвращаются в смешанные единоборства после длительного простоя.

Роузи последний раз билась в 2016 году и ушла после поражения от Аманды Нуньес, Карано завершила карьеру и вовсе в 2009-м, проиграв Крис Сайборг. В 2015 году в UFC планировали устроить бой Роузи — Карано, но в итоге девушке встретятся лишь спустя 11 лет и в другом промоушене. Ронда открылась большим фаворитом в этом поединке, однако есть и те, кто верит в победу Джины.

Виталий Тарасов, менеджер российских бойцов ММА:

«Джина Карано провела последний бой по ММА 17 лет назад и никогда не была спортсменкой высокого уровня. Ронда Роузи дралась 10 лет и завершила карьеру после двух поражений нокаутом. Если бы этот бой состоялся хотя бы году в 2012-м, он бы стал самым громким в истории женских ММА. Сейчас это просто шоу-поединок без спортивной составляющей. В России про результат этого боя узнают из телеграм-каналов, но американская публика будет смотреть в прямом эфире. Бой Роузи – Карано похож на шоу из реслинга. Вполне возможно, для этого поединка тоже напишут сценарий».

Джо Роган, комментатор UFC:

«Надеюсь, у них было достаточно времени на подготовку. Ронда тренируется довольно давно. Она делает много бросков в стиле дзюдо и болевых приёмов на руку. Не похоже, что она растеряла свои навыки. Но есть разница между тренировками и соревнованиями. Джина Карано была настоящей чемпионкой по тайскому боксу. У неё была реальная мощь, и в молодости она считалась очень сильным ударником. Сколько времени она не тренировалась? Джина снималась в кино… и добилась большого успеха. Когда дело касается борьбы, у Ронды большое преимущество. Однако что касается Джины, в молодости она была сильным ударником. Разница в ударной технике определённо сыграет на руку Карано».

Фрэнсис Нганну, бывший чемпион UFC:

«На мой взгляд, это потрясающий бой. Вокруг этого противостояния споры не утихают уже лет 10, и оно по-прежнему вызывает у людей больше интереса, чем поединки действующих спортсменов. Мы постоянно слышали все эти разговоры в духе: «А что, если бы Джина… если бы Ронда…» И вот наконец-то всё случится. На кого я поставлю? Думаю, мне придётся поставить на Ронду. Мне кажется, в ней всё ещё пылает тот самый внутренний огонь».

Ронда Роузи — Джина Карано Фото: Sarah Stier/Getty Images

Холли Холм, бывшая чемпионка UFC, нанесла первое поражение Роузи в ММА:

«Думаю, победит та, кто сумеет придерживаться своего плана на бой. Джина давно не выступала, но она не новичок в этом деле. Она была одной из первых женщин, которые возглавляли шоу на кабельном телевидении, так что для неё это не что-то новое. То же самое и с Рондой. Она была чемпионкой и участвовала в Олимпиаде не просто так. Она проделала огромную работу и очень трудна для соперниц, когда навязывает свои сильные стороны. Джине нужно будет не позволить бою перейти в эту плоскость, и она к этому готовится. Что касается Ронды — посмотрим, какой она вернётся. Думаю, многое станет понятно уже после первых ударов. Тогда и станет ясно, в каком направлении пойдёт бой».

Дарья Железнякова, боец UFC:

«Да, мне интересно посмотреть этот бой. Ставлю на Карано. Обе спортсменки являются ветеранами женских MMA и точно заслуживают внимания».

Мэтт Браун, ветеран ММА:

«Почему ставлю на Джину? Считаю, что она чуть крупнее. Насколько могу судить, она всегда оставалась в форме. А Ронда на какое-то время полностью забросила тренировки. И вот сейчас решила вернуться. И главный аргумент в том, что Ронда слишком предсказуема. Понятно, что от неё мы не увидим прохода в две ноги. Она будет делать ставку на тейкдауны в стиле дзюдо. А они слегка предсказуемые. Джине просто нужно делать базовые вещи, базовую защиту. Повторюсь, всё это, скорее всего, будет просто адски несмотрибельно. Не о чем писать. Ставлю на Карано, но я здесь немного предвзят — за неё больше болею. В субботу ночью фаны пойдут спать с мыслью «зачем я всё это смотрел». Мои ребята тоже хотят смотреть это. Увы, но мне, скорее всего, тоже придётся не спать. Однако ничего захватывающего я тут в упор не вижу».

Мераб Двалишвили, бывший чемпион UFC:

«Для меня было большой честью тренироваться с ней, и я был приятно удивлён тем, насколько она хороша. База Ронды Роузи — дзюдо, как и у меня. Но, зная, насколько хороша Джина Карано, я думаю, что она выиграет этот бой. Я никогда раньше не видел её боёв, однако после тренировок с ней я нахожусь под большим впечатлением. Она настоящая, реальная угроза, и думаю, она может победить Ронду Роузи. Она заставит выглядеть плохо бойца UFC и дзюдо, но я думаю, что она победит».

Ирина Алексеева, бывший боец UFC:

«В анонсе этого боя есть очень важный момент. Это как с Майком Тайсоном. Неважно, сколько он не дрался, сколько ему уже лет, но все хотят увидеть его поединок. Учитывая вклад Роузи в популяризацию женских MMA, её бой захотели бы посмотреть и ещё через пять лет. Здесь ещё интересно, как Ронда будет выглядеть в клетке после беременности. Бой и время покажут, сможет ли она претендовать на что-то серьёзное в спорте, на данный момент это нереально, так как у неё был очень большой простой. Как мы помним, Ронда блистала во времена, когда девушки были представительницами какого-то определённого стиля, а сейчас уже появилось много сильных бойцов, которые всесторонне развиты».

Крис Сайборг, бывшая чемпионка UFC и Bellator, чемпионка PFL:

«Победит та, кто лучше контролирует дистанцию. Я считаю, что у Джины очень хороший муай-тай и она может серьёзно потрясти Ронду, если будет держать дистанцию и защищаться от тейкдаунов. Если она это сделает, Ронда наверняка вспомнит свои последние бои 10-летней давности. Но, думаю, всё решит контроль дистанции — кто сможет его навязать, тот и выиграет. И я считаю, что Джина способна нанести серьёзный урон».

Жаклин Кавальканти, боец UFC, бывший спарринг-партнёр Роузи и Карано:

«У меня есть ощущение, что Ронда ничуть не изменилась. Она всё ещё очень хороша, когда сокращает дистанцию и переходит в борьбу… Это был один из её первых спаррингов, так что она всё еще набирала форму… Иногда ей требовалось больше времени между раундами, чтобы отдышаться. Но с точки зрения техники она в полном порядке. Её дзюдо и прочие моменты очень хорошо отработаны. Я не тренировалась с Рондой, когда она была на своём пике, так что не знаю, сохранила ли она свою прежнюю силу. Однако, сравнивая их с Джиной сегодня, могу сказать, что они примерно на одном уровне. Джина немного старше, Ронда чуть моложе, но в целом они примерно равны».

Джина Карано:

«Мы знаем, в чём сильна Ронда – она настоящий гений. Так что мы определённо готовились соответствующим образом, и это всё, что я могу вам сказать. Но и я сама могу быть довольно хитрой, так что не забывайте об этом. Было бы неплохо вести бой в стойке, однако я готова ко всему. Мы готовились ко всем вариантам, и да, я собираюсь действовать умно».

Ронда Роузи:

«Я нацелена на то, чтобы победить. А как я это сделаю… Пока не знаю. Буду ориентироваться по ситуации. Конечно, я часто оформляла армбар, побеждала сабмишенами. Но теперь я буду ориентироваться по ситуации».